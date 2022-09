Lentotukialukset ovat merten mammutteja, joiden kuolemaa on povailtu pitkään – Nyt Intia liittyi valmistajien kerhoon

Seuraavan sukupolven lentotukialuksia suunnittelevat ainakin Yhdysvallat, Kiina, Ranska ja Etelä-Korea.

Lentotukialukset eivät ole häviämässä sukupuuttoon, ainakaan vielä.

Tulevaisuudenuskosta todistaa Intia, jossa vihittiin perjantaina käyttöön maan toinen lentotukialus INS Vikrant.

”Vikrant on suuri ja mahtava, Vikrant erottuu edukseen, Vikrant on erityinen”, sanoi pääministeri Narindra Modi juhlapuheessaan Kochissa Intian lounaisrannikolla.

”Vikrant ei ole pelkkä sotalaiva”, Modi jatkoi India Today -lehden mukaan. ”Se on todiste tämän vuosisadan Intian ahkeruudesta, lahjakkuudesta, vaikutuksesta ja sitoutumisesta.”

Intian pääministeri Narindra Modi piti lentotukialuksen vihkiäispuheen perjantaina Kochissa.

Vikrant on kansallinen ylpeydenaihe, koska se on valmistettu kotimaisella telakalla.

Intia osti ensimmäisen lentotukialuksensa Venäjältä vuonna 2004. INS Vikramadityaksi nimetty alus oli valmistettu Neuvostoliitossa, kertoo yhdysvaltalainen CNN.

INS Vikrantissa on lentokoneille tarkoitettu hyppyri. Kuva perjantailta, jolloin alus vihittiin käyttöön.

Vikrantia rakennettiin 17 vuotta. Se lukeutuu numeroiden valossa maailman merten suurimpiin sota-aluksiin: pituutta 262 metriä, kolmisenkymmentä hävittäjää kannella, miehistöä 1 600.

Hintaakin kertyi India Todayn mukaan 200 miljardia rupiaa eli noin 2,5 miljardia euroa.

Lentotukialukset ovat merten järkäleitä, joita alettiin kehitellä suhteellisen pian lentokoneiden yleistyttyä 1900-luvun alussa.

Lentotukialusten kuolemaa on vuosien saatossa ehditty povailla moneen otteeseen. Epäilykset on helppo ymmärtää: lentotukialukset ovat hidasliikkeisiä, kömpelöitä ja mielettömän kalliita sotakoneita, jotka pahimmillaan voidaan lamauttaa toimintakyvyttömiksi suhteellisen halvoilla asejärjestelmillä.

Mutta alustyyppi on pitänyt pintansa sinnikkäästi. Lentotukialuksilla lienee tulevaisuudessa ”kestävää, mutta luonteeltaan muuttuvaa merkitystä”, luonnehti brittiläisen IISS-tutkimuslaitoksen merisodankäyntiin erikoistunut tutkija Nick Childs viime syyskuussa.

Seuraavan sukupolven lentotukialuksia suunnittelevat ainakin Yhdysvallat, Ranska, Kiina ja Etelä-Korea, kertoo puolustushankintoihin erikoistunut Defense Procurement -lehti.

Intia on lentotukialusten määrässä kilpailijaansa Kiinaa jäljessä.

Kiina otti kesäkuussa käyttöön kolmannen lentotukialuksensa, Fujianin. Kiinan ensimmäinen kotimainen lentotukialus oli Shandong, joka valmistui vuonna 2019.

Kiina haastaa ohjelmallaan Yhdysvaltoja, joka lentotukialusten määrällä mitattuna on toistaiseksi maailman ainoa supervalta. Yhdysvaltain laivaston 11 suurta lentotukialusta operoivat käytännössä globaalisti.

Yhdysvaltain laivaston USS Ronald Reagan purjehti Kiinan aluevesillä vierailtuaan Hongkongissa vuonna 2018.

On määrittelykysymys, kuinka monella maalla lentotukialuksia on, ja kuinka paljon niitä on kaikkiaan.

Esimerkiksi Suomessa elokuussa vieraillut yhdysvaltalaislaiva USS Kearsarge on 257-metrinen jätti, mutta silti ”vain” maihinnousutukialus eikä varsinainen lentotukialus.

Euroopassa lentotukialuksia ja maihinnousutukialuksia on Britannialla, Ranskalla, Italialla, Espanjalla ja Venäjällä.