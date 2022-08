Lännessä suhtaudutaan Ukrainan sotaan voitettuna, mutta tilanne voi olla paljon synkempi. Tarvitaan päätöksiä siitä, miten pitkälle Ukrainaa voidaan auttaa, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Ville Similä.

Maaliskuussa ajoin raitiovaunulla Helsinginkadulle ja ostin pullon viinaa.

Nemiroffin hunaja-päärynä-chilivotka oli ainoa ukrainalainen tuote Alkossa. Koriin ja kassalle.

Suomessa ja kaikkialla maailmassa ihmiset ilmaisivat tukeaan Ukrainalle, miten kykenivät. Hunajavotkani oli ehkä hölmöimmästä päästä, mutta jotain piti tehdä. Lahjoitettiin rahaa, osteltiin ukrainalaisia lastenkirjoja tai vaikka sitten votkaa.

Slava Ukraini!

Sinikeltaiset liput liehuvat edelleen. Sota vain on jatkunut jo yli puoli vuotta ja kymmenettuhannet ihmiset kuolleet.

En tarkoita, että olisi turhaa osoittaa tukea Ukrainalle. Päinvastoin: Sotaa ei saa unohtaa, vaikka sitä on jatkunut jo puoli vuotta.

Venäjän hyökkäys vain on niin raaka ja armoton, että siitä ei juhlavalaistuksilla selviä.

Tarvitaan vaikeita poliittisia päätöksiä, eikä niitä yksittäinen kansalainen voi tehdä. Syksystä on tulossa kylmä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistui itsenäisyyspäivän lippuseremoniaan Kiovassa keskiviikkona.

Yksinäinen Ukraina on onnistunut sodassa paremmin kuin kukaan olisi uskonut. Talvella oltiin varmoja, että Kiovan valtaus on päivien kysymys.

Niin ei käynyt. Ukraina on torjunut hyökkäykset ja onnistunut omissaan.

Harkova vallattiin takaisin! Slava Ukraini!

Venäjä on kärsinyt raskaita tappioita. Ehkä 25 000 sotilasta on kuollut ja 55 000 haavoittunut. Näin arvioi Yhdysvallat.

Ukrainalainen sotilas seisoi venäläisen panssarivaunun vieressä Harkovan pohjoispuolella maaliskuussa.

Satoja panssarivaunuja on tuhottu, kymmeniä lentokoneita siivetönnä, sotalaivoja ruostuu meren pohjassa. Venäjällä on suuria vaikeuksia pitää yllä sotavoimaa kaikilla rintamilla. Se raapii sotilaita vankiloista ja joutuu venyttämään huoltolinjojaan yhä pidemmiksi.

Elokuussa Ukraina teki sarjan näyttäviä iskuja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle. Niille on suorastaan hurrattu. Tuntuu lohdulliselta lukea Ukrainan menestyksistä ja Venäjän tappioista.

Siksi hyviin uutisiin on keskitytty liikaakin. Ukrainalla ei ole juhlimista.

Tosiasia on, että Ukraina on kärsinyt hirvittävästi ja saattaa silti olla häviämässä. 10 000 sotilasta on kuollut ja 30 000 haavoittunut – näin arvioi Ukraina itse heinäkuussa.

YK on vahvistanut, että ainakin 5 000 siviiliä on kuollut; Ukrainan arviot ovat moninkertaiset. 6 825 625 ihmistä on paennut maasta, heistä noin 30 000 Suomeen.

Pahinta on se, ettei Ukraina ole sietämättömillä uhrauksillaan saavuttanut mitään pysyvää. Se on menettänyt melkein koko etelärannikkonsa. Kaupunkeja on pommitettu murusiksi, ja sota on vasta alussa – Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi loppuviikosta puolustusministeriön kasvattamaan asevoimien kokoa. Se viestii siitä, ettei Venäjällä ole aikeita vetäytyä.

Venäjän pommittama asuinkerrostalo Kiovassa 25. helmikuuta.

Samaan aikaan Moskovassa vietetään tavallista elämää, jossa sota ei näy. Pakotteet eivät ole rampauttaneet Venäjän taloutta. (Asiantuntijat sanovat, etteivät vielä, koska ne on tarkoitettukin iskemään pitkän ajan kuluessa.)

Keväällä jokainen päivä, jonka Ukraina kesti, oli hyvä uutinen. Nyt jokainen lisäpäivä saattaa olla Ukrainalle huono.

Ukraina ei ehkä häviä mutta ei voitakaan. Silloin etu alkaa väistämättä siirtyä Venäjälle.

