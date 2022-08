Eskilstunan kunnasta tuli Ruotsin vaalien polttopiste, kun lapsi ja nainen loukkaantuivat jengiammuskelussa. Ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson siirsi kampanjansa Eskilstunaan. Siellä kunnanhallituksen puheenjohtaja vaatii poikkeuslakeja.

Eskilstuna

Viime perjantaina tässä leikkipuistossa ammuttiin.

Ampujat ampuivat useita laukauksia. Paikalla oli viisivuotias poika ja aikuinen nainen. He saivat osumansa kimmokkeista, jotka aiheuttivat sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Leikkipuiston läheisyydessä oli perjantaina illalla paljon ihmisiä, jotka pakenivat luoteja eri puolille puistoaluetta.

Puisto sijaitsee Eskilstunassa Årbyn lähiössä. Sinne oli tiistaina aamulla saapunut myös ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson.

Jimmie Åkessonin puolue on noussut mittauksissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Åkesson muutti ampumisen takia vaalikampanjansa aikataulua ja päätti tulla vierailulle Eskilstunaan, joka sijaitsee runsaan sadan kilometrin päässä Tukholmasta.

Pääministeri Magdalena Andersson vieraili Eskilstunassa jo viikonloppuna, kuten myös maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson ja kristillisdemokraattien Ebba Busch.

Ruotsissa järjestetään viikon päästä sunnuntaina vaalit, joiden keskeisin vaaliteema on jengirikollisuus. Ruotsissa jengien välisistä ampumistapauksista uutisoidaan joka viikko, mutta silloin, kun tulilinjalle joutuu täysin sivullisia, otsikot ja reaktiot suurenevat.

Åkessonin ympärille on kokoontunut eskilstunalaisia ruotsidemokraatteja, toimittajia ja Årbyssa asuvia paikallisia. Åkessonin puoluetoverit kertovat puheenjohtajalle, että Årby on levotonta aluetta, jonka hallinnan paikallinen demarijohto on menettänyt.

Ampujat kuuluivat poliisin mukaan kahteen kilpailevaan rikollisjengiin, jotka taistelevat alueella huumekaupan reviireistä. He yrittivät todennäköisesti ampua toisiaan, mutta osuivat sivullisiin.

”Meidän on ryhdyttävä kovempiin otteisiin”, Åkesson sanoo puiston lähellä asuvalle isälle, joka kertoo pelkäävänsä lastensa puolesta.

Kovempia otteita jengirikollisuuteen vaativat Åkessonin lisäksi myös muut Ruotsin suuret puolueet. Vaalien viimeisimmissä puoluemittauksissa ruotsidemokraatit ovat nousseet jo Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Eskilstunan kaltaiset yksittäiset tapahtumat voivat vaikuttaa äänestäjiin merkittävästi.

Kyseessä oli kuluneen vuoden kymmenes ampumistapaus Årbyn alueella Eskilstunassa. Vielä pari vuotta sitten rikollisjengeistä ja Eskilstunasta puhuttiin vain harvoin samassa lauseessa, mutta viimeisen vuoden aikana jengirikollisuuteen kytkeytyvä väkivalta on lisääntynyt kunnassa.

Leikkipuiston lähellä sijaitsee Årbyn koulu. Oppilaat ovat ampumisen jälkeen kyselleet, voisivatko he tulla kouluun luotiliiveissä. Lähellä on myös ruotsinsuomalainen päiväkoti Pikku-Erkki ja alueen nuorten käytössä oleva monitoimitalo.

Monitoimitalossa on tiistaiaamuna käynnissä maahanmuuttajien kielikoulu, johon Åkesson käy tutustumassa.

Åkesson tervehtii tilan työntekijöitä ja astuu sisään.

”No niin, mites ruotsin opinnot sujuvat”, Åkesson kysyy joukolta, joka koostuu muutamasta hiljattain Ruotsiin muuttaneesta vanhemmasta herrasta.

Kieliopinnot eivät ole vielä pitkällä, koska Åkesson ja maahanmuuttajat joutuvat keskustelemaan tulkin välityksellä. Miehet ovat Syyriasta ja puhuvat arabiaa.

Miehet kertovat toivovansa poliisien läsnäoloa alueella ja kovempia rangaistuksia rikollisille.

”Olen samaa mieltä”, Åkesson sanoo ja toivottaa miehille hyvää jatkoa ja onnea ruotsin opintoihin.

Åkessonin seurue poistuu talolta, jonne jää HS:n lisäksi eskilstunalaisen paikallislehden toimittaja.

”Tiesitkö, kuka tuo mies oli”, toimittaja kysyy syyrialaismieheltä.

Miehellä ei ole aavistustakaan. Oliko se joku toimittaja, hän kysyy.

