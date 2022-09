Jo ennen nykyisiä rikosepäilyjä Robert Hendy-Freegardilla oli takanaan poikkeuksellinen rikollisura, josta hän on istunut vuosia vankilassa.

Kuuluisa brittihuijari Robert Hendy-Freegard, jonka elämästä on tehty Netflix-dokumenttisarja, pidätettiin lauantaina Belgiassa. Asiasta kertovat uutistoimisto AFP ja brittilehti The Guardian.

Ennen pidätystään Hendy-Freegard oli ollut yli viikon verran pakomatkalla Ranskan virkavallalta. Hän ajoi torstaina 25. elokuuta kahden poliisin päälle sen jälkeen, kun viranomaiset olivat ilmestyneet hänen kotiovelleen Vidaillatin kylässä Ranskassa. Hänen epäillään toimineen laittomana koirankasvattajana.

Jo ennen nykyisiä rikosepäilyjä 51-vuotiaalla Hendy-Freegardilla oli takanaan poikkeuksellinen rikollisura, josta hän on istunut vuosia vankilassa. Hänen elämästään julkaistiin tämän vuoden alussa Netflix-dokumenttisarja Huijauksen mestari (The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman). Hendy-Freegardin elämään perustuu myös tänä vuonna julkaistu jännityselokuva Rogue Agent.

1990-luvun alussa Hendy-Freegard ystävystyi kolmen yliopisto-opiskelijan kanssa Englannin Shropshiressä, kertoo sanomalehti The Times. Hän kertoi opiskelijoille olevansa Britannian salaisen palvelun MI5-osaston agentti, ja että opiskelijat olivat Irlannin tasavaltalaisarmeija IRA:n kohteita. IRA teki Britanniassa useita terrori-iskuja erityisesti 1970–1990-luvuilla.

Hendy-Freegard sai vakuutettua uhrinsa agenttitarinastaan niin pitävästi, että hän onnistui eristämään heidät perheistään ja lypsämään heiltä satoja tuhansia puntia rahaa. Hän käytti myöhempinä vuosina samaa MI5-tarinaa muiden uhriensa kohdalla. The Timesin mukaan uhrien joukossa olivat muun muassa juristi, yritysjohtaja ja psykologi.

The Guardianin mukaan Hendy-Freegard huijasi uhreiltaan yhteensä yli miljoona puntaa. Hän jäi kiinni vuonna 2002 Britannian poliisin ja Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n yhteisen operaation tuloksena.

Hendy-Freegard sai elinkautistuomion varkaudesta, petoksesta ja sieppauksesta vuonna 2005. Sieppaustuomio kuitenkin kumoutui myöhemmin ja vankilatuomio lyheni yhdeksään vuoteen, joten hän vapautui jo vuonna 2009.

Kolme vuotta vapautumisensa jälkeen Hendy-Freegard tapasi Sandra Cliftonin deittisovelluksen kautta, kertoo The Times. Cliftonin lasten mukaan hän eristi Cliftonin perheestään.

Parin uskotaan muuttaneen Villaidatiin vuonna 2015 ja kasvattaneen siellä beagle-rotuisia koiria tähän päivään asti.

Kun Netflix-dokumenttisarja julkaistiin vuoden alussa, Cliftonin lapset eivät olleet kuulleet äidistään yli seitsemään vuoteen. Hendy-Freegardin ja Cliftonin ranskalaiset naapurit kuitenkin katsoivat sarjaa ja tunnistivat miehen, minkä jälkeen he onnistuivat saamaan yhteyden Cliftonin lapsiin.

Cliftonin kerrotaan eläneen tähän asti eristyksissä kurjissa oloissa ja poistuneen parin asuintalosta vain harvoin. Parin naapuri kertoi AFP:lle tehneensä asiasta viranomaisille useita ilmoituksia vuosien ajan.

Torstaina 25. elokuuta eläinsuojeluviranomaiset ja poliisi tulivat takavarikoimaan Hendy-Freegardin ja Cliftonin noin 30 koiraa.

Hendy-Freegardin kerrotaan saapuneen talon pihaan poliisin ollessa ovella ja yrittäneen tämän jälkeen pakoon, minkä yhteydessä hän ajoi kahden poliisin päälle. Toinen poliiseista mursi nenänsä ja joutui sairaalaan.

Huijauksen mestariin kohdistuvat nyt epäilyt virkahenkilön murhan yrityksestä. Jos Hendy-Freegard tuomitaan, edessä voi olla jopa 30 vuoden vankeustuomio.

Lähes 20 vuoden takaisen oikeusprosessin aikana Hendy-Freegardin moton kerrottiin olevan: ”Valheiden tuolee olla isoja ollakseen uskottavia”.

Hän vaikuttaa eläneen ohjeensa mukaisesti.