Näin arvioivat esimerkiksi Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö ja Hollannin maanpuolustusakatemian Jan Willem Honig.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö

”Sodan jatkaminen ei enää riipu pelkästään armeijan vahvuudesta vaan myös demografiasta ja teollisesta voimasta. Myös kansan tuesta tulee sotatoimille elintärkeää. Tässä suhteessa Venäjällä on selvä etu. Venäjä on Ukrainaa isompi ja runsasväestöisempi itsevaltainen valtio, jossa tiukka sodan narratiivin hallinta mahdollistaa sodan pitkittämisen”, Käihkö ja Honig kirjoittivat Vieraskynä-kirjoituksessaan HS:ssa torstaina.

Mitä pidemmäksi aikaa sota pysähtyy, sitä paremmin Venäjä ehtii varustautua uudestaan.

Ukrainan vastahyökkäystä on odotettu koko loppukesän, mutta sitä ei ehkä tulekaan.

”Valtit ovat Ukrainan käsissä, mutta niitä ei ehkä ole mahdollisuuksia käyttää”, sanoo Oulun yliopiston dosentti, sotahistorian ja Itä-Euroopan tutkija Jussi Jalonen.

Sotahistorian tutkija Jussi Jalonen

Hän tulkitsee, että Ukrainalla on ollut loppukesästä aloite puolellaan. Venäjä on siis joutunut puolustautumaan Ukrainan hyökkäyksiltä eikä toisin päin.

Miksi siis Ukraina ei ole onnistunut lyömään Venäjää ratkaisevalla tavalla?

”Jos olen ymmärtänyt oikein, kyse ei ole miehistön vaan kaluston puutteesta. Vähän kaikesta on edelleen pulaa, jopa saappaista.”

Saappaitakin tarvitaan. Mutta kipeimmin Ukrainassa on pulaa tykeistä, heittimistä ja ammuksista. Ja jos halutaan, ettei Ukraina häviä, niitä pitää toimittaa Ukrainalle aina vain lisää.

Siksi myös Suomen pitää alkaa valmistaa niitä enemmän, Jalonen sanoo.

Kyse ei ole vain Yhdysvaltain Himars-rakettien kaltaisista huippuaseista. Kaikkea tarvitaan. Suomi voisi keskittyä esimerkiksi tykistöammuksiin, muut valtiot johonkin muuhun.

Nainen piti lasta sylissään evakuointibussissa Venäjän valtaamassa Kupianskin kaupungissa lähellä Harkovaa toukokuussa.

Jalosen mielestä Suomi voisi omaksua tässä aloitteellisen roolin EU:ssa aivan kuten muissakin itselleen tärkeissä kysymyksissä.

”Haetaan tueksi ne, jotka jakavat näkemyksemme: Ruotsi, Tanska, Puola, Itämeren valtiot. Pitäisi rohkeammin käyttää vipuvartta huolehtimatta siitä, että jokin ehkä menee Naton kanssa päällekkäin”, Jalonen sanoo.

Jos sota ei näy Moskovassa, ei se oikein näy täälläkään.

Lännen pakotteet alkavat purra Venäjään vasta pitkän ajan kuluessa. Mutta niin alkaa Venäjän peukaloruuvikin kiristyä kunnolla vasta nyt.

Sähkösopimusten hinnat ovat Suomessakin nopeasti viisinkertaistuneet, ja ylikin. Asiantuntijat ovat kauhuissaan ja uskovat, ettei silti olla vielä lähelläkään huippua. Venäjän energiasota tulee pahentamaan tätä, kun kaikki rohmuavat sähköä minkä pystyvät.

Kesän helteillä on ollut helppo tokaista, että villapaitaa päälle vain. Kahden minuutin suihkuja!

Mutta sillä tästä ei nyt taideta selvitä. Jokainen päivä sotaa Ukrainassa tarkoittaa sotaa myös täällä läntisemmässä Euroopassa. Sitä vain on vaikea hahmottaa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi keskiviikkona, että Ranskalle on koittamassa niukkuuden ajat.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhui Algerian pääkaupungissa Algerissa torstaina.

”Me elämme runsauden loppua”, Macron sanoi.

Länsimaat ovat sodan osapuoli, vaikka rintama on Ukrainassa. Se ei voi olla vaikuttamatta meidän kaikkien elämään.

Myös suomalaisten poliitikkojen pitäisi alkaa näyttää johtajuutta, Jussi Jalonen sanoo.

”Kansalaisyhteiskunnan ja talouselämän saattamisesta sotakannalle ei ole rohjettu puhua. Tätä ei pitäisi väistellä. Pitää luoda vankkoja rakenteita valtion tasolta alkaen toimintaa ohjaamaan, koska sotaa ei voi pitemmän päälle käydä markkinaehtoisesti.”

Venäjä ei ole erityisen taitava sotimaan tai luomaan yritystoimintaa, joka ei perustu vähän jalostettujen fossiilisten polttoaineiden myymiseen.

Mutta se osaa luoda kaaosta. Viime vuosikymmenellä se sekoitti pakkaa tehokkaasti Brexitissä, vuoden 2015 turvapaikanhakijakriisissä ja Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

Venäjän ei tarvinnut luoda niistä mitään. Se vain lisäsi taitavasti vettä myllyyn.

