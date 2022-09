Ruotsin sosiaalidemokraattinen puolue pitää nationalisti­puolue ruotsi­demokraatteja turvallisuusuhkana Venäjä-yhteyksien vuoksi. Tikunnokkaan on muun muassa nostettu sen palveluksessa työskennellyt Egor Putilov.

Tukholma

Ruotsin sosiaalidemokraattinen puolue pitää nationalistipuolue ruotsidemokraatteja turvallisuusuhkana ruotsidemokraattien Venäjä-yhteyksien takia.

Sosiaalidemokraatit ovat nostaneet ruotsidemokraattien Venäjä-suhdetta esiin usein viime aikoina.

Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan kyse on sosiaalidemokraattien vaalistrategian yhdestä osasta, joka perustuu puolueen omaan selvitykseen ruotsidemokraattien Venäjä-suhteista.

Aftonbladetin mukaan selvityksessä todetaan seuraavasti: ”Ei ole mahdollista sulkea pois sitä riskiä, että ruotsidemokraattien palveluksessa hallituksen kansliassa työskentelevä virkamies voisi vuotaa Venäjän valtiolle salaista tietoa maan turvallisuudesta.”

Pääministeri Magdalena Andersson puhui ruotsidemokraateista turvallisuusuhkana viimeksi keskiviikkona kampanjatilaisuudessa Sundsvallissa.

”Minusta on tärkeää, että ruotsalaiset tietävät tämän äänestäessään vaaleissa. Me elämme nyt hyvin erityisessä tilanteessa. Nato-prosessimme on herkässä vaiheessa, ja Ukrainassa on käynnissä täysi hyökkäyssota”, Andersson sanoi Aftonbladetille.

Ruotsin valtiopäivävaalit järjestetään ensi viikon sunnuntaina, ja ruotsidemokraatit on noussut mielipidemittauksissa toiseksi suosituimmaksi puolueeksi.

Millaisia ovat siis ruotsidemokraattien väitetyt Venäjä-yhteydet, joista sosiaali­demokraatit ovat viime päivinä puhuneet?

Åkesson ei kyennyt valitsemaan Putinin ja Bidenin välillä

Paljon huomiota on saanut Jimmie Åkessonin vierailu Ruotsin yleisradion haastatteluohjelmassa helmikuun 16. päivä, vain noin viikko ennen Venäjän suur­hyökkäystä Ukrainaan.

Ohjelmassa Åkessonin piti kertoa, kumpaa poliittista johtajaa hän arvostaa enemmän: Yhdysvaltain Joe Bidenia vai Venäjän Vladimir Putinia.

Näin eteni Åkessonin ja haastattelijan keskustelu:

”En haluaisi kumpaakaan heistä Ruotsin pääministeriksi”, Åkesson vastasi.

Mutta kumman valitsisit, haastattelija kysyi.

”Mikä on konteksti? Valitsenko USA:n ja Venäjän välillä?” Åkesson puolestaan kysyi.

Kumpi poliittinen johtaja sopisi sinulle? Se on konteksti.

”Se riippuu täysin kontekstista”, Åkesson sanoi.

Konteksti on se, että me istumme tässä ja minä esitän sinulle kysymyksen.

”USA on länsimainen demokratia ja Venäjä ei. Venäjä on autoritaarinen yhteiskunta tänään ja kehittyy jatkuvasti enemmän siihen suuntaan. Itsestäänselvästi valitsen USA:n yhteiskuntajärjestelmän Venäjän sijaan”, Åkesson vastasi.

Vastaavanlainen tilanne Åkessonille sattui 2018, kun hän ei halunnut tehdä valintaa Ranskan Emmanuel Macronin ja Putinin välillä.

Puolueen puolustuspolitiikan asiantuntija levitti Venäjän propagandaa

Ruotsidemokraattien valtiopäiväedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Roger Richthoff jätti tehtävänsä puolueessa maaliskuussa.

Syynä oli kohu, joka syntyi Richthoffin jaettua Facebookissa videon, jossa kiitetään Venäjää Ukrainaan hyökkäämisestä.

Ruotsidemokraattien valtiopäiväedustaja Roger Richthoff puhumassa valtiopäivillä kesäkuussa.

