Lontoo

Britannian EU-eron eli brexitin vastustajat marssivat lauantaina taas pitkästä aikaa Lontoon keskustassa.

Jo kertaalleen kuningatar Elisabet II:n kuoleman takia lykätyn marssin ajoitus osui tällä kertaa nappiin. Britanniassa vallitsee vakava poliittinen kriisi.

Pääministeri Liz Truss erosi torstaina oltuaan tehtävässään vain runsaat kuusi viikkoa. Konservatiivipuolue etsii nyt pikavauhtia uutta johtajaa.

Osa konservatiivipuolueesta ajaa Trussin seuraajaksi hänen edeltäjäänsä Boris Johnsonia, jonka uraa siivittivät aikoinaan juuri brexit-lupaukset.

Brexitin vastustajille Johnson on punainen vaate. Britannian jo vuosia kestäneen poliittisen epävakauden ajan voi katsoa alkaneen kesän 2016 EU-kansanäänestyksestä.

Brexitin vastustajat jakoivat lauantaina postimerkin näköisiä Boris-tarroja: ”Ensimmäisen luokan valehteleva konservatiiviääliö.”

Marssijakunta ei ollut suuren suuri, mutta asialleen omistautunut se oli.

Boris Johnson -aiheinen tarra mielenosoittajan rintapielessä.

Mielipidemittausten mukaan brittien enemmistö on nykyään jo sitä mieltä, että EU-ero oli väärä päätös. Brexitin vastaisen kampanjankin nimi on Rejoin EU eli liitytään uudelleen EU:hun.

Britannian EU-ero toteutui tammikuussa 2020, kun Johnson oli pääministeri. EU-eron siirtymäkausi päättyi saman vuoden lopulla. Sen jälkeen brexitin seuraamukset ovat alkaneet näkyä myös ihmisten arjessa.

”Brexit on tehnyt paljon vahinkoa tälle maalle”, sanoi Rejoin-marssille Lontooseen Hampshiren kreivikunnasta matkustanut geologi Caroline Hilton.

Hilton ja hänen seuranaan ollut eläköitynyt it-yrittäjä Paul Strawbridge eivät kuitenkaan jaksa uskoa Britannian pikapaluuseen EU:hun.

”Ehkä joskus kymmenen vuoden kuluttua”, Strawbridge arvioi.

Sekä konservatiivipuolue että työväenpuolue eli labour ovat sitoutuneet brexitiin.

Työväenpuolueelle se on osittain taktinen päätös. Labourin johtaja Keir Starmer ei halua karkottaa työväenpuolueen brexit-mielisiä äänestäjiä.

Paul Strawbridge ja Caroline Hilton arvostelivat konservatiivista brittimediaa, joka veti tiukkaa brexit-linjan faktoista piittaamatta.

Jos työväenpuolue voittaa seuraavat parlamenttivaalit, niin kuin nyt kyselyjen mukaan näyttää, voi se tarkoittaa pientä askelta lähemmäksi EU:ta.

”Ehkä voisimme liittyä edes sisämarkkinoille”, pohti Hilton, joka itse kannattaa ensisijaisesti pientä EU-mielistä liberaalidemokraattipuoluetta.

Kumpikaan ei kuitenkaan usko, että EU on heti ottamassa riiteleviä brittejä takaisin vaivoikseen.

Tutkijoiden edustajana brexitiä vastaan marssi teoreettisen fysiikan professori Arttu Rajantie.

Imperial College Londonissa työskentelevän Rajantien mukaan brexit näkyy konkreettisesti EU-opiskelijoiden määrässä.

”Ennen [brexitiä] EU:sta tulevat opiskelijat olivat iso ryhmä. Nyt heitä on aloittajista hyvin vähän.”

EU-ero vaikeuttaa myös tutkijoiden palkkaamista. Uudet viisumisäännöt voivat olla este etenkin perheellisille.

