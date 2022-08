Iskut määrännyt presidentti Joe Biden yrittää samalla elvyttää Iranin kanssa vuonna 2015 solmittua ydinsopimusta.

Yhdysvaltain armeija ilmoittaa tehneensä tiistaina ilmaiskuja Deir ez-Zoriin Syyriassa. Iskujen kohteena olleet rakennukset ovat olleet Iranin vallankumouskaartiin (IRCG) kytköksissä olevien ryhmien käytössä. Asiasta uutisoivat uutistoimisto Reuters ja CNN-uutiskanava.

Yhdysvaltain asevoimien keskusjohto sanoi tiedotteessaan, että presidentti Joe Biden määräsi ilmaiskut tarkoituksenaan suojella yhdysvaltalaisjoukkoja Iranin tukemien ryhmien iskuilta. Keskusjohto mainitsi Iranin tukemien joukkojen 15. elokuuta tekemän iskun Yhdysvaltain tukemien joukkojen tukikohtaan. Kyseinen lennokki-isku ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

”Tämän päiväinen isku oli välttämätön yhdysvaltalaishenkilökunnan suojelemiseksi ja puolustamiseksi”, tiistaina julkaistussa tiedotteessa todettiin.

Tiedotteessa ei mainittu, aiheuttiko Yhdysvaltain tiistainen ilmaisku kuolonuhreja. Asevoimien keskusjohdon puhemies Joe Buccino kertoi kuitenkin CNN:lle, ettei henkilövahinkoja alustavien tietojen perusteella ole.

Buccinon mukaan iskun kohteena olleet bunkkerit toimivat asevarastoina ja logistiikan tukena. Yhdysvallat oli tarkkaillut 13-osaista rakennusryhmittymää yli 400 tunnin ajan ennen iskua.

Alun perin iskun oli tarkoitus osua 11 rakennukseen, joiden oletettiin olevan tyhjiä. Lopulta se kohdistettiin yhdeksään rakennukseen, koska kahden lähistöllä oli pieni ihmisryhmä.

Yhdysvallat ja Iran ovat käyneet tämän ja viime vuoden aikana ydinaseneuvotteluja, joiden pyrkimyksenä on ollut pelastaa vuonna 2015 tehty sopimus Iranin ydinasepyrkimysten hillitsemiseksi.

Elokuun 8. päivä Euroopan unioni julkaisi neuvottelujen tuloksena syntyneen ”lopullisen tekstin”, joka Iranin ja Yhdysvaltain tulisi hyväksyä ydinsopimuksen voimaan astumiseksi.

”Neuvotteluissa on neuvoteltu siitä, mistä on voitu neuvotella, ja se on nyt lopullisessa tekstissä”, kuvaili EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell tuolloin Twitterissä.

Pian sen jälkeen kun EU oli julkaissut tekstin, Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamies sanoi Reutersille, että maa on valmis vuoden 2015 sopimuksen nopeaan elvyttämiseen EU:n ehdotusten pohjalta. Iranin viranomaiset antoivat puolestaan ymmärtää, etteivät he pidä tekstiä lopullisena, mutta lupasivat tarkastella sitä.