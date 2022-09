Israelin hallinto on tehnyt ratsioita ihmisoikeus­järjestöjen tiloihin ja kuulustellut niiden johtajia.

Jerusalem

”Sotilaat tulivat aamuyöllä kolmen aikaan, tekivät toimistoomme ratsian ja veivät asiakirjojamme”, sanoo palestiinalainen Khaled Quzmar.

Hän esittelee Ramallahissa Länsirannalla toimistonsa ovea, joka on hitsattu kiinni.

Quzmar johtaa Defense for Children International -lastenoikeusjärjestön Palestiinan-osastoa (DCI-P). Se on yksi niistä ihmisoikeusjärjestöistä, joita vastaan Israel on viime aikoina koventanut otteitaan.

Israel asetti DCI-P:n ja viisi muuta palestiinalaista kansalaisjärjestöä terroristilistalle viime lokakuussa. Perusteluna on, että Israelin mukaan järjestöt tukevat Palestiinan vapautuksen kansanrintamaa PFLP:tä. Sekä EU että Yhdysvallat pitävät PLFP:tä terroristijärjestönä.

Elokuun puolivälissä Israelin armeija teki ratsian seitsemän järjestön tiloihin ja vei johtajia kuulusteltaviksi. Ratsioissa takavarikoitiin tulostimia, skannereita ja muuta laitteistoa sekä suljettiin tiloja.

Israelin sotilaat tekivät ratsian palestiinalaisen naisjärjestön tiloihin Ramallahissa 18. elokuuta.

Kuusi viime vuonna terroristeiksi luokiteltua järjestöä ovat lapsia tukeva DCI-P, naisten oikeuksia ajava UPWC, vankien oikeuksia puolustava Addameer, sosiaalisiin kysymyksiin erikoistunut tutkimuslaitos Bisan, maanviljelijöiden etujärjestö UAWC ja ihmisoikeusrikkomuksista raportoiva Al-Haq.

Seitsemännen, vähävaraisille terveyspalveluja tarjoavan HWC:n, Israel oli julistanut laittomaksi jo vuonna 2020 perusteena terrorismin rahoittaminen.

Kyseiset järjestöt arvostelevat yhtä lailla Israelin kuin palestiinalais­hallinnon tekemiä ihmisoikeus­loukkauksia.

Kolme päivää ratsioiden jälkeen järjestöjen johtajia kutsuttiin Israelin turvallisuus­viranomaisten kuulusteluihin.

”Minulle kerrottiin, että toimintani on laitonta, ja jos jatkamme työtämme, meidän täytyy kestää seuraamukset”, Quzmar sanoo.

Ihmisoikeus­rikkomuksista raportoivan Al-Haqin toimisto suljettiin myös, mutta paikalliset asukkaat avasivat oven heti israelilaisten lähdettyä. Johtaja Shawan Jabarin joutui kuulusteltavaksi. Järjestön toiminta jatkuu kuitenkin lähes entisellään.

”Vapaaehtoisia työntekijöitä olisi tulossa enemmän kuin pystymme työllistämään. Monet ovat tarjonneet meille myös toimistotiloja, joten pystymme jatkamaan, vaikka toimistomme olisi kiinni. Jopa Palestiinan presidentinkanslia on tarjonnut tilojaan käyttöömme”, hän kertoo.

Israel toimitti EU:lle noin tuhat sivua todistusaineistoa terrorismi­kytköksistä, mutta nämä todisteet eivät vakuuttaneet Euroopan petostentorjuntavirastoa Olafia.

EU:n ulkopolitiikkaa johtava Josep Borrell totesi, että ”EU ei hyväksy ratsioita ja tukee Palestiinan kansalais­yhteiskuntaa, sillä Israel ei ole esittänyt todisteita terrorismista”.

Samaan tulokseen päätyi Yhdysvaltain keskustiedustelu­palvelu CIA. Yhdeksän Euroopan maata, mukana Ruotsi ja Tanska, tuomitsi Israelin sotilaiden toimet heti ratsioiden jälkeen. Norja oli jo aiemmin todennut, ettei se pidä järjestöjä terroristisina.

” Järjestöt yrittävät jatkaa toimintaansa ratsioista ja toimistojen sulkemisesta huolimatta.

