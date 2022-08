Tšetšeenit taistelevat Ukrainassa molemmilla puolilla – ”Jos Venäjän joukot voittavat tämän sodan, he tulevat jatkamaan”, sanoo Ukrainan vapaa­ehtoisiin värväytynyt tšetšeeni AP:lle

Ukrainaa puolustavat tšetšeenitaistelijat ovat ilmoittaneet nousevansa kapinaan Venäjää vastaan myös kotimaassaan.

Venäjän joukoissa taistelevat tšetšeenit ovat vilahdelleet otsikoissa pitkin Ukrainan sotaa: heitä kuoli etulinjassa heti sodan alkumetreillä, ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kerrottiin lähettäneen tšetšeenisotilaita Kiovaan metsästämään Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiyä.

Tšetšeenien innokas somettaminen rintamalta puolestaan johti lempinimeen Tiktok-armeija. Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov jäi nolosti kiinni valehtelusta, kun julkaisi videon itsestään sotatantereella, vaikkei ollut todellisuudessa lähtenyt Tšetšeniasta.

Samalla on tihkunut tietoja siitä, miten tšetšeenejä on pakotettu Ukrainaan taistelemaan uhkailemalla ja tekaistuilla syytteillä.

Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov sotilasparaatissa pääkaupunki Groznyissä 9. toukokuuta.

Vähemmän on puhuttu Ukrainan puolella taistelevista tšetšeeneistä, vaikka heitäkin on Ukrainan viranomaisten mukaan satoja.

Uutistoimisto AP vieraili tällä viikolla Kiovan lähellä harjoitusleirillä, jolla vapaaehtoiset tšetšeenit valmistautuvat eturintamalle.

AP:n haastattelemat vapaaehtoiset kertovat jatkavansa Ukrainassa samaa taistelua, jota he ovat käyneet kotimaassaan Venäjää vastaan.

Tšetšenia sijaitsee Kaukasiassa, Venäjän eteläisessä liittopiirissä. Se on käynyt kaksi itsenäisyyteen tähtäävää sotaa Venäjää vastaan vuosina 1994–1996 ja 1999–2009. Nykyisin Tšetšenia on osa Venäjää ja sitä johtaa Putin-mielinen Ramzan Kadyrov.

”Ihmisten täytyy ymmärtää, ettei meillä ole vaihtoehtoa”, sanoo taistelijanimellä ”Tor” esiintyvä vapaaehtoinen AP:lle.

”Jos Venäjän joukot voittavat tämän sodan, he tulevat jatkamaan. He eivät koskaan lopeta. Baltian maat ovat seuraavana, tai Georgia tai Kazakstan. [Venäjän presidentti Vladimir] Putin sanoo avoimesti ja ehdottomasti, että hän haluaa rakentaa Neuvosto­imperiumin uudestaan.”

Dudajevin pataljoonan vapaaehtoisia tšetšeenitaistelijoita harjoituksissa Kiovan lähellä perjantaina.

Tšetšeeneillä on Ukrainan joukoissa kaksi vapaaehtoispataljoonaa, Tšetšenian itsenäisyystaistelua johtaneen hallitsijan Džohar Dudajevin mukaan nimetty Dudajevin pataljoona ja uudempi Sheikh Mansurin pataljoona.

Ukrainan viranomaisten mukaan kummassakin on satoja vapaaehtoisia. Merkittävä osa heistä on paennut Tšetšeniasta ja asuu nykyisin läntisessä Euroopassa. Pataljoonat on perustettu Tanskassa.

Rintamalla tšetšeeneillä on vastassa paitsi venäläisiä myös heidän omia maanmiehiään. Vapaaehtoisjoukot kertovat AP:lle, että pitävät Venäjän joukoissa taistelevia tšetšeenejä verivihollisinaan.

Ukrainan sota saattaa nostattaa tšetšeniassa uudelleen vastarintaa Venäjän miehitystä vastaan. Aiheesta kirjoittavat muun muassa Open Caucasus Media ja tsekkiläismedia Seznam Zprávy.

Niiden mukaan Sheikh Mansurin pataljoonan tiedottaja Islam Belokjev on ilmoittanut Youtube-videolla Tšetšenian itsenäisyyden kannattajien suunnittelevan kansannousua.

”Jos Tšetšenia horjuu, Venäjä romahtaa”, hän sanoi.

Vapaaehtoiset joukot pitelevät Tšetšenian itsenäisyyden ajan lippua Ukrainassa.

Aika on Belokjevin mukaan otollinen, sillä Ukrainan sota pitää Venäjän armeijan ja Tšetšenian Venäjä-mielisen johtajan Kadyrovin joukkoja kiinni muualla. Lisäksi Venäjän rajut värväyskeinot ovat nostattaneet vastarintaa tšetšenialaisten keskuudessa.

”Venäjä on juuri nyt heikko, joten tarkkailemme tilannetta Ukrainassa horjuttaaksemme tilannetta Kaukasiassa.”