Tutkijat painottivat raportissaan myös, että naisilla on kaikki syyt toivoa miehille menestystä, koska talous kärsii, jos miehisiä ominaisuuksia syrjitään.

UnkariN hallituspiireissä ollaan huolissaan naisten korkean koulutustason seurauksista, kertoo riippumaton unkarilainen uutissivusto Telex.

Huolensa on ilmaissut yllättävä taho: Unkarin valtiontalouden tarkastusvirasto. Se julkaisi heinäkuussa raportin nimeltään ”Onko Unkari pinkin koulutuksen maa?” Raportti jäi ensi alkuun vaille huomiota, mutta torstaina Népsava-lehti nosti sen Unkarissa uutiseksi.

Pinkillä koulutuksella raportissa tarkoitetaan koulutuksen naisvaltaistumista. Vuosina 2010–2021 Unkarin korkeakouluihin otettiin joka lukuvuosi enemmän naisia kuin miehiä, ja nyt alkavana lukuvuonna naisten osuus on 54,5 prosenttia.

Valmistuneiden kohdalla naisenemmistö on vielä tuntuvampi, 60 prosenttia.

Telex kertoo, että raportin laatineiden tutkijoiden mielestä naisten keskimäärin korkeampi koulutustaso voi johtaa demografisiin eli väestöllisiin ongelmiin.

”Jos trendi jatkuu, – – se uhkaa johtaa syntyvyyden laskuun, koska [korkeasti koulutetut] naiset eivät avioidu yhtä todennäköisesti ja he saavat näin ollen vähemmän lapsia.”

Valtiontalouden tarkastusviraston tutkijat painottivat raportissaan myös, että naisilla on kaikki syyt toivoa miehille menestystä, koska talous kärsii, jos miehisiä ominaisuuksia ei vaalita.

Miesten ”luovuus, kilpailunhalu ja suorituskeskeisyys” eivät raportin mukaan ole välttämättömiä pelkästään Unkarin talouden kehitykselle. Nuoret ihmiset kun ”kohtaavat simahtaneita tietokoneita, vuotavia hanoja ja huonekaluja, jotka toimitetaan osina eikä kukaan ole niitä kasaamassa.”

Valtiontalouden tarkastusviraston raportti on sinänsä linjassa pääministeri Viktor Orbánin perhepolitiikan kanssa.

Kansalliskonservatiivisen Orbánin hallituksessa naiset eivät juhli. Saksalaislehti Süddeutsche Zeitungin mukaan ministereitä on 15, joista yksi on nainen. Unkarin parlamentissa naisedustajien osuus on 13 prosenttia.

Unkarin presidentti on nainen, joskin presidentin tehtävä on Unkarissa lähinnä edustuksellinen.

Presidentti Katalin Novák osallistui Telexin mukaan sukupuolirooleja koskevaan keskusteluun Vatikaanin radiolle antamassaan haastattelussa.

Novák sanoi pitävänsä sydämen asiana kertoa nuorille naisille, että ”lasten hankkimisesta ei kannata luopua vain siksi, että rakastaa työtään ja haluaa kokea ammatillista täyttymystä”.