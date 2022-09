Kalifornian kuvernööri on julistanut alueelle hätätilan.

Yhdysvalloissa Kaliforniaa riivaavat maastopalot roihuavat jo tuhansien hehtaarien kokoisilla alueilla eri puolilla osavaltiota. Osavaltion pohjoisosassa perjantaina syttynyt maastopalo on lähes kaksinkertaistanut paloalueensa.

Äärimmäisen kuuman sään odotetaan lietsovan maastopaloja entuudestaan. Paikoitellen lämpötilan on varoitettu saattavan nousta jopa yli 40 lämpöasteeseen.

Kalifornian kuvernööri on julistanut alueelle hätätilan. Esimerkiksi pohjoisen paloalueilla asuvia ihmisiä on kehotettu jättämään kotinsa ja toisaalla pitkään jatkunut helle on rasittanut osavaltion sähköverkkoa jättäen tuhansia ilman sähköä.

Maastopalon jäljiltä tuhoutunut auto Weedin kaupungissa Siskiyoun piirikunnassa Pohjois-Kaliforniassa lauantaina.

Etelä-Kaliforniassa Kuolemanlaaksossa mitattiin torstaina maailman kaikkien aikojen korkein syyskuun lämpötila, 53 celsiusastetta. Aikaisempi ennätys oli 52,2 astetta celsiusta.

Mittaustulos saatiin Furnace Creekin mittausasemalta.

53 celsiusastetta on samalla kuumimpia koskaan mitattuja lämpötiloja.