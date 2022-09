Öljytankkeri juuttui keskiviikkona samaan kohtaan Suezin kanavassa kuin Ever Given -alus viime vuonna

Affinity V -tankkeri menetti hallinnan peräsimen teknisen vaurion vuoksi. Alus saatiin liikkeelle viiden tunnin kuluttua.

Öljytankkeri Affinity V juuttui keskiviikkona samaan kohtaan Suezin kanavassa kuin Ever Given -konttialus viime vuonna. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP sekä sanomalehti The Washington Post.

64 000 tonnia painava Affinity V juuttui kanavaan klo 19.15 paikallista aikaa, kertoivat turvallisuudesta vastaavat lähteet uutistoimisto AFP:lle. Alus menetti hallinnan peräsimen teknisen vaurion vuoksi, Suezin kanavaviranomainen SCA kertoi. Alus saatiin liikkeelle viiden tunnin kuluttua.

Vessel Finder -sivuston mukaan 250 metriä pitkä Singaporen lipun alla purjehtiva alus on matkalla Saudi-Arabiaan Yanbun satamakaupunkiin.

Tapahtuma herätti huolta siitä, että vuoden takainen rahtialus Ever Givenin aiheuttama merireitin tukkeutuminen voisi toistua.

Ever Given juuttui Suezin kanavaan viikoksi hiekkamyrskyn aikana. SCA:n mukaan Egypti menetti 12–15 miljoonaa dollaria päivittäin kanavan tukkeutumisen johdosta.

Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi hyväksyi toukokuussa Suezin kanavan eteläosaa leventävän ja syventävän hankkeen.

Täsmennys 1.9. klo 9.41: Lisätty tieto, että öljytankkeri juuttui samaan kohtaan Suezin kanavassa kuin Ever Given -alus viime vuonna.