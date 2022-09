Väärien sijaintitietojen avulla muun muassa vältellään pakotteita, kertoo laivojen liikkeitä tarkkaileva Windward-yhtiö.

Maailman vesillä yleistyy nyt vauhdilla teknologia, joka on aiemmin ollut lähinnä asevoimien käytössä, kertoo israelilaisyhtiö Windward uutistoimisto AP:n ja yhdysvaltalaislehti The New York Timesin mukaan.

Laivojen liikkeitä muun muassa YK:lle ja Yhdysvalloille tutkiva Windward on havainnut tammikuun 2020 jälkeen yhteensä yli 500 tapausta, joissa laivat ovat ilmoittaneet väärät koordinaatit. Tapauksissa on ollut osallisena satoja aluksia.

Windwardin mukaan laivat näyttävät käyttävän vääriä sijaintitietoja erityisesti sanktioiden välttämiseen kiristyvässä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Mukana on havaintoja öljytankkereista, jotka käyvät salaa Venezuelan ja Iranin satamissa.

Esimerkiksi Kyprokselle rekisteröity öljytankkeri Reliable näytti sijaintitietojen mukaan huilailleen joulukuussa lähes paikoillaan Karibianmerellä lähellä Saint Lucian saarivaltiota, mutta silminnäkijöiden ja satelliittien kuvat paljastavat sen todellisuudessa olleen laiturissa suuren venezuelalaisen öljynjalostamon kyljessä, kertoo The New York Times.

Lehden mukaan vääriä koordinaatteja ovat lähettäneet myös monet Lähi-idässä rahtia kuljettavat alukset ja kiinalaiset kalastuslaivueet, jotka pyydystävät saaliinsa Etelä-Amerikan rannikolta.

Huijauksen mahdollistaa teknologia, joka toimii samaan tapaan kuin kotitietokoneista tutut vpn-palvelut. Se väärentää laivan lähettämät gps-koordinaatit.

Väärien tietojen ilmoittaminen on rikos, sillä kansainväliset sopimukset velvoittavat aluksia ilmoittamaan sijaintinsa. Muun muassa Yhdysvallat valvoo sijaintitietojen avulla, ketkä käyvät kauppaa pakotteiden alaisten maiden kanssa.

Windwardin mukaan aiemmin asevoimien käytössä ollut teknologia on viime vuosina levinnyt nopeasti pimeille markkinoille ja yhä laajemman joukon käsiin.

”Tilanne on lähtenyt käsistä”, sanoo Windwardin perustaja ja entinen Israelin merivoimien upseeri Matan Peled AP:n mukaan.

”Taustalla eivät ole valtiot tai suurvallat. Tavalliset yritykset käyttävät tätä teknologiaa. Mittakaava on ällistyttävä.”

The New York Timesin haastattelemien turvallisuusalan asiantuntijoiden mukaan Ukrainan sota ja siihen liittyvät EU:n ja Yhdysvaltojen Venäjälle asettamat pakotteet voivat johtaa koordinaattien vielä laajempaan väärentämiseen, jos esimerkiksi Venäjän energiakauppa painuu maan alle.

AP:n haastatteleman Peledin mukaan samaa teknologiaa voi käyttää laivojen lisäksi muussakin liikenteessä.

”Ajatelkaa, mitä tapahtuisi, jos pienlentokoneet ottaisivat tämän taktiikan käyttöön piilottaakseen sijaintinsa?”