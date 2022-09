Ruotsin pääministerin paikasta taistelee sunnuntain vaaleissa kaksi poliitikkoa, Magdalena Andersson ja Ulf Kristersson. Tilanne ennen äänestyspäivää oli äärimmäisen tasainen. Huomio kiinnittyy myös siihen, kuinka suureksi nationalistipuolue ruotsidemokraatit kasvaa.

Tukholma

Jengirikollisuudesta tuli Ruotsin vaalien suurin yksittäinen teema, ja tuon teeman keskeinen symboli Ruotsissa on Rinkebyn lähiö Tukholmassa.

Rinkeby on tunnettu maahanmuuttajien asuinalueena, jota rikollisjengien väliset veriset yhteenotot ovat ravistelleet jo vuosia.

Ja tänne Rinkebyhyn on päivä ennen vaaleja saapunut Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson, jonka johtamat sosiaalidemokraatit tavoittelevat sunnuntain vaaleissa suurimman puolueen paikkaa.

Vaalitilanne on äärimmäisen tiukka.

Vallasta kamppailevat kaksi blokkia: sosiaalidemokraattien johtama punavihreä blokki, johon kuuluvat vasemmistopuolue, keskustapuolue ja ympäristöpuolue.

Maltillisen kokoomuksen oikeistoblokkiin kuuluvat ruotsidemokraatit, kristillisdemokraatit ja liberaalipuolue.

Blokkien kannatus on lähes tasoissa. Aftonbladetin julkaiseman tuoreen mittauksen mukaan Anderssonin blokilla olisi vain 13 000 äänen johto.

Vaalien suuria kysymyksiä on myös se, miten suureksi ruotsidemokraatit kasvaa ja miten se vaikuttaa oikeistoblokin voimasuhteisiin.

Sosiaalidemokraattien kannattajat esittelivät Magdalena Andersson -kylttejä Rinkebyssä.

Rinkebyn koulun pihalle on pystytetty sosiaalidemokraattien lava, jolle noussut juontaja kuuluttaa pääministerin lavalle.

”Demokratiassa on jotain kaunista”, juontaja sanoo ja jatkaa.

”Demokratiassa saa äänestää ketä haluaa. Äänestäkää Magdalenaa”, hän sanoo ja kirvoittaa yleisöstä naurut ja aplodit.

Pääministeri Andersson nousee lavalle ja kertoo ensin äänestämisen tärkeydestä. Sitten hän antaa varoituksen: jos sosiaalidemokraatit eivät voita, Ruotsi voi saada modernin ajan oikeistokonservatiivisimman hallituksen.

”Tuo hallitus joutuu hakemaan jokaiselle päätökselleen ruotsidemokraattien hyväksynnän. Se on puolue, joka asettaa ryhmät toisiaan vastaan, ihmiset toisiaan vastaan. Puolue, jonka listoilla on ulkomaalaisvihaa ja rasismia. Me emme voi antaa heille valtaa”, Andersson sanoo.

Rinkebyn koululle kokoontui lauantaina suuri joukko kuuntelemaan Magdalena Anderssonin puhetta.

Ruotsidemokraatit on mielipidemittauksissa noussut Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi, ja Andersson on vaalien viimeisinä päivinä puhunut toistuvasti ruotsidemokraateista uhkana Ruotsille.

Sosiaalidemokraattien merkittävin haastaja maltillinen kokoomus puolestaan tarvitsee juuri ruotsidemokraattien tuen noustakseen valtaan.

Varoitusten jälkeen Andersson nostaa esiin sosiaalidemokraattien tärkeimmät vaaliteemat: jengirikollisuuden kitkemisen ja segregaation pysäyttämisen.

Hän sanoo, että ampumisista on tullut ruotsalainen epidemia, joka pitää pysäyttää. Andersson sanoo sosiaalidemokraattien panevan kovan kovaa vasten ja koventavan rangaistuksia jengirikollisuuteen liittyen.

Hän lupaa iskeä jengien rekrytointiin ja panostaa lasten ja nuorten koulutukseen.

”Tärkeintä on oppia ruotsin kieli ja saada töitä. On varmistettava, että lapset pääsevät läpi koulusta.”

Toinen teema, jota Andersson erityisesti nostaa päivä ennen vaaleja, on sähkön hinnan nousu. Andersson lupaa 90 miljardin kruunun tukipaketin kotitalouksille ja yrityksille, jotka kärsivät sähkön hinnan noususta eniten.

Andersson hyödyntää kampanjassaan rooliaan pääministerinä, joka tekee työtä Ruotsin eteen myös vaalikampanjan aikana.