Tilanne on monin tavoin toinen kuin viime vuosikymmenen puolivälissä, mutta eripurainen Eurooppa on suuri uhka Ukrainalle.

Kaikkein tiukimmat pakotteet vesitettiin jo keväällä, kun sää oli lämmin ja järkytys hyökkäyksestä yhteinen. Mutta nyt ilmat ovat todella kylmenemässä.

Voi olla, että Suomessa on tiedossa sähkökatkoja talvella, mutta Suomi varmaankin selviää melko vähällä palelulla.

Keski-Euroopassa on ainekset pahempaan kriisiin. Energiaa ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi, eikä sitä voi mistään taikoa. Venäjältä tuli ennen sotaa 55 prosenttia Euroopassa käytetystä maakaasusta. Talot kylmenevät ilman kaasua. Ihmiset ovat herkästi kaduilla.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz osallistui kansalaiskeskustelutapahtumaan Magdeburgissa Saksassa torstaina.

Eikä Saksa ehkä ole edes pahimmassa tilanteessa. Myös Italia on riippuvainen Venäjän maakaasusta. Italian talous on kroonisesti haavoittuvainen ja velkakriisin partaalla.

Lisäksi Italian politiikka on jo valmiiksi kaaoksessa. Pääministeri Mario Draghi erosi heinäkuussa, ja uudet vaalit järjestetään syyskuussa. Vahvoilla on äärioikeistolainen Italian veljet -puolue.

Kaikkein vaikeimmasta kysymyksestä on vaiettu niin, että korviin sattuu. Siitä, että Ukrainan sotaan ennemmin tai myöhemmin tarvitaan kansainvälisiä joukkoja.

Näin uskoo ainakin Jussi Jalonen.

”En yksinkertaisesti näe, miten tämän voisi hoitaa ilman kansainvälisten joukkojen väliintuloa. Sellainen tulee aina ennemmin tai myöhemmin. Jos ei muuten, niin konfliktin jälkeisissä rauhanturvatehtävissä”, Jalonen sanoo.

Jalonen ei tarkoita sitä, että länsimaiden pitäisi osallistua Ukrainan sotaan nyt. Sellaista hän pitää jopa yltiöpäisenä. Mutta valmiuksia pitää luoda.

Kaikki eivät jaa tämän kirjoituksen pessimismiä. Vieläkään ei ole vaikea löytää sotilasasiantuntijaa, joka uskoo Venäjän hyökkäyksen kaatuvan syksyn aikana. Kukaan ei tiedä, kuinka lähellä Venäjän rivit ovat romahtamista.

Mutta siinäkin tapauksessa Ukrainassa tarvittaisiin kansainvälisiä sotilaita, Jalonen sanoo.

”Jos Ukraina kykenisi omin voimaan vapauttamaan valtioalueensa, vaikkapa koko Donbasin, siinä vaiheessa tarvitaan kansainvälisiä joukkoja pitämään yllä rauhaa. Vähintään tällainen väliintulo tulee olemaan vääjäämätön.”

Pelastustyöntekijät suojautuivat ilmahyökkäykseltä Kiovassa helmikuussa.

Kantava ajatus Käihkön ja Honigin Vieraskynässä oli se, että Ukrainan pitäisi alkaa valmistautua katkeraan rauhaan. Sopimus, joka ”jakaa pettymyksen”, olisi parasta, mitä Ukraina voi saavuttaa.

Jalonen on tästä eri mieltä.

”Tämä on konflikti, jota ei voi pistää pakastimeen. Se vain sulaisi uudestaan”, Jalonen sanoo.

”Se loisi tilanteen, jonka vaikutukset Ukrainan sisäpolitiikkaan olisivat epävakauttavat. Sen seuraukset voivat olla ikävät: kaksi suurta maata, jotka sotivat kerran kymmenessä vuodessa keskenään.”

Verrokkeina voi mainita vaikkapa Intian ja Pakistanin, jotka ovat molemmat ydinasevaltiota.

Koska juuri Venäjä ja vain se on syyllinen sotaan ja ilmeisiin sotarikoksiin, sen ei voi antaa voittaa.

Jalonen näkee konfliktin juuret tsaarin Venäjän murenemisen prosessina.

”Kipuileva imperiumi ei yksinkertaisesti luovu aiemmasta asemastaan ennen kuin se kärsii selvän ja paljonpuhuvan tappion. Ja tappio pitää kärsiä sen alueen sisällä, jonka se kokee omakseen.”

Hän jatkaa:

"Venäjän pitää kärsiä tuntuva tappio, joka säteilee kansalaisyhteiskuntaan. Lähden myös siitä, että nykyisen hallinnon on vaihduttava. Jos kärsitty tappio on niin tuntuva, ettei sitä voi peitellä, se luo mahdollisuuksia dominoiden kaatumiseen.”