Gorbatšovin mukaan Naton laajeneminen oli lännen keskeinen strateginen virhe, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Hakala analyysissaan.

”Olen puoliksi ukrainalainen”, entinen neuvostopresidentti Mihail Gorbatšov huomautti saksalaislehti Der Spiegelin haastattelussa vuonna 2015. ”Jokelsin ensimmäiset sanani ukrainaksi ja ensimmäiset laulut, jotka kuulin, olivat ukrainalaisia.”

Gorbatšovin äiti Marija oli kotoisin Tšernihivistä Pohjois-Ukrainasta, isä Sergei oli venäläinen Voronežista. Perhe viljeli Mihailin syntyessä 1931 maata Privolnojen kylässä Stavropolin alueella Etelä-Venäjällä. Koko kylä oli puoliksi ukrainalainen.

Gorbatšovin äitisuhde oli hänen omien muistelmiensa mukaan etäisempi kuin suhde isään, mutta äidinpuoleiset isovanhemmat olivat läheiset. Heidän kanssaan kolmivuotias Mihail muutti kolhoosiin, kun diktaattori Josif Stalinin pakkokollektivisointi aiheutti mustanmullan alueella keinotekoisen nälänhädän.

Gorbatšovin vaimo Raisa Titarenko oli syntyisin Altain alueelta Siperiasta, mutta hänen perheensä oli umpiukrainalainen, kotoisin samaisesta Tšernihivin kaupungista kuin Gorbatšovin äitikin. Ei ihme, että Gorbatšov nimitti Itä-Ukrainan sotaa absurdiksi – helmikuun hyökkäystä hän ei enää kommentoinut.

Siihen nähden rauhannobelisti Gorbatšovin ja presidentti Vladimir Putinin ulkopoliittiset näkemykset ovat hämmästyttävän samanlaisia.

”Olen sanonut, että hyväksyn”, Gorbatšov kommentoi Krimin liittämistä Venäjään Komsomolskaja Pravdan haastattelussa 2014. ”Koska kansa, krimiläiset, asettuivat lähes yksimielisesti kannattamaan liitosta ja äänestivät sen puolesta. En edes odottanut tällaista tulosta.”

”Entä kansainvälinen oikeus?” Gorbatšov jatkoi. ”Missä kansainvälinen oikeus oli silloin, kun Neuvostoliitto hajosi? Venäjältä ei pidä Krimiä riistää, se on Venäjän luomus. Emmehän me Neuvostoliittoa uudelleen perusta, ei sellainen onnistuisi eikä pidäkään onnistua.”

Viimeiseksi jääneessä kirjassaan Gorbatšov kirjoitti jo tekstiä, joka olisi hyvin voinut olla peräisin Putinin haamukirjoittajilta.

”Naton laajeneminen oli lännen keskeinen strateginen virhe”, Gorbatšov kirjoittaa. ”Askel sotilaallis-poliittisen tilanteen horjuttamiseen Euroopassa ja sen ympäristössä, askel luottamuksen horjuttamiseen kylmän sodan päätyttyä. Eikä Venäjä voinut sille mitään.”

Neuvostojoukkojen väkivalta Liettuassa tammikuussa 1991 sai Gorbatšovin uskomaan, ettei Neuvostoliitolla ollut tulevaisuutta. Sen jälkeen hän ryhtyi laatimaan uutta liittosopimusta neuvostotasavaltojen kesken pelastaakseen Venäjän etupiirin.

Ajatus Ukrainan ja Valko-Venäjän irtoamisesta tästä etupiiristä oli Gorbatšoville yhtä vieras kuin se on Putinille ja nykyvenäläisten enemmistölle. Kansainvälinen oikeus tai kansojen itsemääräämisoikeus on tässä ajattelussa toissijaista. Kansanäänestysten tehtävä on laillistaa johtajien ratkaisut.

Ukraina julisti Gorbatšovin ei-toivotuksi henkilöksi 2016 hänen Krim-kantojensa vuoksi. Kuusi Latvian kansalaista nosti viime tammikuussa kanteen Gorbatšovia vastaan Vilnan vuoden 1991 verilöylyn vuoksi.

Entinen presidentti oli vastuussa neuvostojoukkojen tekemisistä, mutta todellisuudessa Gorbatšov saatettiin hyvinkin sivuuttaa määräyksiä annettaessa. Sitä Gorbatšov ei ole kyennyt koskaan myöntämään.

Gorbatšov oli Neuvostoliiton lapsi kuten Putinkin.

Neuvostopresidentti oli 60-lukulainen idealisti, joka vaati viimeisinä vuosinaan ydinaseiden tuhoamista. Putin on 70-lukulainen opportunisti, jonka silmissä Neuvostoliiton suurin synti oli huonojen pesukoneiden ja pakastinten tuotanto.

Venäjän imperiumin hajoaminen riipii molempien sielua, sillä he ovat ruplan kolikon kruuna ja klaava.