Ruotsi äänestää sunnuntaina – HS kysyi paikallisilta, mikä on heille tärkein kysymys vaaleissa: ”Ampumisiahan on kaikkialla”

Ruotsalaiset äänestävät sunnuntaina valtiopäivävaaleissa Vaalikeskusteluissa puolueet ovat väitelleet kiivaimmin muun muassa sähkön hinnasta ja ydinvoimasta, jengirikollisuudesta sekä koulutuskysymyksistä. HS kysyi paikallisilta, mikä on heille tärkein kysymys vaaleissa.

Camilla Andersson, 45, Tukholma

Camilla Andersson

”Ilmasto on ehdottomasti tärkein asia. Jos emme korjaa ilmastoasioita, ei meillä ole planeettaa, jolla asua. Asiasta ei todellakaan ole keskusteltu tarpeeksi vaalikampanjoissa, teema on puuttunut niistä kokonaan. Se on minusta hyvin merkillistä. Tutkijana pidän erikoisena myös, että suurin osa siitä, mitä vaalikamppailun aikana on sanottu, on jollakin tapaa hyvin irrallaan todellisuudesta. Asiantuntijat sanovat yhtä ja poliitikot toista. Iso kysymys on lisäksi se, että ruotsidemokraatit on nykyisin hyvin suuri puolue. Mielestäni sekin on yhteydessä ilmastokysymyksiin ja kysymyksiin oikeudenmukaisuudesta. Se vaikuttaa siihen, miten äänestän.”

Erik Svensson, 18, Karlskrona

Erik Svensson

”Mitään ei tapahdu, vaikka äänestäisi täällä Ruotsissa. Mitä mieltä olisi sitten äänestää? En jaksa, koska eihän se johda mihinkään. Ampumisiahan on kaikkialla. Aina täällä tapahtuu jotain väkivaltaista. En voi vaikuttaa siihen äänestämällä, se ei merkitse mitään. Ei ole väliä, kuka päättää Ruotsin asioista. Aina tulee olemaan joku, joka ammutaan tai joku, joka tulee tapetuksi. Ja sitten on väkivaltaa tyttöjä kohtaan. Tämä olisi ensimmäinen kerta, kun saisin äänestää, mutta en aio.”

Rasper Baban, 25, Nacka

Rasper Baban

”Minulle tärkeintä vaaleissa on, että Ruotsista tulisi maa, jossa kaikkien on turvallista asua asuinpaikasta huolimatta. Jos olen rehellinen, en voi oikein luottaa mihinkään puolueeseen. Myönnän kuitenkin, että en tiedä kaikkea, mitä puolueet ovat tehneet. Paljon olisi vielä tehtävää. Väkivallan kulttuuri on juurtunut jostain syystä Ruotsiin. En tiedä vielä, mitä puoluetta äänestän, mutta aion kyllä äänestää.”

Leif Karlson, 79, Tukholma

Leif Karlsson

”Voi sanoa, että minulle henkilökohtaisesti eläkkeet ovat tärkein asia, jotta saisi rahat riittämään kun on eläkkeellä. On paljon muutakin, rauha maailmassa ja kaikki mahdollinen ajatellen olosuhteita. Kaikki on niin rauhatonta. Ensin oli pandemia ja nyt on tämä tilanne Putinin ja muun kanssa. On hirmuisen levotonta. En tiedä, mitä tapahtuu. Tiedän jo, miten äänestän. Olen useimmiten äänestänyt samalla tavalla.”

Tina Goran Sharif, 17, Uppsala

Tina Goran Sharif

”En saa vielä äänestää, mutta minulle tärkeintä olisi, että tuleva pääministeri pitää sanansa. Tekee niin kuin sanoo, eikä petä tätä maata. Minulla on neljä vuotta aikaa päättää, ketä äänestän, ja aionkin tutustua puolueisiin tarkemmin. Nyt läheisin puolue minulle on maltillinen kokoomus, mutta saatan äänestää jotain toistakin puoluetta tulevaisuudessa. Ulf Kristersson [maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja] voisi olla hyvä pääministeri. Magdalena Andersson [sosiaalidemokraattien puheenjohtaja] puhuu hyvin, mutta näyttää siltä, että heidän puolueensa ei ole saanut niin paljon aikaan. Muutin Ruotsiin Irakin Kurdistanista kahdeksan vuotta sitten, juuri silloin sosiaalidemokraatit tulivat valtaan. Täällä Uppsalassakin on ongelmia jengirikollisuuden kanssa.”

