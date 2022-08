HS seurasi rintamalla Mykolajivin kaupunkia puolustavia ukrainalaissotilaita.

Mykolajiv

Ukrainalaissotilaiden juoksuhaudat on siististi kaivettu ja parisen metriä syvät. Juoksuhautojen käytävät mutkittelevat, jotta ne suojaisivat paremmin pommitusten sirpaleilta. Seinät ovat suorat, ja sokkeloisia käytäviä on helppo kulkea.

Sotilaat kuluttavat keskiviikkoista päiväänsä kuka mitenkin, toiset ovat teiden varsilla valvontatehtävissä tiesuluilla kun toiset parantelevat suojarakennelmia. Puiden suojassa läheisen Mykolajivin kaupungin mukaan nimetty koira räksyttää vieraille. Rintamakoira pitää sotilaille seuraa.

Sotilaitten asemissa majailee myös koiria. Ukrainan itsenäisyyspäivänä Mykolajivin ja Hersonin välisellä rintamalohkolla kuului toistuvasti tykistön ammuntaa.

Ukrainan sotarintamalla, reilun kymmenen kilometrin päässä venäläisjoukoista keskiviikko oli sotilaille päivä siinä missä muutkin.

Aivan tavallinen päivä se ei kuitenkaan ollut, sillä Ukrainassa varoitettiin Venäjän mahdollisesti kiihtyvistä iskuista, sillä kyse oli Ukrainan itsenäisyyspäivästä. Samalla tuli täyteen kuusi kuukautta Venäjän hyökkäyksen alkamisesta.

Upseeri Sergei kehottaa vierailijoita kiihdyttämään askelia rintamatiellä kävellessä. Vaarana kun on, että venäläisjoukkojen lennokit saattavat havaita liikkeet ja kohdistaa iskuja kulkijoihin. Sotilaat kertoivat havainneensa aiemmin keskiviikkona taivaalla venäläislennokin.

”Jos minä juoksen, tekin juoksette ja jos minä suojaudun, tekin suojaudutte”, Sergei opastaa vieraitaan.

Upseerit Sergei ja Goša juttelevat asemassa.

Vasili seisoo nukkumakuopassa, joka on verhoiltu aaltopellillä.

Korsussa maan alla olo tuntuu suojatulta. Paksut puunrungot suojaavat kattoa, ja sotilaat höllentävät suojavarusteita. Korsussa on jopa tunnelmallista ja kodikasta. Pöydällä on lautasella valkosipulin kynsiä ja yksi sotilaista tarjoaa vieraille kahvit.

Turvallisuuden tunne kuitenkin haihtuu nopeasti, sillä noin 50 metrin päähän korsusta iskeytyy venäläisammus.

”Se oli 152 millimetrin haupitsi”, sotilaat tunnistavat venäläisaseen rutiininomaisesti.

Korsussa sotilaat eivät iskusta juurikaan hätkähdä, vaikka tottumattomalla haupitsin ammuksen lähelle tullut räjähdys laittaa miettimään. Tuleeko ammuksia lisää? Mitä kohdetta venäläiset tulittavat? Loukkaantuiko joku, ovatko kaikki elossa?

Pitkin keskiviikkoa ukrainalaisten hallitsemassa Mykolajivissa ja lähempänä venäläisten valtaaman Hersonin suunnasta kuuluu kumeita räjähdyksiä. Tältä kuulostaa Ukrainan sota. Tum, tum, tum!

Välillä ilmahälytyssireeni ulisee kaduilla. Kännykkään tulee viesti, että venäläisten Tupolev 22 -pommikoneita olisi havaittu Azovinmeren yllä. Koneiden pommit pystyvät kylvämään mittavaa tuhoa. Suurempia räjähdyksiä ei kaupungista kuitenkaan kuulu.

Varsikengät kuivumassa.

”Nämä vieraat tulivat Suomesta, joka taisteli suurta vihollista Neuvostoliittoa vastaan. He rakensivat Mannerheimin linjan. Olkaa suomalaisille vieraanvaraisia”, Sergei esittelee vieraitaan ukrainalaissotilaille.

Korsussa sotilailla riittää sotatarinoita kerrottavaksi. Sergei esimerkiksi näyttää kännykästään videota, jossa venäläinen sotavanki kertoo itsestään. Vangin mukaan venäläiset antautuivat, kun heidän upseerinsa olivat lähteneet livohkaan.

