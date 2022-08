Poliisi on ottanut rekan kuljettajan kiinni kuulusteluita varten.

Useita ihmisiä on kuollut rekan ajettua juhliin Hollannin Rotterdamin eteläpuolella sijaitsevassa Nieuw Beijerlandin kylässä lauantai-iltana kello seitsemän aikaan, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja hollantilaislehti De Telegraaf.

Hollannin poliisi ei ole vahvistanut, kuinka monta ihmistä on kuollut. De Telegraafin mukaan useita ihmisiä on myös loukkaantunut, ja useita on viety sairaalaan.

Hollantilaisen yleisradioyhtiö NOS:n mukaan kuolleita on ainakin kolme.

De Telegraafin mukaan rekka suistui ajotieltä ojaan ja juhlayleisön joukkoon. Paikalla oli käynnissä paikallisen luistelujoukkueen juhla, jossa oli lehden tietojen mukaan paljon ihmisiä. Tapahtumapaikalla on lehden mukaan paljon vahinkoa.

De Telegraafin mukaan pelastusviranomaisten on ensin saatava rekka siirrettyä, jonka jälkeen uhrien ruumiit voidaan siirtää.

Paikalla on useita ambulansseja, ja paikalle on myös hälytetty pelastushelikoptereita. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

NOS:n mukaan poliisi on ottanut kuljettajan kiinni kuulustelua varten. Kuljettaja ei loukkaantunut tapauksessa. De Telegraaf kertoo, että rekassa oli espanjalaiset rekisterikilvet.