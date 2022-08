Dianan kuolemasta on jo 25 vuotta – brittihovin naisista jonkun rooli on aina olla ”hyvä” ja jonkun ”paha”

Prinsessa Diana kuoli auto-onnettomuudessa Pariisissa tasan neljännes­vuosisata sitten. Dianan rooli mediassa muuttui 1980-luvulla teinimorsiamesta megatähdeksi ja 1990-luvulla itselliseksi eronneeksi naiseksi.

Lontoo

Teinimorsian. Neitsykäinen. Uhrilammas.

Kun 32-vuotias prinssi Charles nai 20-vuotiaan Lady Diana Spencerin heinäkuussa 1981, harva kiinnitti huomiota nuorenparin suureen ikäeroon.

Vain 19-vuotiaana kihlatun Dianan altavastaaja-asema on tullut suosituksi keskustelun­aiheeksi vasta 2000-luvulla.

Perinteiset prinsessasadut eivät enää myy. Jälkeenpäin katsoen parikymppisen taluttaminen alttarille näyttää groteskilta tai vähintäänkin epäreilulta.

Lady Diana Spencer marraskuussa 1980. Kuva on otettu Dianan työpaikan eli lontoolaisen päiväkodin edessä. Dianan ja prinssi Charlesin kihlaus julkistettiin seuraavan vuoden helmikuussa.

Keskiviikkona 31. elokuuta Dianan kuolemasta tulee kuluneeksi tasan 25 vuotta.

Pariisissa auto-onnettomuudessa vuonna 1997 kuollut Diana ehti olla media­myllytyksessä seitsemisentoista vuotta. Sen aikana hänen mediaroolinsa muuttui useaan kertaan.

Yksi: teinimorsian ja satuhääprinsessa, joka ei voi tehdä mitään väärää.

Kaksi: kuninkaallinen maailmantähti, joka ei lähtökohtaisesti voi tehdä mitään väärää.

Kolme: itsellinen eronnut nainen ja globaali vaikuttaja, jonka tekee yhä enemmän kaiken ”väärin”.

Neljä: kuollut prinsessa, jota media vainosi ja jonka brittihovi petti.

Teidenvarsille kerääntyneet surijat heittivät kukkia prinsessa Dianan hautajaissaattueen ylle syyskuun 6. päivänä 1997.

Arvostettu kirjailija-toimittaja Tina Brown kertoo keväällä ilmestyneessä teoksessaan The Palace Papers – Inside the House of Windsor, the Truth and the Turmoil, kuinka Dianan mediahahmosta tuli ongelma brittihoville.

Diana oli yksinkertaisesti liian valovoimainen. Hallitsija ja monarkia jäivät media­show’ssa kakkosiksi.

Dianan kuoleman jälkeen hovin uudeksi ohjenuoraksi tulikin: Emme halua uutta Dianaa.

Jatkossa kaikkien – niin syntymäkuninkaallisten kuin sukuun naitujenkin – piti ymmärtää, että brittihovi ei saa olla kenenkään omien tavoitteiden ponnahduslauta.

Vain hallitsijalla ja perimysjärjestyksen ensimmäisillä sai olla merkitystä, Brown kirjoittaa. Muut ovat mukana ainoastaan monarkiaa tukemassa.

Prinsessa Diana juhlagaalassa New Yorkissa joulukuussa 1996.

Brittimedia on tunnetusti verenhimoinen julkisuuden henkilöitä käsitellessään. Kukaan ei kestä median suosikkina ikuisesti. Huipulta on nopea pudotus pohjamutiin.

Brittihovin näkyvimmille naisille on usein varattu vain kaksi roolia: olet joko ”hyvä” tai ”paha”. Poikkeus tästä on itse kuningatar Elisabet, 96, joka on arvostelun yläpuolella asemansa ja ikänsä takia.