Jimmie Åkesson vieraili maahanmuuttajien ruotsintunnilla.

Monitoimitila on yksi Eskilstunan tavoista integroida maahanmuuttajia Ruotsiin. Kieliopintojen lisäksi nuoret voivat tulla tänne harrastamaan ja vaikkapa tekemään taidetta.

Taiteen teossa apua tarjoaa Puolasta Ruotsiin muuttanut kuvanveistäjä Stanislaw Lux.

Lux kertoo työskennelleensä alueen nuorten ja lasten parissa vuosia.

”Tunnen monia nuoria, jotka ovat päätyneet jengeihin. He ovat samaan aikaan sekä rikollisia että uhreja”, Lux sanoo.

Hän kertoo, että monet haluaisivat päästä eroon jengeistä, mutta eivät uskalla lähteä. He pelkäävät väkivaltaa ja koston kierrettä.

Luxin mukaan tärkein keino ehkäistä jengirikollisuuden syntyä on panostaa ennaltaehkäisevään työhön. Nuorille ja lapsille on saatava mielekästä tekemistä, joka luo uskoa tulevaisuuteen.

Luxin metodi on taide: Hän juttelee lasten kanssa ja rohkaisee heitä ilmaisemaan itseään piirtämällä. Lasten piirroksista Lux tekee yhdessä lasten ja nuorten kanssa veistoksia.

Esimerkiksi läheinen alikulkusilta on koristeltu reliefeillä, jotka perustuvat lasten piirroksiin.

Ennaltaehkäisevään työhön Lux kaipaa lisää kunnan tukea.

Taitelija Stanislaw Lux esittelee alikulkutunnelin reliefiä.

Eskilstunan keskustan torilla käy vilinä.

Jimmie Åkesson seisoo korokkeella ja pitää puhetta satapäiselle ihmisjoukolle. Ympärillä seisoo vieri vieressä puolueiden vaalimökkejä. Puolueaktiivit jakavat esitteitään.

Puheessaan Åkesson tekee esityksen: Ruotsin seuraavan hallituksen tulee lisätä panostuksia oikeusjärjestelmään 20 miljardilla kruunulla (190 miljoonaa euroa) vuosittain. Raha tulisi käyttää muun muassa poliisien palkkaamiseen ja syyttäjälaitoksen kehittämiseen, Åkesson listaa.

Jimmie Åkesson veti Eskilstunan torille paljon väkeä.

Åkessonin tavoitteena on päästä seuraavaan hallitukseen, jota johtaisi maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson. Kokoomusjohtaja on kuitenkin toppuutellut ruotsidemokraattien hallitushaluja, ja tarjoaa toistaiseksi puolueelle hallituksen tukipuolueen asemaa.

Ruotsidemokraatit oli pitkään muiden puolueiden eristämä pienpuolue, mutta nyt se tekee yhteistyötä kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja liberaalipuolueen kanssa.

Puheen jälkeen on selfieiden aika. Jono Åkessonin luokse on pitkä.

Jimmie Åkesson nosti peukalonsa ylös selfiekuvaa varten.

Jonossa seisovat myös Marko ja Berit Maltkvist, jotka ovat Åkessonin ihailijoita. Kun Berit Maltkvist vihdoin pääsee Åkessonin luo, nainen antaa puoluejohtajalle halauksen.

Marko Maltkvist kertoo äänestäneensä aiemmin maltillista kokoomusta, mutta nyt hän luottaa ruotsidemokraatteihin. Viime viikolla hän liittyi puolueen jäseneksi.

Maltkvistin mukaan juuri ruotsidemokraatit pystyisivät panemaan jengirikollisuuden kuriin tehokkaammin kuin muut puolueet. Maltkvist vaatii ruotsidemokraattien tavoin kovempia rangaistuksia, nuorisovankiloita ja rikosvastuun alaikärajan laskemista.

Berit ja Marko Maltkvist ovat molemmat suomalaistaustaisia. ”Arvostan Suomea, vaikka olenkin syntynyt täällä Eskilstunassa. Kotimaa”, sanoo Marko Maltkvist.

Maltkvistin mukaan ruotsalaiset vankilat ovat kuin luksushoitolaitoksia. Vankiloiden pitäisi olla ankarampia. Aihepiiristä hänellä on omaakin kokemusta, sillä hän on hiljattain vapautunut vankilasta.

”Toivon, että ruotsidemokraatit saisivat 51 prosenttia äänistä”, Maltkvist sanoo ja repeää nauruun.

Emma Olssonia ja Adriely da Gloriaa ei naurata.

