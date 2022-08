Murha ja sen selitykset kertovat Euroopan vajoamisesta hulluuteen. HS esittelee virallisen version ja neljä kilpailevaa teoriaa.

Sotapropagandaa Venäjän valtakanavilla levittäneen moskovalaisen toimittajan ja nuoren filosofin Darja Duginan kuolema on pysynyt viikon ajan kestoteemana venäläisessä ja eurooppalaisessa julkisuudessa.

Keskiviikkona paavi Franciscus osallistui keskusteluun esittämällä surunvalittelunsa murhan vuoksi.

”Ajattelen tyttöparkaa, joka räjäytettiin auton istuimen alle sijoitetulla pommilla Moskovassa”, paavi sanoi uutistoimisto Ansan mukaan. ”Viattomat maksavat sodasta.”

Ukrainan ulkoministeriö kutsui tämän jälkeen Vatikaanin Kiovan-lähettilään puhutteluun.

”Ukrainalaisten sydämet särkyvät paavin lausunnon vuoksi”, kommentoi ulkoministeri Dmytro Kuleba uutistoimisto Ukrinformin mukaan. ”Tuo oli epäreilua.”

Dugina, 29, kuoli viime lauantaina, kun hänen ajamansa henkilöauto räjähti Zaharovo-puiston eteläpuolella Moskovan alueella Minskin valtatien tuntumassa.

Duginan isä Aleksandr Dugin, 60, on itseoppinut filosofi. Hän on esittänyt kolmen vuosikymmenen ajan erilaisia teorioita, joiden yhteinen teema on Venäjän suurvalta-aseman oikeuttaminen hinnalla millä hyvänsä. Presidentti Vladimir Putinin sanotaan omaksuneen jo ensimmäisen presidenttikautensa alussa ajatuksia Duginin teksteistä.

On edelleen epäselvää, oliko pommi-iskun tarkoitus murhata isä vai tytär vai molemmat. Iskun tekijöistä on esitetty lukuisia väitteitä ja arvauksia. Seuraavassa on joitakin teorioita.

FSB ratkaisi jutun kahdessa päivässä

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoi viime maanantaina ratkaisseensa koko jutun. FSB:n mukaan murhaaja on 43-vuotias ukrainalais­nainen, joka oli Ukrainan valtion asialla.

FSB:n mukaan ukrainalaisnainen saapui Venäjälle 12-vuotiaan tyttärensä kanssa miehitetystä Mariupolista ja asettui asumaan Duginan naapuriksi. Ukrainalainen osallistui murhailtana Traditsija-festivaalille samoin kuin Dugina ja hänen isänsä ja kaukolaukaisi räjähteen omasta autostaan, kun Dugina oli poistumassa tilaisuudesta.

FSB:n mukaan murhaaja saapui Venäjälle 23. heinäkuuta Mini Cooper -henkilöautolla tyttärensä kanssa. Todisteiksi esitettiin videokuvaa rajatarkastuksesta, valvontakameran video murhaajasta Duginan asuintalon ovella ja video rajatarkastuksesta Ivanogorodissa viime sunnuntailta heti puolenpäivän jälkeen murhaajan poistuessa autolla tyttärineen Viron puolelle Narvaan.

Lisäksi FSB julkisti neljä valokuvaa. Niistä kolmessa on harmaa Mini Cooper, jota nainen kuljettaa. Mukana on valvontakameran pysäytyskuva Ministä niin sanotun Donetskin kansantasavallan rekisterikilvissä Moskovan neloskehällä 2. elokuuta, Mini Kazakstanin kilvissä Leninin valtakadulla Moskovassa 8. elokuuta ja Mini Ukrainan kilvissä Moskovan länsipuolella 20. elokuuta kello 23.20 – alle kaksi tuntia murhan jälkeen.

Neljäs kuva on kuvakaappaus naisen passikuvasta ja henkilötiedoista Venäjän tietojärjestelmästä naisen maahan­saapumis­päivältä.