Israelilaisen ihmisoikeusjärjestön B’Tselemin tiedottaja Dror Sadot arvioi, että terrorismiratsiat ovat osa Israelin suunnitelmaa tukahduttaa kaikenlainen, myös väkivallaton vastarinta Länsirannalla.

Sadotin mukaan Israel valitsi lukuisten Palestiinassa toimivien kansalaisjärjestöjen joukosta kuusi korkean profiilin toimijaa, joiden se väittää tukevan terrorismia. Monet näistä järjestöistä saavat rahoituksensa Euroopasta.

Quzmar on samaa mieltä Sadotin kanssa. Hän uskoo, että lastenoikeus­järjestö DCI-P ja muita järjestöjä listattiin terroristisiksi etenkin sen vuoksi, että ne yrittävät viedä Israelin Palestiinassa tekemiä ihmisoikeus­rikkomuksia Kansainvälisen rikostuomio­istuimen ICC:n käsiteltäväksi. Jabarin katsoo, että Israelin tarkoituksena on tuhota kansalais­yhteiskuntaa Palestiinassa.

Israelilainen Haaretz-lehti puolestaan uskoi pääkirjoituksessaan, että kysymys on maan sisäpolitiikasta ja puolustusministeri Benny Gantzin tarpeesta näyttää olevansa kova poliitikko. Gantz oli avainhenkilö, kun kuusi järjestöä lisättiin terroristilistalle viime vuonna.

Järjestöt yrittävät jatkaa toimintaansa ratsioista ja toimistojen sulkemisesta huolimatta. DCI-P:n Quzmar ihmettelee, miten hän itse voi jatkaa työtään, sillä kansalaisten työskentely terroristiksi julistettujen kanssa on laitonta.

Huolta aiheuttavat myös sotilaiden takavarikoimat tiedostot, joissa oli muun muassa arkaluontoisia ja henkilökohtaisia tietoja järjestön auttamista nuorista.

”Tiedoilla voidaan jopa kiristää kohdetta”, Quzmar sanoo.

Rahoitus ei ole järjestöille pääongelma. DCI-P:llä on noin kaksikymmentä rahoittajaa ja noin 1,6 miljoonaa dollarin budjetti. Quzmarin mukaan vain yksi rahoittajista, Suomen lähetysseura, lopetti järjestön avustamisen Israelin terroristilistauksen jälkeen.

Toiminnanjohtaja Rolf Steffansson perusteli vetäytymistä HS:lle marraskuussa 2021 sillä, että ”järjestön muut hankkeet saattaisivat vaikeutua”. Edellytyksenä avustusten jatkamiselle DCI-P:n kanssa oli Steffanssonin mukaan se, että ”Lähetysseura voi toimia julkisesti ja avoimesti, muun muassa tiedottaa ja lähettää tukea ilman esteitä”.

Ihmisoikeusrikkomuksia raportoiva Al-Haq-järjestö ei ole menettänyt rahoittajiaan. Jabarinin mukaan osa rahoittajista on jopa tarjonnut hätärahastojaan järjestön tueksi.

Ihmisoikeusjärjestö B’Tselem on tehnyt samanlaisia havaintoja terroristisiksi listattujen järjestöjen nykytilasta. Sen mukaan rahoituksen puute ei ole muillekaan järjestöille pääongelma mutta niiden toiminta on entistä vaikeampaa.

DCI-P:lle poliittinen tuki on tärkeää.

”Emme tarvitse niinkään rahaa vaan poliittista tukea. Painostakaa Israelin hallitusta noudattamaan kansainvälistä oikeutta”, Quzmar sanoo.

Al-Haqin Jabarin on samoilla linjoilla.

”Länsimaiden on aika toimia ja asettaa sanktioita Israelille.”

Israelin armeija on tehnyt ratsioita järjestöihin Länsirannan Ramallahissa niin sanotulla A-alueella, joka on periaatteessa kokonaan palestiinalaisten hallinnassa. Ratsioita ei voida tehdä alueella palestiinalais­hallinnon tietämättä.

”Palestiinan johto on luvannut tukea ja solidaarisuutta, mutta suojelua emme ole heiltä saaneet”, Quzmar sanoo.