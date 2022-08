Kansalaisia kannustetaan tappamaan kaikki vastaantulevat täplikkäät lyhtykärpäset. Uusi tulokas uhkaa muun muassa viiniviljelyksiä.

Täplikkäät lyhtykärpäset leviävät nyt Yhdysvaltain itärannikolla. Kuva on Pennsylvaniasta syksyltä 2018.

Omenat, pähkinät, pensasmustikat, viinirypäleet ja monen muun hedelmän sadot ovat vaarassa, kun täplikkäät lyhtykärpäset leviävät Yhdysvaltain itärannikolla.

Alun perin Aasiasta kotoisin oleva laji on tunnettu vaaleanpunaharmaista siivistään, joissa on mustat täplät. Ensimmäiset havainnot Yhdysvalloista ovat vuodelta 2014, ja nyt hyönteisiä on havaittu jo 11 eri osavaltiossa.

Kärpäsinvaasiosta ovat uutisoineet muun muassa The Guardian ja CNN.

Nyt itärannikolla kampanjoidaan laajasti tuholaisten tappamisen puolesta.

”Tapa se! Litistä se, murskaa se…kunhan hankkiudut siitä eroon”, kehottavat viranomaiset Pennsylvaniassa.

Ihmisiä neuvotaan myös tarkastamaan tuholaisten munien varalta muun muassa polttopuut ja pihakalusteet, mikäli niitä siirrellään piirikunnasta toiseen.

Täplikkäiden lyhtykärpästen ennustetaan aiheuttavan satojen miljoonien dollarien vuosittaiset menetykset maataloudelle pelkästään Pennsylvanian osavaltiossa, mikäli tuholaisia ei saada kuriin.

Täplikkäät lyhtykärpäset ovat vaaraksi viljelyskasveille ja hedelmäpuille.

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa ollaan erityisen huolissaan Kalifornian viiniviljelyksistä. Jos täplikkäät lyhtykärpäset jatkavat leviämistä tätä tahtia, niiden arvioidaan saavuttavan länsirannikon kymmenen vuoden sisällä.