FSB:n materiaali herättää joitakin kysymyksiä, joista ensimmäinen koskee väitetyn murhaajan autoa. Harmaa vuoden 2018 Mini Cooper, jossa on sama FSB:n esittämä Ukrainan rekisterinumero, löytyi pian ukrainalaisen nettisivuston myynti-ilmoituksesta.

Hieman yllättäen tämän havainnon teki ukrainalainen journalisti Olha Bondarenko, kertoo palkittu venäläinen oppositiolehti Novaja Gazeta Europe. Bondarenko on venäläismielisenä pidetyn ukrainalaisen journalistin Anatoli Šarin puoliso.

Myöhemmin venäläinen maanpaossa toimiva oppositiokanava Možem objasnit haastatteli myynti-ilmoituksen jättänyttä nuorta miestä, jota on venäläisissä tiedotusvälineissä väitetty murhasta epäillyn pojaksi. Ilmoitus oli kadonnut sivustolta jo haastattelun aikana, mutta Možem objasnit kertoi, että se oli jätetty sivustolle perjantaina 19. elokuuta. Kysymykseen, onko auto jo myyty, myyjä vastasi, ettei kommentoi.

Nuori mies olisi siis pannut ajoneuvon myyntiin päivää ennen kuin hänen äitinsä teki pikkusiskon kanssa Moskovassa salamurhan. FSB taas olisi päässyt ajoneuvon ja murhaajan jäljille kahdessa päivässä, vaikkei epäillyn katalista aikeista ollut tietoa – muutenhan murha olisi voitu estää. Vaihtuvat rekisterikilvet eivät vaikeuttaneet asian selvittämistä tai epäillyn poistumista maasta.

Metropoliitta Dionysius lohdutti Aleksandr Duginia hautajaisissa Moskovassa viime viikolla.

Venäjän valtamedian paljastukset

Venäläinen televisiokanava RTVI julkaisi maanantaina Telegram-kanavallaan epäillyn ukrainalaisnaisen henkilökortin, jonka mukaan hän työskentelee Ukrainan kansalliskaartille.

Kortti on kanavan mukaan peräisin Nemezida-hakkerisivustolta. Sivusto vastaa ukrainalaista Mirodvorets-sivustoa, jonka tarkoitus on paljastaa vastapuolen taistelijoiden henkilötietoja.

Epäillystä esiintyy sivustolla sukunimi, jota pidettiin aluksi hänen tyttönimenään. Korttiin on lisätty kynällä ukrainankielinen huomautus ”muutos, avioliitto”. Julkaistu henkilökortti ei siis olisi voimassa oleva vaan Ukrainan sisäministeriön arkistosta hakkeroitu vanha versio.

Kremliä tukeva venäläinen uutissivusto Life päätteli kuitenkin myöhemmin, että julkaistussa henkilökortissa esiintyvä sukunimi on tullut epäillylle avioliiton kautta.

Väitteillä epäillyn sukunimistä on sikäli merkitystä, että avioliiton kautta tullut sukunimi voi yhdistää hänet itäukrainalaisiin miehiin, joiden poliittiset näkemykset ovat vastakkaiset.

Toisaalta henkilökortissa ja FSB:n julkaisemissa kuvissa esiintyvällä naisella ei välttämättä ole mitään tekemistä julkaistujen nimien ja henkilökortissa olevan nimen kanssa.

Esimerkiksi virolaisen viestintäasiantuntijan Lauri Linnamäen Twitter-kommentin mukaan henkilökortti kuvineen on ilmiselvä kuvankäsittelyn tuote.

Venäläiset valtionmediat ehtivät torstaihin mennessä haastatella epäillyn isää, äitiä, serkkua ja naapureita, jotka kertoivat epäillyn työskennelleen Ukrainan asevoimille mutta joko eronneen tai siirtyneen toimistotöihin terveysongelmien vuoksi. Isän kertoman mukaan tytär olisi ollut häneen yhteydessä Latviasta hieman ennen murhaa.

