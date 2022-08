Saudiarabialaisen naisen kerrotaan saaneen kymmenien vuosien vankeus­tuomion sosiaalisen median julkaisuistaan. Nainen ei ole tunnettu aktivisti, eikä hänellä vaikuta olleen esimerkiksi aktiivista Twitter-tiliä.

Saudiarabialainen nainen on saanut 45 vuoden vankeustuomion sosiaalisen median julkaisuistaan, kertoo kansalaisjärjestö Dawn (Democracy for the Arab World Now).

Tapaus olisi toinen vain muutaman viikon aikana. Elokuun alussa Britanniassa asunut saudikansalainen Salma al-Shehab pidätettiin hänen tultuaan vierailulle Saudi-Arabiaan ja tuomittiin 34 vuoden vankeuteen. Tuomio tuli toisinajattelijoiden seuraamisesta viestipalvelu Twitterissä.

Dawn-järjestön mukaan Nourah al-Qahtani tuomittiin Saudi-Arabian terrorismi- ja kyberrikoslakien rikkomisesta, ”yleisen järjestyksen häiritsemisestä” ja ”internetin käyttämisestä sosiaalisen kudoksen repimiseen”.

Järjestön mukaan Al-Qahtani vangittiin vuonna 2021 ja hänelle luettiin nyt tuomio hänen valitettuaan asiasta.

Ei ole tiedossa, mihin tuomiolauselma viittaa. Al-Qahtanista ei tiedetä juuri mitään. Hän ei siis ole tunnettu aktivisti, eikä hänellä vaikuta olleen esimerkiksi aktiivista Twitter-tiliä.

Aiemmin elokuussa tuomittu Salma al-Shehab oli perhe-elämää viettänyt 34-vuotias jatko-opiskelija, jolla oli Twitterissä alle 2 000 seuraajaa.

Dawnilla oli hallussaan al-Qahtanin tuomioistuinlauselma, mutta uutistoimisto AFP ei kyennyt vahvistamaan sen sisältöä. Saudi-Arabia ei ole kommentoinut asiaa.

Washingtonissa toimivan Dawn-järjestön perusti saudiarabialainen toimittaja Jamal Khashoggi, jonka Saudi-Arabian agentit murhasivat ja paloittelivat Saudi-Arabian Istanbulin-lähetystössä lokakuussa 2018.