Lukiota Eskilstunassa käyvät kaverukset kuvaavat Eskilstunaa kurjaksi paikaksi, josta he haluavat muuttaa pois. Tytöt ovat viime aikoina tottuneet ampumistapauksiin. Adriely da Gloria kertoo olleensa viime perjantaina Årbyssa lähellä ampumispaikkaa.

”Luulen, että kuulin laukaukset. On aika pelottavaa, että nuoret joutuvat tällaisiin tilanteisiin”, hän sanoo.

Emma Olsson kertoo saaneensa perjantaina isältään tekstiviestin, jossa isä varoitti tytärtään ampumisesta ja kehotti olemaan varovainen.

”Pelottavaa”, Olsson kuvaa tunnelmia.

”Äänestäminen tuntuu joskus tyhjänpäiväiseltä, koska poliitikot riitelevät vain toistensa kanssa eivätkä puhu asioista”, sanoo Adriely da Gloria. Vieressä lukiokaveri Emma Olsson.

Tytöt kertovat, että muutaman viime vuoden aikana Eskilstunasta on tullut turvattomampi paikka.

”En tunne oloani täällä yhtä turvalliseksi, jos vertaan siihen aikaan, kun olin pieni”, Adriely da Gloria kertoo.

Tytöt toivovat, että hallitus saisi Ruotsin jengiväkivallan vihdoin kuriin. Eskilstunan torille he tulivat tänään nähdäkseen Jimmie Åkessonin. Valitettavasti Åkesson ehti lähteä juuri ennen tyttöjen saapumista.

”Tuntuu siltä, että ruotsidemokraatit haluavat tehdä tälle asialle enemmän kuin sosiaalidemokraatit, vaikka ruotsidemokraatit ilmaisevat itseään joskus vähän liian voimakkaasti”, da Gloria sanoo.

Näissä vaaleissa lukiolaiset eivät ehdi vielä äänestää, eivätkä he osaa vielä sanoa, mitä puoluetta äänestäisivät. Molemmat kuitenkin kertovat muuttavansa Eskilstunasta pois. Tavoitteena on aloittaa oikeustieteen opinnot joko Tukholmassa tai Uppsalassa.

Tyttöjen muuttohalukkuus on huono uutinen Jimmy Janssonille, joka on Eskilstunan kunnanhallituksen demaripuheenjohtaja.

Hän on ollut kunnanhallituksen puheenjohtaja pian lähes 12 vuotta. Niiden aikana Eskilstuna on kasvanut vuosi vuodelta. Kuntaan perustettiin hiljattain yliopistokin.

Nyt huomio on kuitenkin kohdistunut Eskilstunan jengeihin. Janssonin mukaan perjantainen ampuminen on vaikuttanut Eskilstunaan syvästi.

”Tapahtui sellaista, mitä ei olisi koskaan saanut tapahtua”, hän sanoo.

Myös Janssonille lapsen ja naisen haavoittuminen ampumisessa oli jonkinlainen käännekohta. Hän vaatii nyt poikkeuslakeja, joilla jengit saataisiin kuriin.

”Toki kärsivällisyys on loppunut jo kauan sitten, mutta on se poikkeuksellista, kun viattomat joutuvat tulilinjalle”, hän sanoo.

Janssonin mukaan tarvitaan nuorisovankiloita, aselakien kiristyksiä ja laajoja huumetestejä muun muassa työpaikoille. Jansson haluaa kitkeä huumekaupan, joka on jengien tulonlähde.

Janssonin mukaan ongelmia aiheuttavat etenkin kaksi kilpailevaa jengiä, joiden johtohahmoja istuu tällä haavaa vankilassa. Johtajien vangitseminen on synnyttänyt valtatyhjiön, ja siksi jengeihin kuuluvat nuoret sotivat nyt toisiaan vastaan.

”Eskilstunassa on yli satatuhatta asukasta. Ongelmia aiheuttaa ehkä 50 jengiläistä”, Jansson arvioi.

Jimmy Jansson esitteli Eskilstunaan perustettua Amazonin uutta varastoa HS:lle syksyllä 2020. Eskilstuna on hyvä logistinen keskus yrityksille, mutta valitettavasti myös huumekaupalle, Jansson sanoo.

Åkessonin vierailua Eskilstunassa Jansson ei halua sen kummemmin kommentoida. Hän haluaa, että puolueet istuisivat yhdessä alas ja ratkaisisivat jengiongelman. Ei riitä, että puoluejohtajat tulevat poseeraamaan kameroille silloin, kun jotain kamalaa tapahtuu.

”Jos nyt ei olisi käynnissä vaalit, olisimme olleet täällä Eskilstunassa yksin. Toivotan toki puoluejohtajat tervetulleeksi, mutta en pidä siitä, jos meitä ja årbyläisiä hyödynnetään poliittisessa pelissä.”