Uutistoimisto Ria Novostin tietojen mukaan epäilty olisi havaittu Wienissä, nyt jo ilman alaikäisen tyttärensä seuraa. Väitteiden ongelma on, ettei kukaan tiedä, mistä tiedot ovat peräisin ja ovatko isät, äidit, serkut ja naapurit henkilöitä, joiden heidän väitetään olevan.

Venäläinen vastarintaliike asialla

Venäjän tasavaltalaisarmeija -nimellä esiintynyt käyttäjänimi Rospartizan ilmoittautui Duginan murhaajaksi jo viime sunnuntaina. Tästä armeijasta ei ole aiemmin kuultu yhtään mitään.

Ryhmän puhemieheksi on ryhtynyt Venäjän parlamentin alahuoneen duuman entinen jäsen Ilja Ponomarjov. Hän kertoi oppositiokanava Meduzan haastattelussa olevansa jatkuvassa yhteydessä ryhmän edustajaan. Ponomarjovin mukaan tarkoituksena oli murhata sekä Aleksandr Dugin että tämän tytär.

”Et taida ymmärtää, että olemme sodassa”, Ponomarjov vastasi haastattelijan kysymykseen väkivallan oikeutuksesta.

”Tasavaltalaisarmeijan” julistusta on epäilty laajasti höpötykseksi paitsi ryhmän tuntemattomuuden vuoksi myös siksi, että aiemmat ”ukrainalaiset terroristiryhmät” Venäjällä ovat olleet melko ilmeisiä FSB:n omia keksintöjä.

FSB murhasi Duginan itse

Useissa länsikommenteissa on esitetty arvio, jonka mukaan turvallisuuspalvelu FSB teki murhan itse. Perusteluksi on riittänyt, että Venäjän salaisten palveluiden tekemillä murhilla on laajat ja pitkät perinteet.

Motiiveita on esitetty kahdenlaisia. Ensimmäisen mukaan FSB:n tarkoitus olisi mustamaalata Ukrainaa ja nostattaa kansalaisissa raivoa, joka oikeuttaisi laajemmat sotatoimet.

Toinen esitetty motiivi on päinvastainen: kyseessä olisikin FSB:n sisäisen opposition teko. Tämä oppositio edustaisi venäläis-isänmaallista järjen ääntä, joka haluaisi eroon Duginien edustamasta verenhimoisesta Ukrainan tuhoamisesta.

Teoriat ovat ääneen ajattelua ilman sen kummempia aihetodisteita.

Isä uhrasi tyttärensä

Esitetyistä teorioista hurjin on sellainen, että räjähtäneen ajoneuvon kyydistä viime hetkellä pois jäänyt filosofi Aleksandr Dugin murhasi tai järjesti tyttärensä murhan itse. Perustelua on haettu julkilausumasta, jonka Duginia tukeva oligarkki Konstantin Malofejev julkaisi yhteisöpalvelu VK:ssa ystävänsä puolesta.

”Me tarvitsemme vain voittomme”, Dugin julistaa tekstissä. ”Sen alttarille tyttäreni antoi neitseellisen elämänsä. Näin voitatte, olkaa hyvä!”

Esimerkiksi Berliinissä työskentelevä Itä-Euroopan asiantuntija Sergei Sumlennyi pitää tyttären uhraamista aivan mahdollisena, koska Dugin on kirjoittanut vuosien varrella paljon myös ihmisuhrien historiasta. Sumlennyi nostaa twiittiketjussaan esiin Duginin vuosien takaisen kirjoituksen Duginin omassa Arktogeja-julkaisussa.

Kirjoitus on otsikoitu ”Herran temppeliintuominen bysanttilaisessa ikonografiassa”. Siinä käsitellään Vanhan testamentin Tuomarien kirjan kertomusta Jeftan tyttärestä, jonka hänen isänsä joutui uhraamaan sotavoittonsa jälkeen Jumalalle antamansa lupauksen vuoksi.

Tällä perusteella useimmat raamatuntutkijat pitäisi panna valvottuun ehdonalaiseen todennäköisten raakuuksien estämiseksi.

Nämä tapahtumat ja niiden pohdinnat saavat miettimään, mihin hulluuteen Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ajamassa koko maanosan.