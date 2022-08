Brasiliassa kuollut mies oli elänyt 26 vuotta ilman ihmiskontaktia.

Brasilian alkuperäiskansojen kansanmurhien symboliksi noussut ”maailman yksinäisin mies” on kuollut Rondônian osavaltiossa, kertoi alkuperäiskansojen asiaa ajava Survival International -järjestö.

Miehen arvioidaan olleen noin 60-vuotias. Hän eli viidakossa yksin 26 vuoden ajan.

Mies löydettiin riippumatosta majansa ulkopuolelta elokuun 23. päivänä. Ruumiista ei löydetty väkivallan merkkejä.

Hän oli peittänyt itsensä höyhenillä ilmeisesti aavistaessaan kuolevansa. Miehen arvioitiin olleen kuolleena 40–50 päivää.

Mies kuului Tanarun alkuperäiskansa-alueella Bolivian rajaseuduilla Rondôniassa eläneeseen pieneen kansaan, jonka jäsenet eivät koskaan olleet yhteydessä Brasilian valtaväestöön. Kansasta ei tiedetä juuri mitään. Heidän kielensä katosi viimeisen jäsenensä mukana.

”Kukaan ulkopuolinen ei tiennyt miehen nimeä tai paljon muutakaan hänen kansastaan – ja hänen myötään kansanmurha on nyt saatettu loppuun. Sillä kansanmurhasta juuri oli kyse – maata ja rikkauksia himonneiden maanviljelijöiden tahallisesta yrityksestä pyyhkäistä pois kokonainen kansa”, kirjoitti Survival Internationalin tutkimusjohtaja Fiona Watson.

Suurin osa miehen kansasta murhattiin ilmeisesti 1970-luvulla. Jäljelle jäi muutamia ihmisiä. Maanviljelijät murhasivat kansan viimeiset kuusi jäsentä 1996.

Sen jälkeen mies eli metsässä yksin. Mies ei koskaan käynyt metsänsä ulkopuolella.

Brasilian alkuperäiskansahallinnon Funain ja Survival Internationalin tutkijat tarkkailivat miestä etäältä ja toisinaan jättivät hänelle ruokatarvikkeita. Mies ei koskaan lähestynyt heitä. Vuonna 2018 miehestä kuvattiin video, joka levisi laajalle.

Mies metsästi, söi hedelmiä ja viljeli maissia ja maniokkia.

Miestä kutsuttiin myös Kuoppamieheksi, koska hän kaivoi viidakkoon syviä kuoppia. Toiset kuopat vaikuttavat olleen ansoja saaliseläimille, toiset piilopaikkoja.

Brasilian viidakoissa elää noin 240 alkuperäiskansaa, ja Funain mukaan yli sata niistä elää ilman yhteyksiä valtaväestöön.

Brasiliassa on seitsemästä suojelualuetta, joilla eivät saa liikkua muut kuin alkuperäiskansat. Rondônian alue on noin 8 000 hehtaarin kokoinen. Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on pitkään luvannut lopettaa suojelualueet, jotta ne voitaisiin raivata maatalouden käyttöön.

Suojelualueiden läheisyydessä elävät maanviljelijät hyökkäävät usein kansoja kohtaan päästäkseen käyttämään hyväksi suojelualueita. Miestä kohtaan tiedetään hyökätyn ainakin 2009.