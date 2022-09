Ryhmän on määrä tutkia ydinvoimalaa muutaman päivän ajan ja laatia sitten raportti.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajaryhmä pääsi torstaina vihdoin tarkastusvierailulle Zaporižžjan ydinvoimalalle Ukrainassa, kertoi uutistoimisto AFP torstai-iltana.

”Näimme mitä meidän piti nähdä”, kertoi järjestön johtaja Rafael Grossi Britannian yleisradion BBC:n mukaan. Hän ei antanut lisätietoja voimalan turvallisuudesta.

Torstaina osa 14-henkisestä tarkastajaryhmästä, mukaan lukien Grossi, lähti voimalalta muutaman tunnin jälkeen.

Grossin mukaan järjestön tavoitteena on ”pysyvä läsnäolo” ydinvoimalalla.

”IAEA jää tänne. Kertokaa maailmalle, että IAEA jää Zaporižžjaan”, Grossi sanoi.

Aiemmin voimalaa käyttävä ukrainalainen Enerhoatom on kertonut, että viiden tarkastajan on määrä jäädä voimalalle lauantaihin asti, jolloin on määrä tehdä päätös jatkosta.

Venäjä valtasi ydinvoimalan maaliskuussa ja käyttää sitä jonkinlaisena tukikohtanaan, jossa arvellaan olevan noin viisisataa sotilasta. Voimalaa ylläpitää edelleen ukrainalainen noin 10 000 työntekijän joukko, joka on käytännössä Venäjän vankeina erittäin kovan paineen alla.

IAEA on pyrkinyt pääsemään tarkastuskäynnille maaliskuusta asti, mutta Venäjä on viivyttänyt tarkastuskäyntiä tähän asti. Nytkin tarkastajat ovat voimalalla täysin sen armoilla, mitä Venäjä haluaa näyttää.

Alueella käydään taisteluja, ja osapuolet syyttelevät toisiaan voimalan saattamisesta vaaraan. Jutun kuvituksena olevalla videolla voi nähdä voimalan alueelle pudonneita raketteja ja niiden osia.

Tarkastajien matka viivästyi torstainakin lähistöllä käytävien taistelujen vuoksi. Normaalioloissa parituntinen matka venähti useilla tunneilla, tosin lähinnä tiesuluilla ja tarkastuksissa Ukrainan hallitsemalla puolella etulinjaa.

Zaporižžjan voimala on Euroopan suurin, mutta sen kuudesta reaktorista on ollut sodan aikana käynnissä yleensä vain kaksi. Nekin on välillä otettu pois sähköverkosta, kun Ukrainan Enerhoatom on ollut huolissaan laitoksen turvallisuudesta.

Ennen Venäjän hyökkäystä laitos tuotti noin viidenneksen Ukrainan käyttämästä energiasta. Venäjä on ilmoittanut kytkevänsä voimalan omaan verkkoonsa.

Asiantuntijoiden mukaan riski suureen ydinonnettomuuteen voimalalla on kohtalaisen vähäinen, koska voimala on suhteellisen nykyaikainen ja hyvin suojattu.