Venäjä iski keskiviikkona Ukrainan Tšaplyneen.

Ainakin 22 ihmistä on kuollut ja 50 loukkaantunut Venäjän keskiviikkona tekemässä ohjusiskussa rautatieasemalle, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi yöllisessä puheessaan.

Zelenskyin mukaan nuorin kuolonuhri oli 11-vuotias.

– Tšaplyne on on kärsimyksemme tänään. Tällä hetkellä kuolleita on 22, joista viisi ihmistä paloi autossa, Zelenskyi sanoi yöllisessä videopuheessaan.

– Aiomme epäilemättä häätää tunkeutujat maastamme. Tästä pahuudesta ei jää merkkiäkään vapaaseen Ukrainaamme.

Zelenskyi kertoi yöllä, että pelastusoperaatio on yhä kesken.

Zelenskyi kertoi ohjusiskusta jo aiemmin puheessa, jonka hän piti etäyhteydellä YK:n turvallisuusneuvostolle.

Zelenskyin mukaan Venäjä iski Tšaplynen kylään Dnipropetrovskin alueelle, joka sijaitsee kaakkoisessa Ukrainassa. Hän kertoi iskun osuneen suoraan junan vaunuihin, ja neljän matkustajavaunun syttyneen palamaan.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba jakoi Twitterissä kuvia rautatieaseman iskun tuhoista. Tuolloin tiedossa ollut uhriluku oli vielä pienempi.

Ukraina vietti keskiviikkona itsenäisyyspäiväänsä. Samalla tuli kuluneeksi tasan kuusi kuukautta siitä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta. Varsinaiset juhlatilaisuudet kiellettiin ennakkoon Ukrainassa, sillä Venäjän pelättiin lisäävän iskuja kaupunkeihin itsenäisyyspäivän takia.

Asiasta ovat uutisoineet uutistoimistot AFP ja Reuters.