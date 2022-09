Giorgio Meloni, 45, on vaatimattomasta taustasta ponnistanut ja ”tavalliseen kansaan” vetoava poliitikko. Tutkijan mukaan hän veisi pääministerinä Italiaa lähemmäksi Puolan ja Unkarin kaltaisia skeptisiä EU-maita.

Italian parlamentissa on pidetty vuosikymmenien varrella paljon tulisieluisia puheita. Yksi niistä kuultiin joulukuussa 2018, kun keskusteluun oli tuotu päivänpolttava aihe siirtolaisuuteen liittyvästä YK-sopimuksesta.

Puhujavuoroon pääsi myös oppositiossa istuvan Italian veljet -puolueen eli Fratelli d’Italian puheenjohtaja Giorgia Meloni. Hän kertoi pitävänsä YK-sopimukseen liittymistä suurena typeryytenä.

Meloni pyrki esimerkiksi ampumaan alas liberaalin kansanedustajan esittämän argumentin, jonka mukaan myös Italia on siirtolaisten rakentama kansakunta.

”Kun me tulimme tänne, kukaan ei pitänyt meistä huolta 37 euron päivärahoilla”, Meloni sanoi.

Sopivasti vihaista, kovasti sarkastista ja välillä konekivääritulen nopeudella etenevää puhetta pitäessään Meloni johti vielä sangen marginaalista puoluetta, jota tuki kyselytutkimusten mukaan vain viitisen prosenttia italialaisista.

Mutta nyt potentiaalisilla äänestäjillä on toinen ääni kellossa. Melonin johtama Italian veljet on noin 25 prosentin kannatuksella maansa suosituin puolue.

45-vuotiaasta Melonista povataan maansa ensimmäistä naispuolista pääministeriä. Hän saattaa nousta valtaan 25. syyskuuta pidettävien parlamenttivaalien jälkeen.

Italia ajautui ennenaikaisiin vaaleihin, kun pääministeri Mario Draghin hallitus kaatui heinäkuussa hallituspuolueiden talouspäätöksiin liittyvien erimielisyyksien vuoksi. Alun perin vaalit oli määrä järjestää vasta ensi vuonna.

Monelle italialaiselle tulossa on protestivaalit, joissa ilmaistaan närkästystä poliittista eliittiä ja aikojen kovuutta kohtaan. Meloni on hyötynyt suuresti siitä, että Italian veljet on isoista puolueista ainoa, joka ei osallistunut teknokraattisena pidetyn Draghin hallitukseen.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Marco Siddi sanoo, että Italiaa saattaa pian johtaa erittäin ristiriitainen ja repivä hahmo.

”Tavalliseen kansaan” vetoava Meloni on hänen mukaansa karismaattinen ja intohimoinen nainen mutta myös poliitikko, joka herättää laajaa huolta Italian maltillisemmissa kansankerroksissa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Marco Siddi.

”Jos katsomme pitempää ja äskettäistä historiaa, puhumme äärimmäisestä poliittisesta hahmosta. Hän on melko avoimesti maahan­muutto­vastainen ja islamofobinen. Hän suhtautui skeptisesti tyttärensä rokottamiseen koronaa vastaan ja on sosiaalisesti hyvin konservatiivinen”, Siddi luettelee.

Luettelo jatkuu esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen laajempien oikeuksien vastustamisella ja sillä, että Melonin puolueella on juuret Italian fasismissa. Moni italialainen kavahtaa muistikuvaa, jonka mukaan Meloni kehui nuorempana Italian fasistijohtajaa Benito Mussolinia (1883–1945) ”hyväksi poliitikoksi” ja ”parhaaksi 50 vuoteen”.

Giorgia Meloni otti viime torstaina selfien kampanjatilaisuudessaan satamakaupunki Anconassa.

