Kiinaa uhkaa vesikriisi, jonka vaikutukset maailmanlaajuiseen materiaalipulaan voivat olla paikoin suuremmat kuin koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan.

Kiinan syyssato on vaarassa, varoittavat maan viranomaiset. Syy on kuluvana kesänä tullut tutuksi myös eurooppalaisille: poikkeuksellinen kuumuus ja kuivuus.

Kesä 2022 on ollut Kiinan mittaushistorian kuumin ja kuivin sen jälkeen, kun tilastointi aloitettiin 61 vuotta sitten. Samalla Kiinan pisimmän joen, Jangtsen, valuma-alueella sademäärät ovat jääneet tilastointijakson pienimmiksi.

New Scientist -tiedelehden mukaan äärimmäiset hellejaksot ovat jatkuneet suuressa osassa Kiinaa jo kahden kuukauden ajan. Erityisesti helteistä kärsivät Kiinan eteläiset osat.

Lämpöennätyksiä on rikottu useilla paikkakunnilla, ja esimerkiksi Sichuanin maakunnassa on mitattu 45-asteen hellelukemat. Viime viikon helleaallon aikana Sichuanissa roihusivat myös metsäpalot, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Kuivuus on vahingoittanut suuria viljelmäalueita. Viranomaiset julkaisivat tiistaina tiedonannon, jossa he vetosivat ihmisiä säästämään ”jokaisen vesipisaran” satojen suojelemiseksi.

”Kuivuuden nopea kehittyminen ja korkeat lämpötilat ovat aiheuttaneet vakavan uhan syyssadon tuotannolle”, lausunnossa todettiin.

Ihmisiä kävelemässä Poyangjärven kuivuneella pohjalla Lushanissa Jiangxin maakunnassa 24. elokuuta.

Poyangjärven pohjalla kasvaa nyt paikoin ruohoa.

Satojen tuhoutuminen Kiinassa voisi syventää maailmanlaajuista ruokakriisiä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jättänyt useat maat ilman tarvittavia viljakuljetuksia, sillä sekä Venäjä että Ukraina ovat merkittäviä viljan viejiä.

Kiinan ruokahyllyillä kansainvälinen tilanne ei ole kuitenkaan näkynyt niin vahvasti. AFP:n mukaan maa on tuottanut 95 prosenttia kuluttamastaan riisistä, vehnästä ja maissista.

Kuivuus voi kuitenkin vähentää Kiinan omavaraisuutta ja lisätä tarvetta turvautua tuontiruokaan.

Kiinan kuivuus ei vahingoita ainoastaan maataloutta. Foreign Affairs -lehti muistuttaa, että vesi on ollut Kiinan nopean kehityksen tärkeä mahdollistaja. Nyt Kiina kuluttaa päivässä noin kymmenen miljoonaa barrelia vettä. Se on noin 700-kertainen määrä maan öljynkulutukseen verrattuna. Barreli on öljykaupan mittayksikkö. Sen tilavuus on 159 litraa.

Nyt kuivuus uhkaa aiheuttaa Kiinassa vesikriisin, joka vaikuttaisi merkittävästi Kiinan viljan- ja sähköntuotantoon sekä maailmanlaajuiseen teollisuuden materiaalituotantoon.

Ilmakuva Poyangjärveltä.

Ilmakuva kuivuneelta järveltä Nanjingista Jiangsun maakunnan itäosasta.

Maailman toiseksi suurimpana taloutena Kiinan merkitys maailmantaloudelle on keskeinen. Siksi maan vesikriisi heijastuisi nopeasti kansainvälisiin elintarvike-, energia- ja materiaalimarkkinoihin.

Foreign Affairsin mukaan Kiinan vesikriisin vaikutukset maailmanlaajuiseen elintarvike- ja teollisuuden materiaalipulaan olisivat jopa merkittävästi suuremmat kuin koronapandemian tai Ukrainan sodan.

Ennätyskuivuus on herättänyt keskustelua ilmastonmuutoksesta. Kiinan valtion ilmastoasiantuntija Zhou Bing on varoittanut ilmastonmuutoksen aiheuttavan suuria muuttoliikkeitä, kertoo AFP.

Bing kuvailee äärisäitä luonnon ”kostoksi” ihmisyyttä vastaan.

Kiina on tällä vuosisadalla kohdannut voimakkaan hellejakson myös kolme kertaa aiemmin: vuosina 2003, 2013 ja 2017.

Asiantuntijat ovat huolissaan siitä, että kuumuusaallot esiintyvät koko ajan tiheämmin.