”Venäläinen oli värvätty vain kymmenisen päivää aiemmin ennen kuin jäi meille vangiksi. Annoin vangille ruokaa ja savukkeita ja vitsailin, että kelpaako fasistin tupakat”, Sergei kertoo.

Vitsailullaan hän viittaa siihen, että Venäjä nimittää propagandassaan ukrainalaisia fasisteiksi.

”Ensimmäisenä venäläinen kertoi, että hänellä on vaimo ja lapsi. Sanoi sitten olevansa pahoillaan siitä että Venäjä on hyökännyt. Niinhän ne sanoo kun jäävät kiinni. Vanki puolusteli tietämättömyyttään sillä, että hänen tietonsa olivat vain Venäjän television varassa. Me kutsumme Venäjän televisiota zombi-laatikoksi”, Sergei sanoo.

Sergei, kuten muutkaan ukrainalaissotilaat, eivät kerro turvallisuussyistä koko nimeään. Samasta syystä HS ei myöskään julkaise tarkempia tietoja vierailluista sotilaskohteista.

Korsussa pöydän ääreen istahtaa myös hiljattain rintamalle tullut Mihail.

”Aivan alkuun olin hieman hämilläni, kun en esimerkiksi tiennyt, mikä on tulevaa ja mikä lähtevää tulitusta. Nyt olen kuitenkin jo oppinut äänet ja tiedän milloin pitää esimerkiksi suojautua. Tietysti kaiken aikaahan sitä pitää varuillaan olla”, Mihail muistuttaa.

Mihail on nuori upseeri.

Vaikka Mihail on ehtinyt olla rintamalla vasta vähän aikaa, on hän kokenut jo yhden läheltä piti -tilanteen. Venäläispommista kun lensi suuri sirpale vain muutaman metrin päähän miehestä ja jäi puuhun kiinni. Näillä kulmilla hengenlähtö voi olla pienestä kiinni.

”Itsenäisyyspäivänä teemme sitä mitä aina: puolustamme maatamme emmekä anna kenenkään tulla valtaamaan meiltä alueita”, Mihail sanoo.

Mykolajivissa ukrainalaissotilaat ovat tottuneet puolustamaan kaupunkia jo puolen vuoden ajan. Heti hyökkäyksen alettua helmikuussa venäläisjoukot pääsivät Mykolajivin laitamille asti, mutta eivät onnistuneet valtaamaan kaupunkia. Venäläisjoukot ovat kuitenkin lähellä Hersonin suunnassa, mistä he tulittavat lähes jatkuvasti Mykolajivia ja lähialueita.

Vaikka ukrainalaissotilaat eivät rintamalla sen kummemmin keskiviikon itsenäisyyspäivää juhlineet, lähettivät he tiistaina Ukrainan lippupäivänä kaasupallojen avulla taivaalle Ukrainan lipun. Venäläiset yrittivät kuulemma ampua pallon alas.

”Eivät kuitenkaan osuneet”, yksi sotilaista iloitsee.

Siellä täällä ukrainalaissotilaiden tukikohdissa näkee lapsien sotilaille lähettämiä piirustuksia, joita on kiinnitetty seinille ja pylväisiin.

Nikolai syö ruokailukorsussa, jonka seinää koristavat lasten kannustavat piirrokset.

”Olette meidän sankareita”, on yhteen lappuun kirjoitettu. Toisissa piirroksissa on kuvattu käsiä yhdessä ja sotatoimia.

”Me voitamme tämän”, on joku toinen lapsi kirjoittanut.

Lopuksi Sergei haluaa vielä lähettää terveisiä suomalaisille.

”Meidän tulee muistaa, että Venäjä nyt ja sata vuotta sitten oli sama: Venäjä on vihollinen. Venäläiset ovat aina kadehtineet naapureitaan, jotka ovat eläneet paremmin. Euroopassa pitäisi ottaa käyttöön iskulause ’Venäjän kaasu haisee verelle’”.

Hän jää pohtimaan vielä Ukrainan itsenäisyyspäivää.

”Ehkä tämä on nyt Ukrainan ensimmäinen todellinen itsenäisyyspäivä, kun kaikki naamiot on riisuttu”.

Ukraina julistautui itsenäiseksi vuonna 1991, jonka jälkeen maa on kokenut kovia. Yhteiskuntaa on riivannut muun muassa korruptio ja vuonna 2014 Venäjä valtasi Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan.

”Itsenäisyys olet sinä”, kansallispäivästä muistutetaan mykolajivilaisessa katumainoksessa.

Upseerit Sergei ja Goša juttelevat asemassa.