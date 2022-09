Ruotsidemokraattien kannatuksen kasvua tuki muun muassa se, että sen vahva teema, jengiväkivalta, nousi keskeiseksi teemaksi, ruotsalaiasiantuntija uskoo.

Nationalistipuolue ruotsidemokraattien vaalitulos oli yksi Ruotsin sunnuntain vaalien isoista uutisista.

Erittäin täpärän vaalituloksen odotetaan selviävän vasta keskiviikkona, kun laskentaan saadaan mukaan esimerkiksi ulkomaan äänet.

Maanantaina, kun 94 prosenttia äänistä oli laskettu, ruotsidemokraatit näytti saavan 20,6 prosenttia äänistä, eli se oli kasvattamassa ääniosuuttaan noin kolme prosenttiyksikköä.

Samalla puolue oli kasvamassa Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja suurimmaksi puolueeksi oikeistoblokissa ohi maltillisen kokoomuksen, mitä voi pitää merkittävänä muutoksena.

Mistä kannatuksen kasvu johtuu ja mitä siitä seuraa?

Andreas Johansson Heinö

”Tämä on heidän suurin voittonsa tähän saakka ja nämä ovat neljännet perättäiset vaalit, joissa puhumme ruotsidemokraateista päivä vaalien jälkeen”, sanoo ruotsalaisessa ajatuspaja Timbrossa työskentelevä valtiotieteiden tohtori Andreas Johansson Heinö.

Ruotsidemokraatteihin perehtynyt Johansson Heinö toteaa, että kannatus on nyt suurempaa kuin mitä pidettiin mahdollisena vielä muutama vuosi sitten.

Naapurimaissa saman puolueryhmän puolueet ovat tavanneet olla suurempia kuin ruotsidemokraatit, mutta nyt puolueen vaalitulos näyttäisi yltävän lähelle esimerkiksi Tanskan kansanpuolueen parhaiden vaalien lukuja.

Johansson Heinö ei tästä huolimatta usko, että oikeiston voittaessa ruotsidemokraatit saisi vaalien seurauksena hallituspaikkoja.

Puoluesihteeri Richard Jomshof viittasi maanantaiaamuna SVT:n haastattelussa siihen, että jopa pääministerin paikan pitäisi nyt olla keskusteluissa.

”On selvää, että meidän pitää kyetä keskustelemaan ministerin paikoista. On selvää, että meidän on kyettävä keskustelemaan pääministerin paikasta, puhemiehen paikasta ja johtopaikoista eri valtiopäivien valiokunnissa”, hän sanoi.

Jomshof kuitenkin painotti samalla, että puolueelle on tärkeää, että muutoksia tapahtuu sille tärkeissä asiakysymyksissä.

Pääministerin paikka ei ole puolueelle mahdollinen, sillä puolueen puheenjohtaja Jimmie Åkesson ei saisi koottua enemmistöä taakseen.

Pitkään Ruotsissa pidettiin selvänä myös, ettei puolue voisi olla hallituksessa. Toiseksi suurimman puolueen paikka kuitenkin antaisi puolueelle paljon neuvotteluvaltteja.

Se, ettei ruotsidemokraatit välttämättä saisi lainkaan hallituspaikkoja, johtuu oikeistoblokkiin kuuluvan puolueen, liberaalien vastustuksesta. Puolue on ollut tiukka sen suhteen, ettei se halua ruotsidemokraatteja hallitukseen. Ja jos liberaaleja ei saada mukaan, koko hallitusvaihtoehdolta putoaa pohja.

”He eivät tule ottamaan riskiä vallanvaihdon tärvelemisestä. He tulevat hyväksymään tukipuolueen aseman nyt. Sitä vastoin uskon, että on vain ajan kysymys, kun hallituksen nouseminen on heille ajankohtaista”, Johansson Heinö sanoo.

Hän viittaa ennen vaaleja julkaisuihin mielipidemittauksiin, joissa oikeistoblokkiin kuuluvien maltillisen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kannattajat haluaisivat ruotsidemokraatit hallitukseen. Tästä syystä painetta siihen suuntaan on.

Myös Göteborgin yliopiston valtio-opin professori Mikael Gilljam ja Lundin yliopiston valtiotieteiden dosentti Anders Sannerstedt arvioivat uutistoimisto TT:lle, ettei ruotsidemokraatit nousisi hallitukseen.

Paikalliset mediat raportoivat maanantaina Åkessonin ja liberaalien puheenjohtajan Johan Pehrsonin lounasvierailusta maltillisen kokoomuksen tiloissa.

Keskustelujen sisällöstä ei kuitenkaan tihkunut tietoja.

Ruotsidemokraattien vaalitulos tarkoittaa joka tapauksessa, että puolue tulee haluamaan vastinetta sille, että se tukee maltillista kokoomusta pääministeripuolueena.

Johansson Heinö arvioi, että se voi olla esimerkiksi vaikutusvaltaisia virkamiestehtäviä.

Miksi ruotsidemokraatit sitten kasvattivat tukeaan?

Johansson Heinö toteaa, että puolue on kasvanut sopivaa vauhtia kyetäkseen sekä pitämään vanhat kannattajansa että haalimaan uusia. Puoluekoneisto on erittäin hyvin toimiva laajasti koko maassa. Ja puoluejohtaja Åkesson on hyvin suosittu.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja tapasi kannattajia kampanjatilaisuudessa Eskilstunassa.

Lisäksi vaalit käytiin ruotsidemokraattien pelikentällä. Yksi vaalien tärkein teema oli jengirikollisuus, josta ruotsidemokraatit on puhunut pitkään ja johon heidät liitetään.

Maltillinen kokoomus on kärsinyt siitä, että puolue on näyttäytynyt tässä suhteessa kopiona, Johansson Heinö uskoo.

Kokoomus näytti menettäneen ruotsidemokraateille paljon ääniä, samoin sosiaalidemokraatit.

Muutos siinä, miten Ruotsin muut puolueet ja myös kansalaiset suhtautuvat ruotsidemokraatteihin, on nyt tuntuva.

Pitkään muut puolueet eivät suostuneet ruotsidemokraattien kasvusta huolimatta edes käymään keskustelua sen kanssa sen äärioikealta kumpuavan taustan takia.

Vielä vuonna 2017, kun maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Anna Kinberg-Batra raotti ovea keskustelulle ruotsidemokraattien kanssa, otettiin se vastaan erittäin huonosti. Puolueen kannatus alkoi rapista ja Kinberg-Batralle tuli lopulta lähtö.

Nyt kokoomus on hyväksynyt ruotsidemokraatit kumppanikseen. Ruotsidemokraatit puolestaan on pyrkinyt jo pitkään näyttämään, että puolue karsii riveistään ääriainekset.

Tämänkin vuoden vaaleissa ruotsidemokraattien tausta silti nosti päätään esimerkiksi, kun tutkimuslaitos Acta Publica julkaisi raportin, jonka mukaan jopa 214:llä ruotsidemokraattien ehdokkaalla on kytköksiä natsismiin tai rasismiin.

Vasemmistolainen media ETC puolestaan julkaisi jutun, jonka mukaan puolueella on suuri nettitrollien armeija, joka ottaa käskyjä suoraan puoluejohdolta.

Lisäksi sosiaalidemokraatit piti esillä ruotsidemokraattien Venäjä-yhteyksiä.

Tämäntyyppiset seikat eivät kuitenkaan vaikuta horjuttavan ruotsidemokraatteja, Johansson Heinö sanoo.

”Mahdollisesti on pikemminkin niin, että se saattaa satuttaa puolueita, jotka tekevät yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa.”