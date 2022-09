Ruotsin vaalitilanne on tiukin mahdollinen, mikä tarkoittaa vaikeita hallitus­neuvotteluja – Yksi ”poliittinen villi” voi muuttaa koko pelin

Kun lähes kaikki äänet on laskettu, oikeistoblokki on niukassa johdossa. Vaalien suurin voittaja ruotsidemokraatit nousee ratkaisevaan asemaan, kirjoittaa HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja Jussi Sippola.

Tukholma

Ruotsissa dramaattisten vaalien ääntenlaskenta jatkuu, ja tilanne voi yhä keikahtaa suuntaan tai toiseen.

Maltillisen kokoomuksen johtaman oikeistoblokin kannalta tilanne näyttää nyt kuitenkin hyvältä.

Kun lähes kaikki äänet on laskettu, oikeistolla on kasassaan 175 edustajan paikkaa, kun punavihreällä blokilla paikkoja on 174.

Oikeistoblokkiin kuuluvat maltillinen kokoomus, ruotsidemokraatit, kristillisdemokraatit ja liberaalipuolue.

Punavihreään blokkiin kuuluvat sosiaalidemokraatit, keskustapuolue, vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue.

Ruotsin vaaliviranomainen arvioi, että lopullinen vaalitulos valmistuu keskiviikkona, kun ulkoruotsalaisten äänet sekä viimeisetkin ennakkoäänet on laskettu. Ulkoruotsalaisten äänet ovat historiallisesti menneet enemmän oikealle, mutta tilanne on niin tasainen, että myös punavihreät voivat vielä nousta suurimmaksi.

Maanantaina oikeiston johto oli alle 50 000 ääntä, kun ääniä oli vielä laskematta jopa 200 000–250 000.

Kumpi puoli sitten voittaakaan, voittajalla on edessään hankalat hallitusneuvottelut.

Ruotsi saa todennäköisesti jälleen hallituksen, joka hallitsee maata hyvin ohuella mandaatilla. Viime hallituskautta leimanneet hallituskriisit saattavat siis jatkua.

Miten Ruotsin poliittinen tilanne tästä kehittyy ja millainen Ruotsin hallituksesta voisi tulla?

Ruotsidemokraatit ottivat jälleen ratkaisevan roolin

Vaalien suurin voittaja on ruotsidemokraatit, joka on nousemassa Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Puheenjohtaja Jimmie Åkesson sanoi vaaliyönä, että hänen kunnianhimonsa on istua enemmistöhallituksessa.

Maanantaina puolue kertoi haluavansa keskustella kaikista ministerinpaikoista, myös pääministerin paikasta.

Oikeistoblokin suurimman puolueen asemassa ruotsidemokraattien vaikutusvalta muihin oikeistopuolueisiin on suurempi kuin koskaan.

Jimmie Åkesson äänesti sunnuntaina Östermalmin kirjastossa.

Hallitusvastuuta muut oikeistopuolueet eivät kuitenkaan haluaisi ruotsidemokraateille antaa. Kristillisdemokraatit ja liberaalipuolue tukevat pääministeriksi Ulf Kristerssonia, eivät Åkessonia.

Oikeistoblokki ei kuitenkaan pysty muodostamaan hallitusta ilman ruotsidemokraattien tukea, joten jonkinlaiseen sopimukseen puolueiden on päästävä, jotta ne saavat vallan. Maanantaina puolueet aloittivat jo keskustelut, mutta eivät kertoneet niiden sisällöstä vielä julkisuuteen.

Jos nyt laskettu paikkajako säilyy, oikeisto joutuisi hallitsemaan pienimmällä mahdollisella mandaatilla, yhden paikan enemmistöllä. Se tekee hallituksesta haavoittuvaisen esimerkiksi siinä tilanteessa, jos joku oikeistopuolueiden edustajista päättääkin erota omasta puolueestaan.

Puolueesta eroavia edustajia kutsutaan Ruotsissa ”poliittisiksi villeiksi”. Yhdellä tällaisella puolueettomalla edustajalla oli esimerkiksi viime hallituskaudella paljon valtaa.

