Uppsala

Lavalla seisoo kaksi miestä. Heistä toinen on Ruotsin entinen pääministeri ja toinen haluaa Ruotsin seuraavaksi pääministeriksi.

He ovat maltillista kokoomusta edustavat Carl Bildt ja Ulf Kristersson, jotka kampanjoivat keskiviikkona Uppsalassa.

Bildt oli Ruotsin pääministeri vuosina 1991–1994 ja ulkoministeri vuosina 2006–2014. Kristersson on maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja ja Ruotsin nykyisen pääministerin haastaja.

Uppsalan keskustan Olof Palmes platsilla vihmoo vettä, mutta kokoomuskaksikkoa on saapunut katsomaan kymmeniä ihmisiä.

Uppsalan Olof Palmes platsilla on kaikkien puolueiden vaalikojut, mutta keskiviikkona huomion keräsivät kokoomuslaiset.

Ruotsin sunnuntainen vaalipäivä lähestyy, ja tasaisessa vaalikamppailussa ovat ratkaisevia viimeiset päivät.

Vaaleissa vallasta kamppailee kaksi blokkia: sosiaalidemokraattien johtama punavihreä blokki ja maltillisen kokoomuksen johtama oikeistoblokki.

Blokit ovat kuitenkin sen verran löyhiä, että ne saattavat murtua vaalituloksen mukaan. Vielä päivä sitten punavihreä blokki oli mielipidemittauksissa edellä, mutta torstaina oikeisto oli mennyt Ruotsin SVT:n mittauksissa edelle.

Kristerssonille päivä Uppsalassa on tärkeä. Iltapäivällä hän kampanjoi Bildtin kanssa, mutta todellinen tulikoe on edessä illalla, jolloin Kristersson kohtaa Ruotsin yleisradion vaaliväittelyssä nykyisen pääministerin Magdalena Anderssonin.

Uppsalassa kuvattava väittely nähdään illalla televisiossa suorana lähetyksenä.

Juuri näissä väittelyissä on mahdollisuus vakuuttaa kantaansa vielä pohtivat äänestäjät. Monet äänestäjät tekevät päätöksensä vasta viime hetkillä.

”Tilanne on hyvin tiukka. Jokainen ääni on tärkeä. Kokoomuslaiset tietävät, että voitto on otettavissa”, Kristersson sanoo toimittajille kampanjapuheiden jälkeen.

Ulf Kristersson hörppäsi vesipullosta kannattajiensa keskellä.

Kannattajat jonottivat Ulf Kristerssonin kanssa selfiekuviin.

Ruotsissa sosiaalidemokraatit ovat olleet vallassa kahdeksan vuotta, ja Kristersson on käytännössä tehnyt pää­ministeri­kampanjaansa jo vuosia. Nyt on maltillisen kokoomuksen aika iskeä.

Puolueen slogan näissä vaaleissa on ”Nu får vi ordning på Sverige” – nyt pannaan Ruotsin asiat järjestykseen. Vaaliteemat ovat jengirikollisuuden kitkeminen, työllisyyden kasvattaminen ja energiapolitiikka.

Viime päivinä energiapolitiikka sekä sähkön ja ruoan nousevat hinnat ovat saaneet entistä enemmän huomiota vaalikeskusteluissa. Pääministeri Andersson on varoitellut, että Ruotsia odottaa ”sotatalvi”, koska Venäjän Vladimir Putin käy energiasotaansa Eurooppaa vastaan.

Ruotsin mediassa kerrotaan nyt muun muassa yksinhuoltajista, jotka joutuvat jättämään illallisen syömättä, jotta lapsen ruokaan riittää rahaa. Tai kirkoista, jotka joutuvat mahdollisesti sulkemaan ovensa talvella sähkön hinnannousun takia. Tai urheiluhalleista, joita ei ole varaa pitää käytössä talven läpi.

Miten poliitikot aikovat hoitaa kriisin?

Tukia on luvassa, mutta kaikkea valtio ei voi kompensoida, sanovat sekä oikeisto että vasemmisto. Hallitus on jo kertonut sähkön hinnan kanssa kamppaileville kotitalouksille ja yrityksille kohdistettavasta tukimallista, joka voi kasvaa jopa 90 miljardiin kruunuun (8,4 miljardia euroa).

Oikeistopuolueet ovat puolestaan tehneet vaalilupauksen, jonka mukaan sähkön hintaa kompensoiva tukipaketti olisi valmis marraskuun alkuun mennessä, jos oikeistopuolueet pääsevät hallitusvaltaan.

Suomessa hallitus on kertonut keventävänsä sähkön arvonlisäveroa.

Rahasta puhuminen miellyttänee Kristerssonia, joka julisti vaalit jo heinäkuussa ”lompakkovaaleiksi”.

Kannattajalla oli yllään maltillisen kokoomuksen nimeä kantava takki.

Ulf Kristersson, miten vakava tilanne Ruotsilla on edessään ja miten Ruotsi siitä selviää?

”Tilanne on hyvin vakava. Kyseessä on yhdistelmä huonoa energiapolitiikkaa, jonka seurauksena Ruotsi on ajanut aktiivisesti alas ydinvoimaa, ja Venäjän sodan aiheuttamaa hintojen nousua Euroopassa.”

Kristersson syyttää Ruotsin energiakriisistä etenkin sosiaalidemokraattisen hallituksen energiapolitiikkaa, kun taas Magdalena Andersson korostaa, että kriisin syy on Putinin aloittama hyökkäys.

Kristersson arvostelee etenkin ydinvoiman alasajoa. Hänen puolueensa haluaakin rakentaa lisää ydinvoimaa.

