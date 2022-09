45-vuotias Kadyrov on hallinnut pidempään kuin kukaan muu Venäjän aluejohtaja.

Tšetšenian itsevaltainen johtaja Ramzan Kadyrov väläytti lauantaina viestipalvelu Telegramissa, että hän on ansainnut ”määräämättömän pitkän vapaan” tehtäviensä hoitamisesta. Asiasta kertoo Radio Free Europe.

RFE:n mukaan Kadyrovin Telegram-video laukaisi spekulaatiot siitä, onko hän tosissaan siirtymässä syrjään vai pyrkiikö hän kalastelemaan etuisuuksia Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta.

Tšetšenia on Venäjän federaatioon kuuluva noin 1,2 miljoonan asukkaan alue. Nimellisesti se on tasavalta, mutta tosiasiallisesti Kadyrov johtaa aluettaan itsevaltaisesti.

Kadyrov on 45-vuotias. Ikään nähden hänen valtakautensa on ollut jo pitkä. Hän on hallinnut aluettaan 30-vuotiaasta lähtien eli vuodesta 2007. Venäjän aluejohtajien joukossa hän on virkaiältään vanhin.

”Ymmärsin, että olen ollut tässä tehtävässä jo kauan”, Kadyrov sanoi videossa, jossa hän aika ajoin myös naureskeli.

Kadyrov on aiemminkin vihjaillut eroavansa mutta on silti pysytellyt tiukasti vallassa. RFE:n haastattelemat asiantuntijat arvioivatkin, ettei Kadyrov ole nytkään tosissaan.

Ramzan Kadyrovin todellisista aikomuksista on vaikea tietää senkin vuoksi, että hänen videoistaan syntyy toistuvasti varsin usvainen vaikutelma.

Tämänkertainen Telegram-viesti ei tee poikkeusta. Kadyrovin puhuessa hänen silmänsä ovat miltei ummessa.

Kadyrovilla on likeiset suhteet Putiniin. He tapaavat säännöllisesti, RFE:n mukaan viimeksi 8. elokuuta Sotšissa.

Kadyrovin Tšetšeniassa räikeät ihmisoikeus­loukkaukset ovat arkipäivää. Kadyrov on myös valjastanut joukkojaan Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, jossa tšetšeenisotilaiden epäillään syyllistyneen lukuisiin sotarikoksiin.

Ramzan Kadyrov on sodan aikana rehvastellut joukkojensa saavutuksilla ja tavoitellut julkisissa esiintymisissään merkittävän sodanjohtajan elkeitä.