Hän kertoo Ruotsin saavuttaneen perjantaina sähkön hintoja koskevan läpimurron yhdessä muiden EU-maiden kanssa. Andersson kertoo EU-komission tekevän ensi viikolla konkreettisen ehdotuksen sähkömarkkinoiden uudistamisesta.

”Sen myötä sähkölaskut pienenevät, ja Etelä-Ruotsissa sähkölaskun hinta tulee vähintään puolittumaan.”

Hän saa puheensa päätteeksi isot aplodit rinkebyläiseltä yleisöltä.

Rinkeby on sosiaalidemokraattien vahvaa kannatusaluetta.

Rinkebyssä sosiaalidemokraatit ja vasemmistopuolue ovat vahvoilla, mutta lähiön äänestysprosentti on aiemmissa vaaleissa jäänyt 50 prosentin tuntumaan.

Nyt äänestysprosentti nousee, vannoo paikallinen kansalaisaktivisti Mohamed Hagi Farah ja heilauttaa kättään.

Hän osoittaa pitkää jonoa ennakkoäänestyspisteelle.

”Katso, millainen jono. Päivä ennen vaaleja!”

Hagi Farah on asunut Rinkebyssä yli 20 vuotta ja kertoo tuntevansa ”kaikki”. Vuosien varrella Rinkebyssä on asunut eri maahanmuuttajaryhmiä, jotka ovat Hagi Farahille tuttuja.

Mohamed Hagi Farah sanoo, että Rinkeby esiintyy vain harvoin julkisuudessa myönteisessä valossa, vaikka lähiössä tapahtuu paljon hyviä asioita.

”Aiemmin tämä oli finlandtown, sitten turkiska town ja nyt somaliska town, niin kuin pääministeri kutsui”, hän sanoo ja viittaa Anderssonin huomiota herättäneeseen lausuntoon.

Dagens Nyheterin haastattelussa Andersson sanoi, että Ruotsiin ei saisi muodostua somalitowneja, joissa maahanmuuttajaväestön kontaktit ruotsia äidinkielenään puhuviin jäävät vähäisiksi.

Mikä merkitys on sillä, että pääministeri tuli viimeisenä kampanjapäivänä juuri Rinkebyhyn?

”Se on tärkeää. Rinkeby on segregaation symboli, köyhyyden symboli”, Hagi Farah sanoo ja korostaa, että Rinkebyssä on paljon uskoa tulevaisuuteen.

”Ampumiset ovat vähentyneet. Talous kasvaa, ihmiset maksavat veroja.”

Ennakkoäänestyspaikalle oli pitkä jono Rinkebyssä.

Toisella puolella kaupunkia, Östermalmilla, pääministerin paikasta kisaava maltillinen kokoomus kampanjoi Karlaplanin metroaseman kupeessa.

Östermalm on Rinkebyn vastakohta: äveriäs alue, jonne vauraus on kertynyt sukupolvien ajan ja jossa verraten harvalla on maahanmuuttajatausta.

”Nyt pitää poimia talteen joka ikinen ääni. Nyt kaikki riippuu yksittäisistä äänistä”, sanoo kampanjatyöntekijä Annelie Mannertorn.

Kampanjatyöntekijä Annelie Mannertorn.

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson kurvaa pian paikalle kampanjabussillaan. Hän on täällä kotikentällään. Puolue sai viime vaaleissa näissä kortteleissa ylivoimaisesti eniten ääniä.

Miltä tuntuu ennen vaalipäivää? paikallinen toimittaja huikkaa.

”Tasaiselta, jännittävältä ja erittäin hyvältä”, Kristersson vastaa ja aloittaa pian puheensa

Ulf Kristersson kohtasi kannattajiaan Östermalmin Karlaplanilla.

Rinnalla kampanjatyöntekijöiden keskellä seisovat Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Borg ja tämänhetkinen valtiovarainministeriehdokas, Elisabeth Svantesson.

Maltillisen kokoomuksen viime hetkien viesti tuntuu olevan, että kokemusta valtionhoitajapuolueena löytyy ja osaamista on. Kristersson muistuttaa varmuudeksi puheessaan vielä siitä, kuinka hän pari päivää sitten piti vaalitilaisuutta entisen pää- ja ulkoministerin Carl Bildtin kanssa. Ulkopolitiikkaakin puolueessa siis osataan.

Lue lisää: Ulf Kristersson haluaa vaihtaa hallituksen ja johtaa Ruotsia itse – ”Sosiaali­demokraatit ovat epätoivoisia”

”Tässä on kyse poliittisesta johtajuudesta”, Kristersson sanoo.

