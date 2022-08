HS:n haastattelemat suomalaispäättäjät ovat yksimielisiä siitä, että Mihail Gorbatšov edusti Neuvostoliiton johdossa hyvin erilaista aikaa kuin häntä edeltäneet johtajat.

Neuvostoliiton hajoamisen aikaan politiikassa vaikuttaneet suomalaispäättäjät muistavat Mihail Gorbatšovin ystävällisenä, itsevarmana ja dynaamisena johtajana. Heille Gorbatšov edusti aitoa uutta linjaa neuvostopolitiikassa ja halusi päättää maassa vallalla olleen pysähtyneisyyyden ajan.

Neuvostoliiton viimeinen johtaja Gorbatšov kuoli 30. elokuuta ja oli kuollessaan 91-vuotias. Neuvostoliiton johtajana hän toimi vuodesta 1985 sen hajoamiseen saakka. Gorbatšovilla oli Neuvostoliiton hajoamisen, kylmän sodan päättymisen, Saksojen yhdistymisen ja Itä-Euroopan maiden itsenäistymisen ansioista harvinaisen suuri vaikutus maailmanpolitiikkaan.

Juuri näistä saavutuksista, kuten myös vuonna vuonna 1990 myönnetystä Nobelin rauhanpalkinnosta, myös suomalaispoliitikot muistavat hänet. Toisaalta esille nousevat myös Gorbatšovin puutteet, kuten heikko talousosaaminen.

Puolustusministerinä vuosina 1990–1995 toiminut Elisabeth Rehn muistaa tavanneensa Gorbatšovin Suomessa osana Suomen edustajistoa, jotka Gorbatšov kätteli vierailunsa aikana.

Elisabeth Rehn

”Hän teki suuren vaikutuksen, koska tuntui uskomattoman ystävälliseltä. Mieleen ovat jääneet kiltit silmät, joilla Gorbatšov katsoi tarkkaan jokaista kättelemäänsä henkilöä. Usein virallisissa tilaisuuksissa kättelyt ovat pakollisia muodollisuuksia, mutta hän tuntui olevan antaumuksella mukana tapaamisessa”, Rehn sanoo.

Hän nostaa myös esille sen, miten Gorbatšov otti edustus­tehtäviin mukaan vaimonsa Raisa Gorbatšovan. Vastaavaa eivät aiemmat pääsihteerit olleet tehneet.

”Oli koskettavaa, kuinka valtavasti hän arvosti ja rakasti vaimoaan ja miten hän näytti sen julkisuudessa. Muuten vaimot tai kumppanit eivät tuohon aikaan olleet merkittävässä asemassa Venäjällä.”

Puolustusministerinä Neuvostoliitossa vuonna 1991 vieraillessaan Rehnille kävi ilmi, että sotilasjohdossa Gorbatšovin edustama uudistus- ja avoimuuspolitiikka ei nauttinut suosiota. Vallankumouksen lähestyminen oli aistittavissa, eikä sitä pyritty salailemaan ulkomaisilta vierailijoiltakaan.

”Aviomieheni Ove oli kutsuttu mukaan vierailulle. Kun lensimme kohteesta toiseen, minä istuin koneen etuosassa mutta Ove istui taaempana sotilasjohtajien kanssa. Kun he nauttivat lennon aikana useampia vodka-annoksia, he intoutuivat kertomaan, kuinka onnetonta johtaminen on ollut Gorbatšovin aikana ja miten maahan tarvittaisiin sotilasjuntta”, Rehn kertoo.

Puheet johtivat sotilasvallankaappauksen yritykseen elokuussa 1991, mutta se epäonnistui. Vallankaappauksen yrittäminen tiesi silti myös Neuvostoliiton ja Gorbatšovin valtakauden loppua. Uuden Venäjän johtajaksi nousi Boris Jeltsin.

"Gorbatšov jätti valtavan perinnön. Suren suuresti, että se perintö on tuhlattu pois.”

Valtiovarainministerinä Holkerin hallituksessa vuosina 1987–1990 toiminut Erkki Liikanen pitää Gorbatšovia henkilönä ”ehdottoman kunnioitettavana hahmona”.