Videolla muun muassa todettiin Venäjän ”vapauttavan ukrainalaiset kahdeksan vuotta kestäneen kansanmurhan ja etnisen puhdistuksen jälkeen”.

Videon julkaisun jälkeen ruotsidemokraattien johto kertoi menettäneensä luottamuksen Richthoffiin. Pian sen jälkeen hän erosi puolueesta.

Vielä viime vuoden marraskuussa Richthoff toimi ruotsidemokraattien puolustus­poliittisena asiantuntijana ja puhemiehenä.

Useilla identiteeteillä esiintynyt venäläinen työskenteli puolueen palveluksessa

Monimutkainen vyyhti liittyy entiseen ruotsidemokraattien työntekijään, joka tunnetaan nimellä Egor Putilov.

Ruotsalaisten mediatietojen mukaan hän tuli Ruotsiin vuonna 2007, minkä jälkeen hän on työskennellyt vapaana toimittajana ruotsalaisille mediataloille, maahanmuutto­virastolle ja ruotsidemokraattien kansliassa. Artikkeleita hän on saanut julkaistuksi myös tekaistuilla nimillä.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin selvityksen mukaan mies tuli Ruotsiin nimellä Alexander Yarovenko. Hän sai Ruotsin kansalaisuuden kolme vuotta myöhemmin ja vaihtoi nimensä Alexander Fridbackiksi. Jossain vaiheessa hänet tunnettiin Egor Putilovina, ja nykyään hänen nimensä on DN:n tietojen mukaan Martin Dahlin.

Mediatietojen mukaan mies oli pyrkinyt Ruotsiin myös jo ennen vuotta 2007 nimellä Yuri Popov.

Samaan aikaan, kun Putilov työskenteli ruotsidemokraattien kansliassa, hän julkaisi tekaistuilla nimillä sekä maahanmuuttoa vastustavia että maahanmuuttoa puoltavia artikkeleita.

Lisäksi hän teki tuomitun venäläisen liikemiehen kanssa asuntokaupan. Putilov osti asunnon huomattavaan alihintaan ja myi sen heti eteenpäin tuplahinnalla. Kun asuntokauppa tuli julki vuonna 2016, Putilov irtisanoutui tehtävistään ruotsi­demokraateissa.

Vuonna 2018 myös hänen pääsynsä Ruotsin valtiopäivätaloon kiellettiin, koska viran­omaiset pitävät häntä turvallisuusriskinä.

Dagens Nyheterin haastatteleman tiedusteluanalyysin professorin Wilhelm Agrellin mukaan Putilovin toimintatavoissa oli merkkejä tiedustelupalveluiden perinteisistä metodeista.

”Tuolla tavoin tiedustelupalvelut ovat toimineet sata vuotta saadakseen maahan sisään ’myyriä’, jotka voivat vaikuttaa maahan. Yksi keino on menneisyyden väärentäminen. Vakiintunut tapa on myös muuttaa nimeä, kotimaata ja syntymäpaikkoja”, hän sanoi.

Egor Putilov -nimeä käyttävä Twitter-tili on yhä aktiivinen.

Putilovin mukaan hänestä kirjoitetut lehtijutut ovat harhaanjohtavia. Hän on korostanut, että häntä ei ole tuomittu mistään rikoksesta.

Aftonbladet kertoi keskiviikkona sosiaalidemokraattien selvityksestä, joka listasi ruotsidemokraattien Venäjä-yhteyksiä. Selvityksen mukaan ruotsidemokraattien Venäjä-yhteydet voivat altistaa puolueen Venäjän vaikuttamisoperaatioille.

Keskiviikkona myös pääministeri Magdalena Andersson varoitti, että ruotsidemokraatit saattavat saada työntekijöitä hallituksen kansliaan, jos hallitus vaihtuu tulevissa vaaleissa.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson kommentoi asiaa Aftonbladetille.

Åkessonin mukaan sosiaalidemokraateilla itsellään on ongelmia islamistiyhteyksien ja salaisen tiedon käsittelyn kanssa. Lisäksi Åkesson sanoi, että sosiaalidemokraattien hallitsemilla alueilla tapahtuu nykyään päivittäisiä aseellisia yhteenottoja.

”Sosiaalidemokraatit eivät voi puhua turvallisuusuhkista, puolue on itse kävelevä uhka Ruotsille”, hän kirjoitti.