Viime aikoina Meloni on tehnyt töitä vakuuttaakseen erityisesti kansainvälisen median siitä, että Italian oikeistopuolueet ovat heittäneet fasismille hyvästit.

”Jos olisin fasisti, sanoisin olevani fasisti”, Meloni sanoi äskettäin brittilehti The Spectatorille. Jutun otsikossa kysyttiin: ”Onko Giorgia Meloni Euroopan vaarallisin nainen?”

Tutkija Siddi ei ole kovinkaan vakuuttunut Melonin vakuutteluista, kun poliitikko ottaa etäisyyttä historiaansa. Siddin mielestä näyttää siltä, että Meloni pyrkii rakentamaan itsestään salonkikelpoisempaa, kun vallan kahva on käden ulottuvilla.

”Totta kai hän yrittää rauhoitella ulkomaisia yleisöjä. Mutta vain kaksi vuotta sitten hän ylisti Giorgio Almirantea”, Siddi sanoo.

Almirante (1914–1988) teki toisen maailmansodan aikana yhteistyötä natsien kanssa ja työskenteli avoimen rasistisessa lehdessä, jonka nimi oli La Difesa della Razza eli ”rodun puolustukseksi”. Lisäksi hän johti Mussolinin fasistien perintöpuoluetta, Italian sosiaalista liikettä MSI:tä, jonka nuoriso­siivessä Meloni aikoinaan vaikutti.

Meloni ei ole suostunut vaatimuksiin, että Italian veljet poistaisi puolueen tunnuksesta italian lipun väreissä liehuvan liekin, jota myös vuosina 1946–1995 vaikuttanut MSI-liike käytti.

Marco Siddin mukaan Italia ei ole koskaan käynyt fasismista läpi sellaista kansallista katumusprosessia kuin saksalaiset natsismistaan. Siksi Italian poliitikot ovat voineet huolettomammin liukua historian eri kerroksissa.

”Italiassa oIi tämä surkea prosessi, että ensin ei haastettu fasistista historiaa ja sitten se valtavirtaistettiin 1990-luvulla ilman että arvoja olisi erityisesti muutettu”, Siddi sanoo.

Giorgia Meloni pyrkii hallitusvaltaan vaaliliitossa muiden populistien – Silvio Berlusconin (kesk.) johtaman Forza Italian ja Matteo Salvinin Lega-puolueen – kanssa.

Mutta katse eteenpäin, sillä vaalit ovat nurkan takana. Niihin Italian veljet lähtee liitossa Matteo Salvinin johtaman siirtolaisvastaisen ja oikeistopopulistisen Lega-puolueen sekä Italian entisen pääministerin Silvio Berlusconin keskustaoikeistolaisen, niin ikään sangen populistisen Forza Italia -puolueen kanssa.

Melonilla ja 85-vuotiaalla Berlusconilla on verraten pitkä yhteinen tausta. Vuonna 2008 Melonista tuli Italian sodanjälkeisen historian nuorin ministeri, kun hänestä tehtiin 31-vuotiaana Berlusconin silloisen hallituksen nuoriso- ja urheiluministeri.

Näkymä Italian selvästä siirtymästä oikealle aiheuttaa huolta monissa Euroopan unionin maissa, koska Italian oikeisto on perinteisesti ollut sekä euroskeptinen että Venäjä-myönteinen.

Erityisesti Venäjän suhteen Meloni on kuitenkin halunnut tehdä selväksi, ettei hän ryhdy enää tähän maailmanaikaan Moskovan kumppaniksi, vaikka onnittelikin Vladimir Putinia vaalivoitosta, kun tämä nousi vuonna 2018 neljännen kerran Venäjän presidentiksi.

Kolme päivää sen jälkeen kun Venäjä käynnisti viime helmikuussa suurhyökkäyksensä Ukrainaan, Meloni oli sattumoisin puhumassa Yhdysvaltain konservatiivisen CPAC-liikkeen tilaisuudessa Floridassa.

