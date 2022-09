Norrtälje/Botkyrka

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson saa matkaevääksi laulun.

Sosiaalidemokraattien nuorisojärjestö SSU:n aktiivit seisovat rivissä puolueen vaalibussin vieressä ja laulavat pääministerille vaaleja varten sävelletyn kappaleen.

”Fyra nya år!” kertosäkeessä lauletaan.

Sitä Andersson nyt tavoittelee: neljää seuraavaa vuotta Ruotsin johdossa. Siihen on hyvät mahdollisuudet, koska Andersson on suosituin pääministeri aikoihin.

On sunnuntai, ja Anderssonin vaalibussi tekee lähtöä Norrtäljestä kohti Botkyrkaa, joka on sosiaalidemokraattien vahvaa kannatusaluetta.

Pääministeri Andersson poseerasi puolueen nuorisojärjestön jäsenten kanssa Norrtäljessä.

Vaalit ovat tulevana sunnuntaina, ja vaalikamppailu on tiukassa tilanteessa.

Kahdeksan vuotta Ruotsia johtanut sosiaalidemokraatit on mielipidemittauksissa suurin puolue, mutta kakkospaikalle on noussut vaalien yllättäjä, oikeistonationalistinen ruotsidemokraatit.

Ruotsissa vallasta taistelee kaksi löyhää blokkia, sosiaalidemokraattien johtama punavihreä blokki ja maltillisen kokoomuksen johtama oikeistoblokki. Blokkien voimasuhteet ovat hyvin tasaiset, ja nyt ruotsidemokraateista on tullut mittauksissa suurin oikeistopuolue.

Ruotsidemokraattien nousu on vaikuttanut myös Anderssonin kampanjaan.

Pääministeri nousee bussiin ja istahtaa pöydän ääreen. Bussissa matkustaa puolueen työntekijöiden lisäksi kansainvälistä ja ruotsalaista mediaa. Edessä on noin tunnin matka, jonka aikana pääministeri ehtii antaa haastattelun HS:lle.

Magdalena Andersson, mikä sinulle on tärkeintä näissä vaaleissa?

”Nämä vaalit käsittelevät sitä, millaiseksi Ruotsi tulevaisuudessa kehittyy. Meidän vahvuutemme on ollut, että ratkaisemme yhteiskunnan ongelmia yhdessä. Meillä on korkea luottamus toisiimme, mutta se puolue, josta on tulossa Ruotsin toiseksi suurin puolue, tekee juuri päinvastoin. Ruotsidemokraatit lisää polarisaatiota ja asettaa ihmiset ja ryhmät toisiaan vastaan. Heillä on täysin toinen suunta, kuin se, josta Ruotsi on tunnettu ja josta Ruotsi on niin kovin ylpeä”, Andersson sanoo.

Vasta sitten Andersson luettelee sosiaalidemokraattien vaalikampanjan kärjet:

1. Segregaation pysäyttäminen ja jengirikollisuuden kitkeminen.

2. Vihreä siirtymä ja ilmastoystävällisen teollisuuden työpaikkojen luominen.

3. Hyvinvointivaltion turvaaminen ja suojaaminen yksityisten yritysten voitontavoittelulta.

Eniten Andersson on näissä vaaleissa puhunut jengirikollisuudesta, mutta nyt myös ruotsidemokraateista on tullut keskeinen osa kampanjaa.

Viime viikolla puolue sanoi ruotsidemokraattien olevan uhka Ruotsin turvallisuudelle ruotsidemokraattien Venäjä-yhteyksien takia.

Lue lisää: Sosiaali­demokraatit: Ruotsi­demokraatit on turvallisuusuhka puolueen Venäjä-yhteyksien takia

Andersson nostaa esille, että puolueen puheenjohtaja Jimmie Åkesson ei kyennyt viikko ennen Venäjän hyökkäystä valitsemaan, kumpaa johtajaa arvostaa enemmän, Vladimir Putinia vai Joe Bidenia.