Diana oli ”hyvä”, kunnes hänestä tuli ”paha”. Kuolemansa kautta hänestä tuli taas ”hyvä”.

Prinssi Charlesin entinen rakastajatar ja nykyinen puoliso Cornwallin herttuatar Camilla oli puolestaan vuosikausia ”paha” ja median sylkykuppi. Hänelle oli roolitettu avion­rikkojan osa.

Camilla eli Cornwallin herttuatar vieraili kukkanäyttelyssä heinäkuussa 2022. Camilla ja prinssi Charles avioituivat huhtikuussa 2005.

Nykyään Charlesin rinnalla edustava Camilla, 75, kuuluu konservatiivisen brittimedian suosikkeihin.

”Hän [Camilla] on etevä työssään. Hänen kumppanuutensa on ollut myös todella hyväksi Walesin prinssille [Charlesille]”, kuninkaallisuusasiantuntija, toimittaja-kirjailija Rob Jobson arvioi Lontoossa ulkomaankirjeenvaihtajille aiemmin tänä vuonna.

Brittimediassa pahiksen roolia kantaa nykyään Meghan Markle eli Sussexin herttuatar.

Kun prinssi Harryn ja Meghanin kihlaus julkistettiin marraskuussa 2017, ei positiivisesta mediasuitsutuksesta ollut ensin tulla loppua. Sittemmin tyyli muuttui, ja tuli Meghanin vuoro käydä mankelin läpi.

Amerikkalaisesta näyttelijästä Meghan Marklesta tuli Sussexin herttuatar hänen mentyä naimisiin prinssi Harryn kanssa toukokuussa 2018. Pariskunta sai pian tarpeekseen hovielämästä ja mediamyllytyksestä ja muutti Yhdysvaltoihin.

Sussexien jätettyä Britannian alkuvuonna 2020 pariskunnasta on tullut brittimedian ylenkatseen ja jopa pilkan kohde.

Meghanin rooli on olla se paha nainen, joka viekoitteli Harryn pois kotimaastaan.

”Brittimedia inhoaa heitä. Mitä tahansa he tekevätkin, asiaa paisutellaan negatiivisessa hengessä”, Sussexeista kirjankin tehnyt walesilainen kuninkaallisasiantuntija Omid Scobie arvioi kirjeenvaihtajille Lontoossa kuningattaren platinajuhlallisuuksien alla.

Samaan aikaan prinssi Williamin puoliso Catherine vetää perinteistä roolia monarkian etutukijoukoissa. Tämä miellyttää brittimediaa, joka lukee Katen ”hyviin” – ainakin toistaiseksi.

Catherinen eli Katen eli Cambridgen herttuattaren perinteinen rooli ja perhekeskeinen elämäntyyli miellyttää konservatiivista brittimediaa, joka palkitsee asenteen kirjoittamalla Katesta positiivisesti.

Diana kuoli paparazzien jahtaamana, mutta muuten hän ei ollut mikään median uhri.

Tina Brownin mukaan Diana osasi mediapelin. Prinsessa pyöritteli toimittajia usein oman mielensä mukaan. Ja vaikka välit brittihoviin olivat kitkerät, pysyi aatelis­perheeseen syntynyt Diana aina monarkian kannattajana.

Camillan ja Katen mediastrategia on ollut pysyä hiljaa. Heidän linjansa on ottaa arvostelu annettuna, vähän niin kuin sää.

Missä Meghanilla meni vikaan?

Sussexit ovat syyttäneet hovia ja brittimediaa muun muassa rasismista. Se on selvää, että itsenäinen ja itsellinen amerikkalaisnainen afroamerikkalaisine juurineen ei sopinut monen pirtaan.

Brown löytää kuitenkin myös muita syitä.

Meghan ei amerikkalaisena osannut brittiläistä sarkastista huumoria. Brittimedia ei anna anteeksi niille julkimoille, jotka ottavat itsensä ja tekemisensä liian tosissaan.