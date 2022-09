Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatšovin hautajaisia vietetään lauantaina Moskovassa. Muistotilaisuuden ulkomaalaisiin vieraisiin kuuluivat Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläs John Sullivan.

Moskova

Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatšovin hautajaisia vietettiin lauantaina Moskovassa.

Hautajaiset alkoivat yleisölle avoimella kaksituntisella muistotilaisuudella kello 10 Ammattiliittojen talossa Moskovan ydinkeskustassa. Kansalaisia oli saapunut paikan päälle jonottamaan aurinkoisessa syyssäässä jo hyvissä ajoin ennen kymmentä.

Muistotilaisuudessa Gorbatšovin ruumis oli esillä avoimessa arkussa Ammattiliittojen talon pilarisalissa. Arkun yläpuolella oli Venäjän lippu. Pieni joukko Gorbatšovin läheisiä, muun muassa tytär Irina Virganskaja, istui arkun vieressä.

Kansalaiset saivat käydä jättämässä jäähyväiset Mihail Gorbatšoville kaksituntisessa muistotilaisuudessa Ammattiliittojen talon pilarisalissa.

Kansalaiset ohjattiin kulkemaan jonossa arkun ohi klassisen musiikin soidessa. Moni jätti arkun edustalle kukkia ja seppeleitä, joita kerääntyi iso keko.

Jono muistotilaisuuteen ylsi parin tunnin aikana monen sadan metrin mittaiseksi. Muistotilaisuuteen on arvioitu osallistuneen useita tuhansia ihmisiä.

Liian pitkäksi aikaa arkun eteen ei saanut pysähtyä esimerkiksi valokuvaamaan, vaan vartijat hoputtivat viivyttelijät liikkeelle. Se harmitti musiikkitoimittajana lähes 30 vuotta työskennellyttä Irina Žilkinaa.

Hän olisi halunnut ottaa kuvia lapsenlapselleen, jolle kertoo Venäjän historiasta. Žilkina sanoi tulleensa irtisanotuksi toimittajan työstään, koska osallistui mielenosoituksiin.

”Luin Navalnyin päivityksen Gorbatšovin kuolinpäivänä, että mitä kohtalon ivaa; hän saa tietää tästä vankeudessa. Ihmisen kuolemasta, joka vapautti poliittisia vankeja. Pelkästään tästä syystä Gorbatšovia täytyy kumartaa syvään. Ikuinen, siunattu olkoon hänen muistonsa. Hän oli todella hyvä ihminen, inhimillinen.”

Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatšovin muistotilaisuus ennen hautaamista oli avoin yleisölle.

Irina Žilkina kävi jättämässä kaksi ruusua Gorbatšovin arkun edustalle Ammattiliittojen talon pilarisalissa. Häntä harmitti, että hänen ei ollut annettu kunnolla pysähtyä ottamaan valokuvia.

Hunajayrityksen johtajat Irina Merkulova ja Aleksei Merkulov kertoivat kuuluneensa Gorbatšovin ystäviin ja uskollisiin tukijoihin.

”Tuimme häntä kaikki vuodet vilpittömästi ihmisenä ja poliitikkona. Nyt kun maailma on jälleen sodan partaalla, on hyvin tärkeää muistaa, että olemassa on muita keinoja. Gorbatšov näytti meille, että minkä tahansa tilanteen voi ratkaista rauhanomaisesti”, Merkulova sanoi.

Moskovalaiset Irina Merkulova ja Aleksei Merkulov jonottivat lauantaina Mihail Gorbatšovin muistotilaisuuteen Ammattiliittojen taloon.

Venäläisen median mukaan jäähyväiset kävivät Gorbatšoville jättämässä muun muassa turvallisuusneuvoston puheenjohtaja Dmitri Medvedev, laulaja Alla Pugatšova ja Nobelin rauhanpalkinnon saanut Novaja Gazetan päätoimittaja Dmitri Muratov. Ulkomaalaisiin vieraisiin lukeutuivat Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläs John Sullivan.

Presidentti Vladimir Putin ei osallistu Gorbatšovin hautajaisiin. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi etukäteen, että Putinilla on lauantaina täysi työpäivä tapaamisia ja puhelu muun muassa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa.

Sanomalehti Kommersantin mukaan Putin ja pääministeri Mihail Mišustin lähettivät muistotilaisuuteen seppeleet.

Muistotilaisuuden jälkeen Gorbatšov haudataan Novodevitšin hautausmaalle vaimonsa Raisa Gorbatšovan viereen. Hautajaiset eivät ole valtiolliset, mutta etukäteen on kerrottu, että niissä on elementtejä valtiollisista hautajaisista, kuten kunniavartiosto. Valtio on auttanut hautajaisten järjestelyissä.

Gorbatšov kuoli tiistai-iltana moskovalaisessa sairaalassa pitkäaikaiseen vaikeaan sairauteen. Hän eli 91-vuotiaaksi.