”Ruotsi tarvitsee uutta energiapolitiikkaa. Lisäksi on tuettava kotitalouksia sähkölaskujen kanssa. Siitä olemme yhtä mieltä minun puoleni kanssa, kun taas toinen puoli on täysin jakaantunut sen suhteen”, hän jatkaa.

Kun Kristersson puhuu ”minun puolestani”, hän viittaa kristillis­demokraatteihin, liberaali­puolueeseen ja ruotsi­demokraatteihin.

Toinen puoli taas koostuu sosiaali­demokraateista, ympäristöpuolueesta, keskustapuolueesta ja vasemmistopuolueesta.

Oman mausteensa Kristerssonin puoleen tuo se, että gallupeissa ruotsidemokraatit on ohittanut maltillisen kokoomuksen. Kristersson on kuitenkin oikeiston ykkösvalinta pääministeriksi, koska muut puolueet eivät halua antaa ruotsi­demokraateille hallitusvaltaa.

Ruotsidemokraateista on tullut myös osa sosiaalidemokraattien kampanjaa. Sosiaalidemokraattien mukaan ruotsidemokraattien yhteydet Venäjään muodostavat uhan Ruotsin turvallisuudelle.

Ulf Kristersson haluaa vaihtaa Ruotsin hallituksen sellaiseksi, jonka johdossa istuu hän.

Uppsalaan on saapunut myös tanskalaista mediaa, jota näyttävät kiinnostavan erityisesti ruotsidemokraatit ja sosiaalidemokraattien väitteet turvallisuusuhkasta.

”Ne [väitteet] ovat silkkaa tekopyhyyttä”, Kristersson vastaa tanskalaismedian kysymykseen ja alkaa puhua sosiaali­demokraattien omasta turvallisuus­poliittisesta linjasta.

”Sosiaalidemokraatit ovat aivan epätoivoisia. Puolue on tehnyt itse yhteistyötä ruotsi­demokraattien kanssa puolustus­politiikassa.”

Hän nostaa esille myös Ruotsin Nato-jäsenyyden. Sitä tukevat kaikki puolueet paitsi ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue, joiden tukea sosiaalidemokraatit mahdollisesti tarvitsevat päästäkseen hallitukseen.

”Minun puolellani kaikki puolueet ovat samaa mieltä Ukrainan tukemisen ja Nato-jäsenyyden suhteen. Sosiaalidemokraattien puolella kaksi puoluetta on eri mieltä Ruotsin modernin ajan tärkeimmästä turvallisuus­poliittisesta kysymyksestä. Heidän hallitus­vaihto­ehtonsa on jakaantunut näin perustavan­laatuisessa kysymyksessä. Se on tekopyhyyttä.”

Tanskalaisille Kristersson kertoo myös sen, että hän hakee Tanskasta inspiraatiota jengirikollisuuden kitkentään.

”Yksi esimerkki on kaksoisrangaistus jengirikollisille. Aina ei tarvitse mennä kauas etsimään vaikutteita. Olen inspiroitunut Suomesta turvallisuuspolitiikan suhteen ja Tanskasta vakavan rikollisuuden suhteen.”

Kristersson kutsuu maltillista kokoomusta reformipuolueeksi, joka on aina vallassa ollessaan tehnyt Ruotsille tärkeitä uudistuksia.

Kokoomus on hallinnut Ruotsia viimeksi vuosina 2006–2014, jolloin pääministerinä toimi Fredrik Reinfeldt. Sitä edeltävä kokoomuspääministeri oli Carl Bildt 1990-luvulla.

”Nyt tarvitsemme reformin, jolla murramme jengirikollisuuden. Mikään Ruotsissa ei ole niin huonosti, etteikö sitä voisi korjata. Ongelmat on mahdollista ratkaista, mutta siihen tarvitaan uusi hallitus”, Kristersson sanoo.

Haastattelujen jälkeen Ulf Kristerssonilla on hetki aikaa poseerata kannattajien selfiekuvissa. Sen jälkeen hän kävelee vauhdilla siniseen kampanjabussiin, jonka kylkeä koristavat Kristerssonin ja valtio­päivä­edustaja Elisabeth Svantessonin kuvat.

Entinen työmarkkinaministeri Svantesson on maltillisen kokoomuksen tuleva valtio­varain­ministeri, jos puolue voittaa vaalit.

Ulf Kristersson astuu maltillisen kokoomuksen vaalibussiin.

Illan vaaliväittelyssä sekä Ulf Kristersson että Magdalena Andersson esiintyivät kannattajiensa mukaan vahvasti.

Keskusteluissa käytiin läpi energiakriisiä, jengirikollisuutta, koulupolitiikkaa, työmarkkinoita ja terveydenhoitoa.

Ensimmäinen pääministerikandidaateille esitetty kysymys koski kuitenkin sitä, mikä puoluejohtajille on erityisesti jäänyt mieleen vaalikentiltä.

Magdalena Andersson kertoi, että etenkin lapset ja nuoret ovat tulleet juttelemaan hänelle, mitä hän pitää hyvin myönteisenä merkkinä.

”Nuoret ovat kertoneet, että pitävät politiikkaa jännittävänä. Erityisesti tyttöporukat ovat tulleet juttelemaan, mikä lämmittää sydäntä.”

Ulf Kristersson puolestaan kertoi ”hienosta mutta surullisesta” tapaamisesta Eskilstunassa.

”Olin paikassa, jossa äiti ja viisivuotias poika olivat joutuneet ammutuksi. Olin päivä­kodissa, jossa lapset sanoivat, että emme voi mennä leikkipuistoon, koska siellä saattaa tulla ammutuksi. Vanhemmat lapset taas sanoivat, etteivät edes puhu aiheesta. Se oli surullinen vahvistus siitä, millainen Ruotsi on tänä päivänä.”

