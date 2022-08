Pääministeri Sanna Marinin (sd) bilekohun kohdalla on ilmeistä, ettei yksikään suomalaispoliitikko ole ikinä päässyt tai joutunut lähimainkaan samanlaiseksi kansainväliseksi puheenaiheeksi.

Yllättävänä voi pitää myös Marin-julkisuuden pitkää laahusta. Elokuun puolivälissä alkanut juhlimiskohu puhuttaa edelleenkin niin sosiaalisessa mediassa kuin viestimissä.

Tiistaina esimerkiksi ruotsalaislehti Dagens Nyheter julkaisi aiheesta podcastin ja yhdysvaltalainen laulajalegenda Joan Baez tviittasi oman tanssivideonsa Marinin tueksi.

Juuri amerikkalaiset ovat viime päivinä vauhdittaneet Marin-julkisuutta: The New York Times julkaisi viikonloppuna laajan reportaasin Helsingistä, ja entinen presidenttiehdokas ja ulkoministeri Hillary Clinton julkaisi Twitterissä oman tuenilmauksensa.

Bilekohussa on kyse julkisiksi levinneistä videoista ja kuvista, joissa on näkynyt Marin juhlimassa yksityisasunnossa ja yökerhossa. Kohu keräsi kierroksia myös kuvasta, jossa Marinin vieraat poseeraavat pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa otetussa kuvassa paidanhelmat nostettuina.

Kansainvälistä julkisuutta on vaikea, mutta ei täysin mahdoton mitata. Julkisuuden laadulla ja määrällä on yleistä merkitystä sen takia, että pääministerin julkisuus on väistämättä samalla koko Suomen julkisuutta.

Julkisuuden laatu on pitkälti mielipidekysymys. Määrä onkin neutraalimpi mitattava.

Ulkoministeriö (UM) seuraa työkseen Suomi-kuvaa. UM:n viestintäjohtaja Mikko Koivumaa kertoo, että maailman toimitetuissa medioissa on ollut 1.-30. elokuuta yhteensä 30 800 Sanna Marin -osumaa.

Luku sisältää otsikot ja leipätekstin Suomen ulkopuolisista medioista, myös pienistä. UM:n käyttämällä Meltwater-seurantapalvelulla on yli 260 000 uutislähdettä ympäri maailmaa.

Vertailun vuoksi: UM:n mukaan yksi tunnetuimmista suomalaisista, formulakuljettaja Valtteri Bottas, saa samoilla hakuasetuksilla 12 700 osumaa.

Osviittaa saa myös hakukone Googlen hakutulosten määristä. Sanna Marinin nimellä hakutuloksia on Googlen mukaan kaikkiaan kymmeniä miljoonia. Muut pohjoismaiset poliitikot kuten Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson tai presidentti Sauli Niinistö ovat pienempien miljoonalukujen sarjassa.

Googlen ilmoittamiin hakutulosten määriin ei tosin uskalla täysin luottaa, koska ne vaihtelevat satunnaisen tuntuisesti – myös alaspäin.

Googlen Trends-sivuilla voi tarkastella Sanna Marin -hakujen yleisyyttä eri ajankohtina. Koska Trends ei kerro hakujen määriä, sen avulla voi päätellä lähinnä tapahtumien keskinäisiä suhteita – eli milloin ihmiset ovat erityisesti innostuneet etsimään tietoa haulla ”Sanna Marin”.

Elokuinen bilekohu räjäytti haut aivan omaan luokkaansa. Hakuja on ollut yli tuplasti enemmän kuin joulukuussa 2019, kun Sanna Marin nousi pääministeriksi ja oli monelle suomalaiselle vielä verraten tuntematon poliitikko.

Marin-hakujen suosiopiikit ovat tavanneet liittyä muuhun kuin politiikan koviin asiasisältöihin. Se ei ole internetissä yllättävää. Poikkeuksena on pääministeriksi nimittämisen lisäksi viime toukokuu, jolloin kiinnostuksen voi olettaa liittyneen Suomen Nato-jäsenyysprosessiin.

Varsin luotettavana indikaattorina voi pitää Twitter-viestejä. Yli 300 miljoonan käyttäjän Twitter on sosiaalisena mediana pieni verrattuna Facebookiin, Instagramiin tai TikTokiin, mutta suurimmista somejäteistä poiketen Twitter-viestiliikennettä on mahdollista purkaa hieman tarkemmin.

HS on analysoinut tviittejä, jotka sisältävät Marinin käyttäjätunnuksen (@MarinSanna). Viestiliikenne vahvistaa sen, kuinka Marinia koskevat keskustelut lisääntyivät räjähdysmäisesti elokuussa.

Twitter-datasta selviää myös aukottomasti, että kyse on nimenomaan maailmanlaajuisesta puheenaiheesta. Oheisissa grafiikoissa näkyy jyrkkä piikki päivämäärällä 28. elokuuta eli viime sunnuntaina. Se on sama päivä, jolloin Clinton twiittasi tuenilmauksensa ja Marin vastasi hänelle.

Marin-twiitit eivät enää ole pelkästään suomenkielisiä. Viestien määrä roihahti monilla eri kielillä, kuten käy ilmi esimerkiksi englanninkielisten tviittien leviämisestä.

HS kävi läpi myös Marinin käyttäjätunnukseen liittyvät tviitit, joista on tykätty eniten ja joita on uudelleenlähetetty eniten. Nämä kaksi listaa ovat liki yhteneväiset.

Suosituimmat viestit ovat bilekohun ajalta. Kärjessä on kaksi tviittiä viime sunnuntailta: Sanna Marinin mainittu kiitosviesti Hillary Clintonille (234 000 tykkäystä tiistaiaamupäivään mennessä), joka taas oli paria tuntia aiemmin tviitannut oman tanssiviestinsä Marinille (181 000 tykkäystä).

Pääministerin kansainvälisestä tunnettuudesta kielivät hänen kaksi viestiään Ukrainan kansallispäivänä, keskiviikkona 24. elokuuta.

Marin osoitti tukeaan Ukrainan taistelulle suomen- ja englanninkielisillä tviiteillä. Ne eivät tietenkään liittyneet bilekohuun muuta kuin ajankohdaltaan. Englanninkielinen tviitti on kerännyt tiistaihin mennessä 168 000 ja suomenkielinen versio 30 000 tykkäystä.