Geneven luonnonhistoriallisesta museosta kerrotaan, että kilpikonnan päillä on omat persoonallisuudet, joilla on erilaiset mielialat ja makutottumukset.

Geneven luonnonhistoriallisessa museossa järjestetään tulevana viikonloppuna kaksipäisen Janus kilpikonnan syntymäpäiväjuhlat, kertoo uutistoimisto Reuters.

Januksen syntymäpäivän kunniaksi museo aikoo antaa kilpikonnalle yllätyslahjan.

Viikonlopun juhlahumun myötä 25-vuotiaasta Januksesta tulee maailman vanhimmaksi elänyt kaksipäinen kilpikonna. Kaksipäinen kilpikonna ei tavallisesti selviäisi luonnossa pitkään, sillä se ei voi vetää päitään sisään kuoreensa suojautuakseen saalistajilta.

Kaksipäisellä Januksella on myös kaksi sydäntä ja kaksi keuhkoa mutta vain yksi ruoansulatuskanava.

Janusta tulee tämän vuoksi valvoa jatkuvasti, sillä sen kaatuminen kilvelleen voi olla kilpikonnalle hengenvaarallista.

Januksen päillä on myös omat persoonallisuutensa, joilla on erilaiset mielialat ja makutottumukset. Museon mukaan se on johtanut toisinaan myös konflikteihin, esimerkiksi siitä, kumpaan suuntaan tulisi liikkua.

”Olen huomannut, että oikea pää on uteliaampi, valppaampi, ja sillä on paljon voimakkaampi persoonallisuus. Vasen pää on passiivisempi ja hyvin ahne", sanoo Janusta hoitava Angelica Bourgoin.

Bourgoin lisäsi, että toinen Januksen päistä pitää endiivistä ja toinen porkkanasta.

Kaksipäinen kilpikonna Janus, joka on nimetty roomalaisen kaksikasvoisen jumalan mukaan, testaa rullalautaa ennen 25-vuotissyntymäpäiväänsä luonnonhistoriallisessa museossa Genevessä 2. syyskuuta 2022.

Januksen pitkän iän salaisuus piilee sen saamassa hoidossa, jolla kilpikonnaa hemmotellaan päivittäin.

Hemmotteluun kuuluu esimerkiksi päivittäinen hieronta ja kylvyt vihreässä teessä ja kamomillassa.

Januksen päivittäinen ateria koostuu luomusalaatista.

Museosta kerrotaan, että Janus harrastaa säännöllisiä kävelylenkkejä, joskus jopa musiikin säestämänä. Tämän lisäksi Janus liikkuu myös mittatilaustyönä tehdyllä rullalaudalla.