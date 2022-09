Wide ContentPlaceholder

Taleban-hallinto on pyrkinyt rajoittamaan naisten julkista elämää. Näkymä kabulilaiselta hedelmätorilta.

Ulkomaat | HS-analyysi

Taleban käyttää tyttöjä politiikkansa välikappaleina, mutta länsi ei saisi sortua enää samaan

Naisten ja tyttöjen elämän kontrollointi on Talebanin keino hallita huomiota. Kansainvälinen yhteisön on varottava kohtelemasta afgaaninaisia uhreina, kirjoittaa Kaisa Rautaheimo. Hän on seurannut Afganistanin naisten ja tyttöjen tilannetta HS:n projektitoimittajana.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki