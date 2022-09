Palot roihuavat jo tuhansien hehtaarien kokoisilla alueilla eri puolilla osavaltiota.

Pohjois-Kalifornian maastopalot laajenevat edelleen, ja roihuavat jo tuhansien hehtaarien kokoisilla alueilla eri puolilla osavaltiota.

Osavaltion pohjoisosassa Siskiyoussa perjantaina syttynyt maastopalo on lähes kaksinkertaistanut paloalueensa, kertoo uutiskanava CNN. Mill-nimeä kantava maastopaloalue on nyt noin 1 600 hehtaarin kokoinen.

Tuhansia ihmisiä on kehotettu jättämään kotinsa. Palon syttymissyy on vielä epäselvä.

Alueella riehuu toinenkin maastopalo, joka on kooltaan noin 1 300 hehtaaria. Osavaltion suurin maastopalo on Los Angelesin piirikunnassa keskiviikkona syttynyt palo, joka on tuhonnut jo yli 2 100 hehtaaria maastoa.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan äärimmäisen kuuman sään odotetaan lietsovan maastopaloja entisestään.

Paikoitellen lämpötilan on varoitettu saattavan nousta jopa yli 40 lämpöasteeseen.