Erkki Liikanen

”Gorbatšov oli täysin erilainen johtaja kuin häntä edeltäneet. Hän oli nuorekas, hieman päälle 50-vuotias. Hän puhui avoimesti ja selkeästi, tapasi muiden maiden johtajia kasvotusten eikä väistänyt mitään keskusteluita. Se kaikki oli aivan uutta Neuvostoliitossa, ja lopulta omat kääntyivätkin häntä vastaan.”

Liikanen muistelee, että Gorbatšovin valinta pää­sihteeriksi vuonna 1985 aiheutti valtavan innostuksen muun muassa Suomessa. Uuden johtajan valinta nähtiin muutoksen aikana. Lopulta osa uudistuksista erityisesti talouspuolella jäi pahasti puolitiehen.

”Vaikutti siltä, että hänellä ei oikein ollut käsitystä, miten tavoiteltu talousreformi hoidetaan. Uudistaminen ei ollut hallinnassa”, Liikanen sanoo.

Liikanen haluaa nostaa esille myös sen, että Gorbatšovilla oli vankka tukijoukko myös Venäjällä, vaikka ensisijaisesti hänestä puhuttaessa korostaan sitä, miten Gorbatšovia arvostettiin lännessä.

Vuosikymmenien ajan tasavallan presidentin kansliapäällikkönä toiminut Jaakko Kalela näki presidentti Mauno Koiviston kaudella läheltä, millaiset välit Suomen ja Neuvostoliiton johtajan välille muodostuivat.

Jaakko Kalela

”Koivisto ymmärsi venäjää täydellisesti, ja hän kuunteli tarkalla korvalla Gorbatšovin puheita. Gorbatšov puolestaan oli onnellinen, että hänellä oli joku, jolle puhua äidin­kielellään ilman tulkin apua. Koivistolle ja Gorbatšoville muodostuivat läheiset välit, vaikka myöhempinä vuosina niitä hieman viilensi Koiviston pettymys siihen, että tavoitellusta talous­uudistuksesta ei tullut Neuvosto­liitossa mitään.”

Kalela muistelee, että Koivisto oli kiinnostunut Gorbatšovista jo ennen kuin tästä tuli pääsihteeri. Apuna oli Britannian pääministeri Margaret Thatcher, joka halusi luoda Gorbatšovin kanssa hyvät välit jo ennen kuin tästä oli tullut Neuvostoliiton johtaja. Samaan hän kannusti myös Koivistoa.

Myös ministerinä Holkerin hallituksessa työskennellyt Pertti Salolainen korostaa HS:lle puhelimessa sitä, miten Yhdysvaltain presidentin Ronald Reaganin ohella nimenomaan Thatcher oli vaikuttamassa Gorbatšovin poliittiseen ajatteluun.

”Gorbatšovin ja lännen väleistä puhuttaessa usein nostetaan esille Reaganin ja Gorbatšovin tärkeä suhde, mutta Thatcherilla oli myös hyvin suuri vaikutus Gorbatšoviin”, Salolainen sanoo.

Pertti Salolainen

Henkilönä Gorbatšov oli Kalelan mukaan hyvin puhelias.

”Hän oli ehdottomasti miellyttävämpi kuin useimmat neuvostopoliitikot, mutta myös itsekeskeinen, itsevarmakin. Toisaalta on selvää, ettei suurvallan johtajaksi nosteta vaatimatonta tai syrjäänvetäytyvää henkilöä.”

Myös Kalela pitää Gorbatšovin poliittista perintöä ja aikaansaannoksia historiallisina. Hän muistelee, että erityisesti Saksassa Gorbatšov nautti aivan poikkeuksellista suosiota, koska häntä kiiteltiin Saksojen yhdistymisestä.

”Lopulta hän on myös vähän traaginen hahmo. Gorbatšov loi paljon odotuksia ja täytti niistä osan, mutta sitten hän kaatui. Yksi Gorbatšovin virheistä oli se, että hän ei ollut valmis luopumaan Neuvostoliitosta ja kommunistisesta puolueesta. Jeltsin heitti ne romukoppaan noustessaan valtaan.”