”Tämä on paras paikka selventää, mitä me ajattelemme tästä konfliktista. Me olemme kansainvälisen oikeuden puolella. Me olemme vapauden puolella. Ja olemme tukena ylpeälle [Ukrainan] kansakunnalle, joka opettaa maailmalle, mitä tarkoittaa taistelu vapauden puolesta”, Meloni sanoi.

Mitä EU:hun tulee, Meloni pitää kotiyleisölleen euroskeptisiä puheita ja vaatii unionilta erityisesti kovempia otteita muuttoliikkeen hillitsemiseksi. Meloni on muun muassa esittänyt Libyan asettamista merisaartoon ihmissalakuljetuksen lopettamiseksi.

Tutkija Siddin mukaan Meloni on vaatinut Italiaa suojaamaan EU:ssa etujaan paremmin ja viemään unionia konservatiivisempaan suuntaan. Samaan aikaan realismia on se, että Italia tarvitsee pandemian jälkeisessä ajassa EU:n elvytysmiljardeja ja sen on pidettävä huoli, etteivät markkinat ala hermoilla maan finanssijärjestelmän kestävyyden vuoksi.

Reaalimaailma pakottaa realismiin, mutta Siddin mukaan on odotettavissa, että Italia lähtee joka tapauksessa uuteen suuntaan, jos Meloni nousee pääministeriksi.

”Jos hän nousee valtaan, Italia ottaisi etäisyyttä Ranskaan ja Saksaan, kahteen EU:n tärkeimpään valtaan. Ja hän lähenisi Unkaria ja Puolaa, jotka ovat skeptisempiä maita ja jotka painottavat enemmän kansallista itsemääräämisoikeutta.”

Giorgia Meloni saattaa nousta maansa ensimmäiseksi naispuoliseksi pääministeriksi.

Meloniin liittyvissä artikkeleissa ei yleensä keskitytä kovinkaan paljon siihen, että hän on ehkä rikkomassa lasikattoa nousemalla maansa ensimmäiseksi naisjohtajaksi.

”Toki hän on nainen, mutta hän esittää patriarkaalista roolia. Hän sopii täydellisesti machokulttuuriin. Tv-esiintymisissä hän noudattaa kovien miesten käytöstapoja. Hänen puolueensa ja sitä ympäröivät rakenteet ovat täysin patriarkaalisia ja miesten johtamia”, Siddi selittää.

Tutkijan mielestä tulee helposti mieleen Ranskan oikeistopopulistien johtaja Marine Le Pen tai Britannian entinen konservatiivi­pääministeri Margaret Thatcher, joka omaksui rautarouvan roolin erittäin miehisessä puolueessa ja hallituksessa.

Siddin mukaan Melonin tasa-arvoajattelusta tulee mieleen lähinnä se, että hän vaatii musliminaisten oikeuksien suojelua. Tällä pyritään korostamaan sellaista mielikuvaa, että muslimikulttuurissa on jotain vikaa.

”Sukupuolitutkijat puhuvat suku­puoli­kysymykseksi naamioidusta rasismista [musliminaisten suojelun osalta]. Italialaisnaisten taas pitäisi olla äitejä. Meloni tukee voimakkaasti perinteistä perhe­käsitystä”, Siddi sanoo.

Meloni itse ei saanut elää perinteisessä perheessä, sillä hänen sardinialainen isänsä jätti perheensä, kun Meloni oli alle vuoden ikäinen.

Niinpä Meloni varttui sisilialaisen yksinhuoltajaäitinsä kanssa Rooman työväenluokkaisessa Garbatellan lähiössä, mikä kuuluu yhä peittelemättömänä kansannaisen ääntämyksessä.

Kun Meloni johti Italian veljiä vuoden 2018 parlamenttivaaleihin, ykkösteemana oli syntyvyys: miten italialaiset naiset saataisiin synnyttämään lisää italialaisia lapsia.