Sitoutumaton valtiopäiväedustaja Amineh Kakabaveh sai Ruotsin Nato-prosessin aikana merkittävän valta-aseman, koska sosiaalidemokraatit tarvitsivat hänen äänensä pysyäkseen vallassa.

Ruotsidemokraattien kanssa tehtävä yhteistyö tai jopa hallitusyhteistyö voi muodostua vaikeaksi esimerkiksi liberaalipuolueelle, joka vastusti pitkään yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Ja jos joku edustajista päättää erota puolueesta, oikeistohallitus voi kaatua.

Sosiaalidemokraattien toivo elää

Jokainen ääni on laskettava, pääministeri ja sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson sanoi vaaliyönä.

Vaalitulos voi kääntyä myös punavihreän blokin eduksi, ja silloin hallitustunnusteluihin kävisi Andersson.

Magdalena Andersson korosti vaaliyönä, että äänten laskeminen on kesken. Hän kuitenkin kehui oman puolueensa tulosta, joka on parempi kuin viime vaaleissa.

Todennäköisesti myös tämä hallitusvaihtoehto olisi niukin mahdollinen, yhden paikan enemmistö, jossa sosiaalidemokraatit hakevat tukea keskustapuolueelta, vasemmistopuolueelta ja ympäristöpuolueelta.

Tällaisenkin hallituksen muodostaminen olisi kuitenkin vaikeaa, koska punavihreän blokin puolueilla on merkittäviä erimielisyyksiä.

Keskustapuolue esimerkiksi pitää vasemmistopuoluetta ääripuolueena, jota se ei haluaisi hallitukseen.

Lisäksi Andersson joutuu ratkaisemaan blokkinsa sisällä kytevän Nato-riidan. Ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue vastustavat Naton jäsenyyttä.

Sosiaalidemokraatit on menneellä hallituskaudella hallinnut yksipuoluehallituksella, mikä voi olla mahdollista myös nyt, jos punavihreä blokki saavuttaa vaalivoiton. Neuvoteltavaa riittää siis myös Anderssonilla, jos punavihreät saavat enemmistön.

Ennen vaaleja Andersson ei sulkenut yhteistyön ovea muilta puolueilta kuin ruotsidemokraateilta.

Puolueet kehottavat nyt malttiin

Vaaliyönä melkein kaikki puoluejohtajat kehottivat kannattajiaan malttamaan ääntenlaskun loppuun.

Vain kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Busch juhli yön haastatteluissa Ruotsin tulevan vallanvaihdon puolesta. Liberaalipuolueen puheenjohtaja Johan Pehrson puolestaan juhli ennen kaikkea oman puolueensa tulosta, jonka jossain vaiheessa pelättiin jäävän jopa neljän prosentin äänikynnyksen alle.

Åkesson ja Kristersson korostivat, ettei vaalitulos ole vielä selvillä. Samoin teki myös Magdalena Andersson ja hänen tukipuolueensa.

Ruotsi näyttää odottavan ääntenlaskennan valmistumista maltilla ja sovussa. Esimeriksi Ulf Kristersson kehui vaaliyön puheessaan kilpakumppaniaan Anderssonia ja korosti, miten hyvin Kristerssonin ja Anderssonin yhteistyö toimi Ruotsin Nato-prosessin aikana.

Railakkaan ja riitaisan vaalikampanjoinnin jälkeen Kristerssonin kehut tuntuivat raikkailta.

Ulf Kristersson kehui vaaliyön puheessaan Magdalena Anderssonia ja kiitti ”hyvästä matsista”.

Viime vaaleissa hallituksen muodostaminen kesti yli neljä kuukautta, mutta nyt Ruotsilla on uudenlainen paine saada hallitus kasaan nopeammin. Maan Nato-prosessi on kesken, energiakriisi kehittymässä ja tammikuussa Ruotsista tulee EU:n puheenjohtajamaa.