Nina Silvén, 53, Tukholma

Nina Silvén

”Turvallisuus on minulle kaikkein tärkeintä vaaleissa. Uskon, että nykyisin on hyvin paljon naisia – sekä vanhempia että nuorempia – jotka tuntevat olonsa turvattomaksi. Näin on sekä vapaa-ajalla että kun tullaan kotiin töistä ja niin edelleen. Se on minusta merkittävä asia. Äänestyspäätökseni perustuu tähän. Aion äänestää sunnuntaina.”

David Holmberg, 30, Uppsala

David Holmberg

”Minulle tärkeintä vaaleissa on eriarvoisuuden pienentäminen. Esimerkiksi täällä Uppsalassa on paljon sosioekonomisia ongelmia. Poliittinen tilanne Ruotsissa on nyt hyvin vaikea, ja kaikki puolueet yrittävät varmasti puuttua ongelmiin, mutta minulle läheisin puolue ja puolue, johon tässä luotan, on vasemmistopuolue.”

Anders Grafström, 36, Tukholma

Anders Grafström

”Tärkeintä on myötätuntoisuus: Se, että elämme yhteiskunnassa, jossa pidämme toisistamme huolta. Ajattelen äänestää puoluetta sen perusteella. On vaikeaa sanoa, mikä asiakysymys olisi tärkein. En ole ajatellut sitä kovin paljoa. Mutta ehkä tärkeältä tuntuu, että pidämme huolta vanhuksista ja sairaanhoidosta. Uskon haluavani, että yhteiskunnassa on vahva sosiaaliturvaverkko. Nämä asiat ratkaisevat varmaankin eniten sen, miten äänestän.”

Emma Tuvendal, 20, Jönköping

Emma Tuvendal

”Sanoisin, että ilmasto. Se on minun mielestäni hyvin tärkeä asia. Esimerkiksi jos ajatellaan lapsia, jotka tulevat meidän jälkeemme. Myös kouluihin liittyvät kysymykset ovat mielestäni tärkeitä. Molemmat näistä ovat tulevaisuuskysymyksiä. Saan nyt äänestää ensimmäistä kertaa, enkä oikeastaan en ole kauhean perehtynyt politiikkaan. Aion äänestää. Mielestäni on tärkeää, että kaikki äänestäisivät.”

Mathew Smith, 43, Tukholma

Mathew Smith

”Tärkeintä on oikeastaan maatalous sen johdosta, mitä maailmassa nyt tapahtuu [ruoan hinnan osalta]. Politiikassa asia ei näy. Minusta se on tärkeämpää kuin koko korona-aika tai sota. Jos ajattelee sitä, miten vähennettäisiin rikollisuutta, niin ihmisillä pitäisi olla varaa ruokaan. Pitäisi olla varaa asua jossain. Nämä ovat tärkeimpiä asioita tarvehierarkiassa, mutta huomaa, etteivät ne ole niin tärkeitä poliitikoille. He haluavat puhua asioista, jotka ovat suosittuja. Ehdin jo äänestää ennakkoon. Sain äänestää vain paikallisella tasolla, koska olen alun perin Yhdysvalloista. Olen asunut täällä viisi vuotta.”

Asgedet Tekie, Tukholma

Asgedet Tekie

”Inhimillisyys on hyvin tärkeätä, sillä kaikilla ihmisillä pitää olla oikeus elää ja oikeus elintasoon. Pitää olla myös uskonnonvapaus, se on tärkeää. Minun on äänestettävä, koska olen osa kansaa. On kuitenkin hyvin tärkeää, että ihmiset uskovat, että on olemassa suurempi voima maailmassa. Jumala on olemassa, ja tiedämme sen. Valtiopäivillä istuvien, hallituksen ja ministerien vallalla ei ole niin merkitystä. Haluan äänestää hyvänä pitämääni tahoa, mutta ei siitä [politiikasta] tule sellaista kuin on sanottu. Asiat roikkuvat vain ilmassa.”