Lisäksi Andersson kommentoi viime viikon kohua, joka syntyi, kun ruotsidemokraattien työntekijän lähettämä sähköpostikutsu tuli julkisuuteen. Puolueen kanslian työntekijä kutsui työkavereitaan juhlimaan natsi-Saksan Puolaan tekemän hyökkäyksen 83-vuotispäivää. Ruotsidemokraattien mukaan kyseessä oli väärinkäsitys.

”Tällaista ei olisi tapahtunut missään toisessa puolueessa”, Andersson sanoo.

Magdalena Anderssonista tuli Ruotsin pääministeri marraskuussa 2021.

Sota on läsnä myös Ruotsin vaaleissa. Lauantaina Andersson järjesti pikavauhdilla lehdistötilaisuuden, jossa pääministeri kertoi suuren uutisen.

Ruotsin hallitus esitti satojen miljardien kruunujen hätärahoitusta energiayhtiöille, koska venäläinen energiayhtiö Gazprom oli päivää aiemmin keskeyttänyt maakaasun siirtämisen Saksaan. Suomi kertoi omasta energia-alan hätärahoituksestaan sunnuntaina.

Lue lisää: Suomen hallitus joutui miljardien energiapaketissa kiusalliseen pakkorakoon, ja apu tuli Ruotsista

Anderssonin mukaan hätärahoitukselle oli välitön tarve, koska muuten Ruotsia ja muutakin Eurooppaa voisi uhata finanssikriisi.

Lehdistötilaisuudessa Andersson sanoi, että Ruotsia odottaa ”sotatalvi”, krigsvinter.

Hän kertoo käyttäneensä sitä sanaa, koska Venäjä käy nyt hyökkäyssotaa Ukrainassa, minkä lisäksi Venäjä käy energiasotaa koko Eurooppaa vastaan.

”On selvää, että menemme kohti hyvin rankkaa talvea.”

Sähkön hinta on noussut jo merkittävästi ja vaikuttanut Ruotsin yrityksiin. Sunnuntaina Ruotsin suurin tomaattien kasvattaja Nordic Greens Trelleborg kertoi keskeyttävänsä toimintansa liian korkean sähkön hinnan vuoksi.

Suomessa hallitus antaa sähkönsäästövinkkejä, ja esimerkiksi Saksassa on ryhdytty jo mittaviin sähkönsäästökampanjoihin.

Pääministeri Andersson ei sulje pois sitä, että Ruotsissakin ryhdyttäisiin sähkönsäästötalkoisiin.

”Meillä on viime vuosina ollut erittäin halpaa sähköä, ja on monia helppoja toimenpiteitä, joita ei ole vielä toteutettu [sähkön säästämiseksi]. Monet kotitaloudet tekevätkin nyt paljon. Myös viranomaiset, kunnat ja alueet voivat tehdä vielä paljon”, Andersson sanoo.

Myöhemmin sunnuntaina Andersson kertoikin hallituksen kehottavan viranomaisia säästämään sähköä.

Magdalena Andersson sanoo, että Venäjän ilmoitus kaasutoimitusten keskeyttämisestä vaati nopeita toimia Ruotsilta.

Korkean sähkölaskun kanssa kamppaileville kotitalouksille ja yrityksille Andersson on jo luvannut tukia. Lisäksi hän pyrkii ajamaan EU-tason ratkaisua, jossa sähkön hinta irrotetaan kaasun hinnasta siten, että kaasun hinnan nousu ei vaikuttaisi sähkön hintoihin.

Samalla Andersson korostaa, että Ruotsilla ei ole pulaa sähköstä, vaan Ruotsi on yksi suurimmista sähkön viejistä. Suomeenkin tuodaan paljon sähköä Ruotsista.

”Se tulee ehdottomasti jatkumaan. Putin haluaa jakaa meidät leireihin maiden välillä ja maiden sisällä, mutta siinä hän ei tule onnistumaan. Me jatkamme yhteistyötä ja tuemme toisiamme Euroopassa. Eikä vähiten pohjoismaisten naapurien kesken.”

