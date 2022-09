”Saksa on yhtenäinen ja selviää tästä” – Scholz ilmoitti uudesta 65 miljardin euron tukipaketista: Sähkönhintajarru, suorat tuet pienituloisille ja windfall-vero tulossa käyttöön

Saksa aikoo jatkaa koko maan laajuista lähijunalippua, mutta hinta nousee yhdeksän euron kesäkampanjasta arviolta 49 euroon.

Berliini

Saksan hallitus ilmoitti varhain sunnuntaiaamuna saaneensa aikaan sovun uudesta energiakriisitukipaketista useiden päivien neuvotteluiden jälkeen.

Kyseessä on kolmas tukipaketti, jonka Saksa on valmistellut energiakriisin ja poikkeuksellisen korkean inflaation takia. Eurostatin ennakkotietojen mukaan inflaatiovauhti oli euroalueella elokuussa 9,1 prosenttia, energian hinnannousua on 38,3 prosenttia.

”Saksa on yhtenäinen tänä vaikeana aikana. Selviämme sen läpi yhdessä”, liittokansleri Olaf Scholz sanoi.

Tukipakettiin käytetään Scholzin mukaan 65 miljardia euroa, ja yhdessä kahden aiemman paketin kanssa Saksan kriisitukien hinta nousee tänä vuonna 95 miljardiin euroon.

Alkukesästä päätetty Saksan liittovaltion budjetti on 495,8 miljardia euroa, ja velanoton määräksi sovittiin tuolloin 138,9 miljardia euroa.

Nyt esiteltyä jättimäistä tukipakettia Saksan hallitus aikoo rahoittaa niin sanotulla windfall-verolla, eli energiamarkkinoiden tilanteesta ilman omaa ansiotaan hyötyvien yhtiöiden uudella veromallilla.

”Energiamarkkinoiden järjestystä muutetaan niin, että ne [ylimääräiset voitot] poistetaan”, Scholz sanoi. Asia on hiertänyt kauan Saksan hallituksessa, ja liberaalipuolue FDP on nyt joutunut antamaan periksi sosiaalidemokraateille ja vihreille.

Saksa tavoittelee windfall-veroa koko EU:n tasolle, mutta ottaa sen tarvittaessa käyttöön kansallisesti, jos EU-tason päätöstä ei saada aikaan. Tällä haavaa ylimääräisiä voittoja verotetaan muun muassa Italiassa, Espanjassa ja Britanniassa.

Suomessa hallitus päätti viime viikolla budjettiriihessä ryhtyä selvittämään windfall-veron käyttöönottoa.

Liittokansleri Scholz painotti aamupäivän tiedotustilaisuudessa sitä, miten vaikeita aikoja nyt eletään.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan on syynä tähän. Venäjä ei ole enää luotettava energiantoimittaja”, hän sanoi.

Venäjän hyökkäyksen alettua Saksa on alkanut hankkia varastoihinsa kaasua muilta kaasuntuottajamailta ja päättänyt viiden lng-terminaalin käyttöönotosta Itämerellä.

Saksa on säästänyt kaasua myös käyttämällä hiilivoimaa enemmän kuin aiemmin oli suunniteltu. Kaasun hinta on kohonnut pilviin.

Saksan täyttyneistä kaasuvarastoista huolimatta Euroopassa saatetaan joutua vähentämään kulutusta suunniteltua enemmän, ranskalaisen Sciences Po -yliopiston professori Thierry Bros sanoi uutistoimisto Bloombergille.

EU on päättänyt jo vapaaehtoisesta 15 prosentin vähennyksestä kaasunkulutukseen, ja se voi tarvittaessa tehdä siitä pakollisen, mikä tarkoittaisi säännöstelyä.

Perjantaina venäläinen Gazprom pysäytti kaasuntoimitukset Saksaan Nord Stream 1 -putkessa kokonaan vedoten teknisiin syihin. Kaasuputken tekniikasta vastaavan Siemensin mukaan selitys ei ollut uskottava.

Scholzilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa myös Fortumiin kuuluvan Uniperin lisätuen tarpeesta, mutta hän ei vastannut kysymykseen suoraan. Saksa on tukenut Uniperia jo yhdeksällä miljardilla eurolla, ja viime viikolla Uniper pyysi lisää tukea.

Valtiovarainministeri Christian Lindner huomautti, että Saksan hallitus on valmistellut jo useita tukimuotoja yrityksille.

Saksa ottaa käyttöön sähkönhintajarrun ja valmistelee samaa myös kaasun hinnalle niin, että kuluttajahinnat eivät voi kohota holtittomasti.

Scholz kuvasi tätä ”suureksi ja dramaattiseksi muutokseksi energiamarkkinoilla”.

Valmisteilla on myös lämmityskustannustuki sekä suojamekanismi vuokralaisille, niin että sähköä ja lämpöä ei katkaista niiltä, jotka eivät selviydy laskuistaan.

Scholz nosti kriisipaketista tärkeimmälle sijalle pieni- ja keskituloisille suunnatut tuet, joihin on valmisteltu useita malleja. Ansiotuloverotusta kevennetään niin, että inflaation vaikutus ei heikentäisi työssä käyvien ostovoimaa.

Asumistukiin ja työttömyystukiin tulee muutoksia, joita Scholz kuvasi Saksan historian suurimmiksi. Ne parantavat heikoimmassa asemassa olevien tukia 500 eurolla ensi vuonna.

Myös Minijob-järjestelmään tulee muutoksia, jotka hyödyttävät pienituloisimpia.

”Enemmän nettoa brutosta niille, joiden täytyy laskea jokainen sentti”, Scholz sanoi.

Lapsilisään tulee 18 euron korotus, ja lapsilisän enimmäismäärä nousee 250 euroon. Eläkeläisille maksetaan 300 euron ja opiskelijoille 200 euron kertaluontoinen tuki vielä tänä vuonna.

Pienille ja keskisuurille yrityksille on luvassa tukea energiaintensiivisyyden parantamiseen.

Työnantajat ja työntekijät voivat sopia myös ylimääräisestä palkkiosta korvaamaan inflaation vaikutusta, ja tämä palkkio on verovapaa kolmeen tuhanteen euroon asti.

”Minulla on tunne, että tämä aiotaan ottaa laajasti käyttöön”, Scholz sanoi.

Kesän alussa voimaan tulleeseen edelliseen kriisipakettiin kuului suuren suosion saanut yhdeksän euron lähijunalippu, joka oli kesän ajan voimassa koko Saksan laajuisesti.

Lippuja ostettiin kesä-, heinä ja elokuussa 52 miljoonaa kappaletta, ja sen arvioitiin vähentäneen hiilidioksidipäästöjä 1,8 miljoonaa tonnia, kun ihmiset kulkivat junalla auton sijaan.

Liittohallitus jatkaa taajamajunalippujen tukemista nyt 1,5 miljardilla eurolla, ja neuvottelee uudesta koko Saksan alennuslippumallista osavaltioiden kanssa. Jatkossa lipun hinnan arvioidaan olevan 49 euroa kuukaudessa.

Lue lisää: Romahtaako Saksan talous? Valtaosa saksalaisista kuluttaa kaikki tulonsa elämiseen, ja nyt suunta on pahaenteinen

Lue lisää: Hurjat sähkön hinnat halutaan nyt kuriin muuttamalla kaupan­käynnin tapaa: ”Otatko viiden tonnin laskun vai tonnin laskun ja tunnin sähkökatkon?”