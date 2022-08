Suurin osa löytyneistä jäljistä kuuluu Acrocanthosaurus-lihan­syöjä­dinosaurukselle. Tavallisesti ne ovat olleet piilossa veden alla.

Kuivuus on tuonut esiin dinosaurusten jalanjälkiä joen pohjalta Dinosaur Valley State Park -osavaltionpuistosta Texasista Yhdysvalloista.

Texasissa poikkeuksellinen kuivuus on tuonut esiin aiemmin veden alle jääneitä dinosauruksen jalanjälkiä. Asiasta on kertonut Dinosaur Valley State Park -osavaltion­puiston henkilökunta, ja siitä ovat uutisoineet muun muassa Newsweek, CNN ja uutistoimisto AFP.

Dinosaur Valley State Park on Texasin osavaltionpuisto sisämaassa Dallasista lounaaseen. Aikanaan se sijaitsi muinaisen valtameren äärellä. Nykyisin alueella on yhä nähtävissä kauan sitten mutaan painautuneita dinosaurusten jälkiä.

Tänä kesänä Texasin osavaltiota ovat näännyttäneet rajut helleaallot ja kuivuus. Niiden seurauksena puiston läpi virrannut Paluxyjoki on kuivunut paikoin täysin.

Samalla joen pohjalta on paljastunut varhaisliitukauden aikaisia dinosaurusten jälkiä, jotka ovat tähän asti peittyneet veden ja sen pohjasakan alle.

Jäljet ovat noin 113 miljoonaa vuotta vanhoja. Suurin osa niistä kuuluu Acrocanthosaurukselle eli yli kuusituhatkiloiselle lihansyöjälle.

Täysikasvuisina Acrocanthosaurukset olivat lähes 12-metrisiä pituussuunnassa mitattuina.

Lisäksi puistosta on löytynyt Sauroposeidonin jälkiä. Kyseessä on noin 27–34-metrinen kasvissyöjä. Pitkäkaulaisen sauroposeidonin pää ylsi jopa yli 17 metrin korkeudelle.

Tällä viikolla Texasin dinosauruspuistoa ovat raikastaneet kauan odotetut sateet. Texas ei kuitenkaan ole ainoa paikka, jossa on kesän aikana tehty löydöksiä kuivuvien vesistöjen pohjilta.

Noin 113 miljoonaa vuotta vanha dinosauruksen jalanjälki.

Ihmisiä tarkkailemassa dinosaurusten jalanjälkiä kuivuneen joen pohjalla Texasissa.

Esimerkiksi Kiinassa Aasian pisimmän joen Jangtsen pohjalta on noussut esiin saari, jonka kiveen on kaiverrettu kolme Buddha-patsasta. Niiden uskotaan olevan ainakin 600 vuotta vanhoja.

Keskisessä Espanjassa sijaitsevan Valdecañasin tekojärven pohjalta on puolestaan ilmestynyt näkyviin esihistoriallinen Dolmen de Guadalperal eli Guadalperalin dolmen -kivimonumentti. Sen arvioidaan olevan peräisin jopa 7 000 vuoden takaa. Saksassa kuivuus on paljastanut Reinin pohjasta ”nälkäkiviä” (saksaksi: Hungerstein), joihin on kirjoitettu vastaavien kuivuusjaksojen aikana jopa useita satoja vuosia sitten varoituksia kuivuuden tuhoista.

Serbiassa taasen Tonavan pohjasta on niin ikään kuivuuden takia ilmestynyt esiin toisen maailmansodan taisteluissa uponneita natsi-Saksan sotalaivoja.

Vastaavia löydöksiä tehdään tulevaisuudessa todennäköisesti yhä enemmän, kun äärisäät yleistyvät ilmastokriisin myötä.