Pandemian aikana Pohjoismaat huomasivat, että kauniit sanat ystävyydestä ja yhteistyöstä eivät aina käytännössä toteudu. Magdalena Andersson sanoo nyt, että pandemiasta on opittu paljon.

Yhteistyö naapurimaiden kanssa sujuu nyt paremmin, mistä esimerkkinä on Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksen yhteiset askelmerkit.

”Arvostan suuresti kaikkia kontakteja, joita minulla on ollut sekä presidentti [Sauli] Niinistön että pääministeri [Sanna] Marinin kanssa”, Andersson sanoo.

Marinin tavoin Anderssonista on tullut kriisiaikojen pääministeri.

Sanna Marinin edellistä julkisuuskriisiä on seurattu tarkkaan myös Ruotsissa. Anderssonilla on Marinin juhlakohusta selkeä kanta.

”Minä ajattelen niin, että jokaisella on oikeus yksityiselämään, myös pääministereillä. Jotta jaksaa tämän tehtävän parissa, pitää tavata ystäviä, tanssia ja pitää hauskaa”, Andersson sanoo.

Tykkäätkö itse tanssia?

”Minä tykkään tanssia. Minä tykkään Sanna Marinista, ja minä tykkään tanssia.”

Bussi saapuu Botkyrkan suureen Hågelbyparkeniin, jossa on käynnissä sosiaalidemokraattien järjestämä perinteinen kansanjuhla. Aurinko paistaa, puolueen punaiset ilmapallot pomppivat lasten käsissä.

Sosiaalidemokraattien nuorisojärjestö SSU:n puheenjohtaja Lisa Nåbo otti selfien Anderssonin kuvan kanssa.

Andersson kävelee puistoon pitkin polkua, joka on reunustettu pääministerin julisteilla. Niissä on sama tyyli kuin Barack Obaman presidentinvaalikampanjan kuuluisassa julisteessa.

Nuorisojärjestö toivottaa pääministerin tervetulleeksi jälleen laulamalla.

”Vi älskar Magda, och Magda älskar oss!” nuoret laulavat.

Pääministeri Andersson kiitti puolueen nuorisojärjestön jäseniä, jotka lauloivat Botkyrkaan saapuneelle pääministerille.

Yleisö toivotti Anderssonin tervetulleeksi lavalle.

Puiston esiintymislavan eteen on kokoontunut yli 2 000 ihmistä, jotka taputtavat ja hurraavat, kun Ruotsin ensimmäinen naispääministeri saapuu lavalle. Monet haluavat nähdä juuri Anderssonin, mutta monet lapsiperheet odottavat myös näkevänsä suositun pop-yhtye Dolly Stylen, joka esiintyy pääministerin jälkeen.

Botkyrkassa asuu paljon maahanmuuttajataustaisia ruotsalaisia, ja puheensa alussa Andersson puhuu jälleen ruotsidemokraateista.

Pääministeri varoittaa, että ulkomaalaisvastaisuus tulee lisääntymään, jos ruotsidemokraatit pääsevät valtaan. Andersson puhuu myös kouluremontista ja jengien rekrytointiin iskemisestä.

Muistakaa äänestää, pääministeri julistaa.

Meidän Ruotsimme pystyy parempaan, kuuluu yksi Anderssonin vaalikampanjan sloganeista.

David ja Angelina Hermez saivat Magdalena Anderssonin nimikirjoituksen.

Lue lisää: Näin ei olisi puhuttu maahanmuutosta neljä vuotta sitten – Ruotsi siirtyi lyhyessä ajassa uusien totuuksien aikaan

Lue lisää: Ampumistapaus leikkipuistossa nostaa kierroksia Ruotsin vaaleissa, demaripomo vaatii poikkeuslakeja – HS seurasi Jimmie Åkessonin vierailua puistossa