Hän koettaa vakuuttaa kuulijoiden joukon siitä, että muutos on mahdollista ja jos sitä haluaa, kannattaa äänestää kokoomusta.

”Ei ole mikään luonnonlaki, että Ruotsilla on pahin jengirikollisuus koko Euroopassa. Ei ole mikään luonnonlaki, että meillä on pulaa sähköstä maassa, joka on ollut johtava fossiilivapaan energian osalta.”

Lentolehtisissä puolue lupaa muun muassa alempia energian hintoja sekä veronalennuksia kaikille, jotka työskentelevät vähintään 500 kruunun arvosta kuussa. Sosiaalituille vaaditaan kattoa.

Kristersson saa raikuvat aplodit. Kaikki Karlaplanilla eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä.

Vuosikymmeniä maltillista kokoomusta äänestänyt Marianne Krusin käy kertomassa puolueen edustajalle, ettei hän enää aio äänestää näitä. Ei, vaikka hänestä puolueen politiikka on hyvää.

”Syy on se, että he lyöttäytyivät yhteen ruotsidemokraattien kanssa”, Krusin sanoo.

Hänestä ruotsidemokraatit on vaarallinen puolueena.

Bertil Davin ja Marianne Krusin.

Mielipidemittaukset ovat viime päivinä osoittaneet, että maltillinen kokoomus olisi jäämässä oikeistoblokin kakkoseksi ruotsidemokraattien jälkeen.

Jos niin tapahtuisi, olisi se puolueelle suuri isku.

Maltillinen kokoomus on ollut pitkään sosiaalidemokraattien ohella Ruotsin toinen suuri puolue ja blokkinsa poliittinen johtaja.

Muutos tarkoittaisi nyt ruotsidemokraateille suurta vaikutusvaltaa. Pääministeripuoluetta ruotsidemokraateista ei kuitenkaan tule, koska muut blokin puolueet eivät halua antaa ruotsidemokraateille hallituksen kokoajan roolia. Poliittista sananvaltaa puolue itselleen kuitenkin vaatii.

Puheensa jälkeen Kristersson jää vastailemaan toimittajille.

Ulf Kristersson kertoi luottavansa maltillisen kokoomuksen voittoon.

Mitä tarkoittaa, jos ruotsidemokraatit on suurempi kuin kokoomus?

”Ensinnäkin maltillisesta kokoomuksesta tulee suurempi”, Kristersson vastaa HS:lle itsevarmana.

”Toiseksi maltillinen kokoomus saa koottua puolueita yhteiseen toimintaan ja rakentamaan enemmistöjä Ruotsin valtiopäivillä. Maltillinen kokoomus on kokoava puolue”, hän sanoo.

Toimittajat kysyvät myös Kristerssonin aikeista, jos punavihreä blokki voittaa. Mediassa on spekuloitu, eroaisiko hän tai pakotettaisiinko hänet eroamaan, jos vaalitulos jää heikoksi. Puolueessa muistetaan entisen pääministerin Fredrik Reinfeldtin ero vaaliyönä 2014.

Lopetatko, jos häviät? Ruotsin television SVT:n toimittaja kysyy.

”En tietenkään”, Kristersson sanoo ja nauraa.

Kokoomuksen kojun vieressä Karlaplanilla ruotsidemokraatit koettavat niin ikään vedota viime hetkillä äänestäjiin. Lentolehtisissä vaaditaan muun muassa kovempia rangaistuksia, rikollisiin jengeihin kuulumisen kriminalisointia sekä karkotusten helpottamista ja laajentamista myös kansalaisuuden saaneisiin.

Suomalaistaustainen kampanjatyöntekijä Ari Haverinen sanoo, että äänensävy, jolla ruotsidemokraateista puhutaan on nyt aivan erilainen kuin vielä viime vaalien yhteydessä. Noihin aikoihin mikään puolue ei halunnut tehdä puolueen kanssa yhteistyötä.

Nyt oikeistopuolueet ovat taipuneet ottamaan ruotsidemokraatit osaksi oikeistoblokkia, joskaan kokoomus ei ole halunnut antaa sille hallituspaikkoja.

Jos puolue nousisi toiseksi suurimmaksi, pitäisi ruotsidemokraattien Haverisesta nyt kuitenkin nousta myös hallitukseen.

”Jonkinlaisia ministerin paikkoja pitäisi sitten varmaan saada.”

Ruotsin vaalien tulokset selvinnevät myöhään sunnuntai-iltana. HS seuraa vaaleja sunnuntaina hetki hetkeltä.

Lue lisää: Näin ei olisi puhuttu maahanmuutosta neljä vuotta sitten – Ruotsi siirtyi lyhyessä ajassa uusien totuuksien aikaan