Kesäkuussa FBI:lle vakuutettiin, että kaikki asiakirjat on palautettu. Toisin kävi ilmi. On epäselvää, viedäänkö asiaa koskaan oikeuteen.

Yhdysvaltain oikeusministeriö epäilee, että entisen presidentin Donald Trumpin asianajajat piilottelivat tietoisesti ja hallituksen tutkimuksia haitaten kymmeniä salaisia asiakirjoja viranomaisilta ennen elokuun 8. päivää tehtyä ratsiaa Trumpin Mar-a-Lagon kartanolle Floridassa.

Aiempaa yksityiskohtaisemmat epäilyt esitetään 36-sivuisessa vastineessa, jonka oikeusministeriö toimitti Floridassa toimivaan liittovaltion tuomioistuimeen myöhään tiistaina Yhdysvaltain aikaa. Jupakka koskee sitä, että Trump piti epäillysti laittomasti hallussaan presidenttikautensa asiakirjoja, jotka kuuluivat Yhdysvaltain kansallisarkistolle.

Vastineessa todetaan, että Trumpin asianajaja oli vannonut todistuksessaan, että liittovaltion poliisille olisi toimitettu viime kesäkuussa kaikki Trumpin hallussa jäljellä olleet asiakirjat. Tuolloin FBI:lle luovutettiin 38 asiakirjaa, joista 17 oli luokiteltu ”huippusalaisiksi”.

Lisäksi Trumpin asianajaja oli kesäkuussa erikseen kieltänyt FBI:n väkeä tutkimasta kartanossa olleita laatikoita, joissa epäiltiin olevan salaisia asiakirjoja.

”Hallitus [oikeusministeriö] löysi näyttöä sille, että hallituksen asiakirjoja oli todennäköisesti kätketty ja siirretty [Trumpin] varastohuoneesta, ja näin toimittiin todennäköisesti hallituksen tutkinnan haittaamiseksi”, oikeusministeriön vastineessa kerrotaan.

Elokuussa tehdyssä ratsiassa löytyi sitten 25 laatikollista lisää papereita, joiden joukossa oli yksitoista erilaista salaista dokumenttia.

Oikeusministeriö julkaisi tiistaina valokuvan, jossa näkyi kartanolta takavarikoituja dokumentteja. Jotkut niistä vaikuttavat kansilehtiensä perusteella sisältävän salaista tietoa Yhdysvaltain tiedusteluoperaatioista.

Vaikka tiistaina saatiin uutta tietoa, The New York Times -lehden mukaan on yhä epäselvää, mitä Trumpin kartanolle viedyissä asiakirjoissa täsmälleen ottaen on ja millaista uhkaa niistä on mahdollisesti aiheutunut Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle.

Asiakirjoihin liittyvä soppa on muhinut Yhdysvalloissa kuukausien ajan. Viime tammikuussa kansallisarkisto sai Trumpin palauttamaan kartanoltaan viisitoista laatikollista papereita, joissa oli yhteensä 184 dokumenttia – niistä 25 oli luokiteltu ”huippusalaisiksi”.

Poliisiauto Donald Trumpin Mar-a-Lagon kartanon ulkopuolella 8. elokuuta tehdyn ratsian aikana.

Trump on aiemmin väittänyt, että hän oli poistanut asiakirjojen salaisuusluokituksen presidenttiaikanaan, minkä vuoksi hän ei olisi pitänyt hallussaan itsensä kannalta raskauttavaa aineistoa. Oikeusministeriö on asiassa täysin eri mieltä, minkä se ilmaisi myös tiistain vastineessaan.

On epäselvää, nostetaanko asiassa koskaan oikeusjuttua Trumpia tai hänen lähipiiriään vastaan. Ennen ratsiaa annetun kotietsintäluvan perusteella Trumpin epäillään syyllistyneen vakoiluun liittyvän lainsäädännön rikkomiseen sekä oikeuden häirintään.

Oikeusministeriön tiistainen vastine liittyy Trumpin vaatimukseen, että oikeuden nimittämä ulkopuolinen asiamies (special master) kävisi läpi Mar-a-Lagosta luovutetut tai takavarikoidut asiakirjat, jotta selviäisi, mitkä niistä ovat kenties Trumpin yksityisomaisuutta.

Oikeusministeriön kanta asiakirjoihin oli vastineen mukaan yksiselitteinen: ”Nämä dokumentit eivät hänelle kuulu.”

Ministeriön mukaan Trumpin toivoma asiamies haittaisi tutkimusten edistymistä ja ”vahingoittaisi merkittävällä tavalla tärkeitä hallituksen etuja, mukaan lukien kansallisen turvallisuuden etuja”.

CNN-kanavan oikeusministeriöstä saaman tiedon mukaan Mar-a-Lagon kartanosta on saatu haltuun tähän mennessä yli 320 salaista asiakirjaa.