Venäjä kertoo Ukrainan tykistöiskuista Dneprin pohjoisrannalle.

Ukraina väittää murtaneensa Venäjän ensimmäisen puolustuslinjan Hersonin alueella Etelä-Ukrainassa. Asiasta kertoo uutiskanava CNN nimettömään Ukrainan asevoimien lähteeseen viitaten.

”Olemme vapauttaneet tähän mennessä neljä kylää”, nimetön lähde sanoo CNN:lle. ”Vastustajan ensimmäinen puolustuslinja on murrettu kolmessa kohdassa.”

Ukraina ilmoitti maanantaina aloittaneensa vastahyökkäyksen Hersonin alueella. Presidentti Volodymyr Zelenskyi neuvoi videoviestissään myöhään maanantai-iltana Venäjän joukkoja vetäytymään heti.

”Venäjän sotilaiden on aika paeta, jos he haluavat säilyä hengissä”, Zelenskyi sanoi Ukrainska Pravdan mukaan.

”Painukaa kotiin. Ja jos ette uskalla palata koteihinne Venäjälle niin sen kun jäätte sotavangeiksi, takaamme Geneven sopimuksen mukaisen kohtelun.”

Venäjän puolustusministeriö kertoi tiistaina Ukrainan yrittäneen läpimurtoa Hersonin alueen länsirajalla kolmessa kohdassa, kertoo uutistoimisto Tass. Venäläisten mukaan hyökkäykset on torjuttu. Ministeriön mukaan maanantain taisteluissa on kaatunut 560 ukrainalaista.

Lisäksi Venäjä olisi tuhonnut 26 Ukrainan panssarivaunua ja pudottanut kaksi hävittäjää, kertoo uutiskanava RBK.

CNN:n lähteen mukaan Ukraina olisi valloittanut Nova Dmytrivkan, Arhanhelsken, Tomyna Balkan ja Pravdynen kylät.

”Hyökkäyksen pääpaino oli Pravdynessä”, lähde sanoo.

”Löimme sitä puolustaneet Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen joukot ja he pakenivat. Heitä tukeneet Venäjän maahanlaskujoukot pakenivat heidän perässään.”

Pravdyne sijaitsee Hersonin ja Mykolajivin välisen valtatien tuntumassa. Venäjä väitti torjuneensa Ukrainan hyökkäyksen tällä suunnalla.

Taistelutilannetta seuraava sotahistorioitsija Emil Kastehelmi pitää Twitter-kommenttiketjussaan melko varmana, että Ukraina on valloittanut ainakin Suhyi Stavokin pikkukylän keskellä parinsadan kilometrin mittaista rintamalinjaa Dneprin länsipuolella.

Ukraina on tukenut hyökkäystään ilmeisen laajalla tykistön ja raketinheitinten tulella. Venäjän asettama Hersonin hallinto on kertonut pommituksista kaupungin alueelle. Venäjän mukaan Ukrainan tykistö ja raketinheittimet ovat tulittaneet myös Venäjän hyökkäyksensä alussa valloittamaa Nova Kahovkaa Dneprin rannalla.

Lisäksi Venäjän asettaman paikallishallinnon edustajat Beryslavin kaupungista Dneprin pohjoisrannalta kertovat venäläisille tiedotusvälineille Ukrainan tulittaneen kaupunkia sunnuntaista lähtien.

Ukraina on noudattanut maanantaisen vastahyökkäysilmoituksensa jälkeen niukkaa tiedotuslinjaa eikä Ukrainan pääesikunta kertonut maanantaiaamuisessa tilannekatsauksessaan Hersonin alueen tapahtumista mitään.

Venäjän joukot ylittivät Dneprin ja tunkeutuivat Hersoniin jo helmikuisen hyökkäyksensä ensimmäisenä päivänä. Kaupunki julistettiin vallatuksi viikon kuluttua, ja venäläiset etenivät kymmeniä kilometrejä lännemmäksi.

Ukrainan ensimmäiset vastahyökkäykset alkoivat jo maaliskuun lopussa ja Ukraina on onnistunut valtaamaan joitakin alueita takaisin hyökkääjältä Hersonin länsipuolella ja Kryvyi Rihin eteläpuolella. Vastahyökkäystä kohti Hersonia on ennusteltu koko kesän ajan.

Ukraina on pommittanut ennen vastahyökkäyksensä alkua kaikki kolme Dneprin alueella ylittävää siltaa käyttökelvottomiksi. Venäjä on yrittänyt huoltaa joukkojaan Hersonissa ja muualla Dneprin pohjoispuolella ponttonisiltojen avulla. Parin viime viikon aikana Venäjä on ilmeisesti onnistunut tuomaan Hersonin puolustukseen jonkin verran lisää joukkoja.