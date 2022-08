EU:n ulkoministerit keskustelevat venäläisten viisumikiellosta tiistaista alkaen Prahassa. Suomen omat kiristykset turistiviisumeihin astuvat voimaan torstaina. Viisuminhakijoiden mielestä kansalaisia ei tulisi rangaista.

Pietari

Suomen viisumikeskuksessa Pietarin keskustassa riitti asiakkaita helteisenä maanantaina. Moni HS:n haastattelemista venäläisistä viisuminhakijoista oli jonottanut asiointiaikaa kuukauden tai puolitoista.

Venäläiset Schengen-viisumin hakijat suhtautuvat luonnollisesti penseästi eri EU-maiden kaavailuihin kiristää viisumipolitiikkaa jopa koko unionin laajuisesti. Se rajoittaisi Venäjän kansalaisten liikkuvuutta ankarasti.

EU:n ulkoministerit keskustelevat venäläisten turistiviisumien rajoituksista kokouksessaan Prahassa tiistaina ja keskiviikkona.

Lue lisää: EU:n ulkoministerit kokoustavat tänään Prahassa

Hakijat olivat huojentuneita, että ehtivät jättää paperinsa ennen Suomen torstaina voimaan astuvia kiristyksiä. Rajoituksista huolimatta toivo eli hakijoiden joukossa.

Lue lisää: Näin Suomi rajoittaa venäläisten turistiviisumeita torstaista alkaen – Uusia hakemuksia otetaan vastaan vain yhtenä päivänä viikossa

Suomen viisumikeskuksessa Pietarin keskustassa riitti asiakkaita maanantaina. Moni oli jonottanut hakemuksen jättöaikaa 1–1,5 kuukautta.

Pietarilainen pariskunta, ohjelmoija Maksim Nikitin ja hänen työttömäksi jäänyt puolisonsa Natalja Šeremjetova haluaisivat matkustaa Suomen kautta Meksikoon tapaamaan siellä asuvia Šeremjetovan vanhempia.

Turistiviisumien rajoituksista he olivat pahoillaan.

”Me tietysti ymmärrämme koko tilanteen, mutta eivät kaikki ihmiset ole syyllisiä. On tavallisia ihmisiä, kuten me, jotka emme ole tehneet mitään pahaa”, Nikitin sanoi.

”Olemme rauhan puolesta”, Šeremjetova lisäsi.

Suomen rajan lähellä asuva sähköasentaja Viktor Svetlov vetosi haastattelussa Suomen hallintoon: ”Hillitkää kiihkoanne, älkääkä lakkauttako viisumeita kokonaan.”

Sähköasentaja Viktor Svetlov oli saapunut Pietariin Leningradin alueelta Viipurin tuntumasta läheltä Suomen rajaa. Baltian maat ja Ruotsin kolunnut nuori mies haaveili matkasta Suomeen ja Norjaan.

Hän vetosi haastattelussa Suomen hallintoon: ”Hillitkää kiihkoanne, älkääkä lakkauttako viisumeita kokonaan.”

”Schengen-viisumeiden ja maahantulon epääminen olisi tragedia tavallisille venäläisille.”

Svetlov kertoi osallistuneensa kotimaansa politiikkaan viimeksi presidentinvaaleissa vuonna 2018. Hän oli tuolloin armeijassa, missä kaikkia oli kuulemma voimakkaasti kehotettu äänestämään Putinia.

”Minä äänestin periaatteen vuoksi toista ihmistä. Siinä kaikki osallistumiseni politiikkaan.”

Televisiotoimittajan työstä eläkkeelle jäänyt Alla Šutova piti turistiviisumien rajoituksia surullisina, koska ne iskevät kaikkein tavallisimpiin ihmisiin. ”Ne matkustavat, joilla on paljon rahaa tai kiinteistö tai kultaiset passit.”

Televisiotoimittajan työstä eläkkeelle jäänyt Alla Šutova tiedusteli HS:ltä, alkavatko joulumarkkinat Helsingissä marraskuussa vai joulukuussa.

”Pidän kovasti vuodenvaihteen- ja joulunajasta Helsingistä. Jo marraskuussa Helsingissä on kaikki hyvin kaunista. Haluan siihen ilmapiiriin.”

Turistiviisumien rajoituksia hän piti surullisina, koska ne iskevät kaikkein tavallisimpiin ihmisiin.

”Ne matkustavat, joilla on paljon rahaa tai kiinteistö tai kultaiset passit. Mutta niille ihmisille, joilla on tavallinen ansiotulo, tämä on tietysti hyvin epämiellyttävää.”

Viipurilainen Stella Azarova kuvaili itseään optimistiksi ja uskoi viisumirajoitusten olevan väliaikaisia. ”Kaikki järjestyy”, hän sanoi.

Viipurilainen, yrityksessä päällikkönä työskentelevä Stella Azarova kävi pandemiaa edeltäneillä Suomen-matkoillaan Ilomantsissa asti. Nytkin suunnitelmissa oli luontomatka järvenrannalle.

Hän kuvaili itseään optimistiksi ja uskoi viisumirajoitusten olevan väliaikaisia.

”Kaikki järjestyy, kaikki tulee olemaan hyvin.”

Kotikaupunkinsa hän kertoi kaipaavan turisteja. Viipuriin on kuulemma perustettu uusia kauniita kahviloita Porvoon tyyliin.

”Odotamme suomalaisia kylään.”