Teoreettisen fysiikan professori Arttu Rajantie marssi lauantaina sen puolesta, että Britannia liittyisi takaisin EU:hun.

Kolmas ongelma on tutkimuksen rahoituksen epävarmuus.

Britanniasta on voinut yhä hakea EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmaan, mutta rahoituksen pitää tulla Britannialta. Brittihallitus on kuitenkin luvannut rahaa aina vain vähän kerrallaan.

Rajantie uskoo, että jos Britannian EU-jäsenyydestä järjestettäisiin kansanäänestys nyt, EU-kanta voittaisi.

Marssille hän lähti, jotta poliitikoille lähtisi viesti, että Britannian asukkaat haluavat muutosta:

”Tämä maa on nyt monella tapaa käännekohdassa. On uusi kuningas, ja kohta on uusi pääministeri ja hallitus.”

Länsi-Sussexissa asuva Charlotte Morrow oli tuonut marssille Pippin- ja Pebble-koiransa.

Koirat eivät marssineet vaan osallistuivat rattaista käsin. Huvituksena koirilla oli Boris Johnson -hahmoinen purulelu.

”Brexitin myötä koirani ovat menettäneet EU:n lemmikkieläin­passinsa”, hyväntekeväisyysjärjestön hallinto­elimessä työskentelevä Morrow sanoi.

Charlotte Morrow koiriensa kanssa. Etualalla näkyy Boris Johnson -purulelun vaalea hiuspehko.

Yhteensä kolmen koiran emäntänä ja usein Manner-Euroopassa vierailevana hän kuluttaa vuodessa kuulemma 800 puntaa eli yli 900 euroa erilaisiin koirien matkustusasiakirjoihin.

Hänkään ei usko, että brexitiä käännetään hetkessä.

”Olen kuitenkin toiveikas sen suhteen, että nyt entistä useampi ymmärtää vuoden 2016 kansanäänestyksen seuraamukset.”

Juristina työskentelevä Philip Lamoine pitää pöyristyttävänä, kuinka brexitin on annettu tehdä hallaa koko maalle, vaikka miljoonat britit olisivat halunneet jäädä EU:hun.

Philip Lamoinen mukaan oli alun perinkin selvää, että brexit ei tulisi onnistumaan.

EU-kansanäänestys päätyi brexitin kannalle prosentein 52–48. Noin 17,4 miljoonaa ihmistä äänesti brexitin puolesta. Vastaan äänesti 16,1 miljoonaa.

Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa enemmistö äänestäjistä oli EU-jäsenyyden jatkon kannalla.

”Taistelen EU-eroa vastaan elämäni loppuun asti”, Lamoine sanoi.

Belgiassa asuva Alan Wilkinson ei sen sijaan usko, että hän ehtii enää nähdä Britannian paluuta EU-perheeseen.

”En usko, että liitymme takaisin vielä elinaikanani.”

Kuinka vanha olette?

”78-vuotias.”

Wilkinson teki työuransa EU-komissiossa Brysselissä. Hän muistaa hyvin myös Suomen EU-jäsenyysneuvottelut ja erityisesti neuvottelut maatalouden pohjoisesta tuesta.

Brysselissä asuva britti Alan Wilkinson tuli Eurostar-junalla Lontooseen brexitin vastaiseen mielenosoitukseen. Sinistä baskeria koristavat EU-tähdet.

Maatalousasioihin perehtynyt Wilkinson uumoilee, että brittiviljelijöiden parissa brexit-henkiset aatteet ovat muuttuneet brexit-kielteisyydeksi.

Moni oli alun perin brexitin kannalla: ”He eivät pitäneet EU:n maatalouspolitiikasta ja siihen liittyvästä paperityöstä.”

Britannian hallituksen linja tukien kanssa on kuitenkin osoittautunut toivottua tiukemmaksi. Sen lisäksi brexit-byrokratia rasittaa vientiä EU-maihin.