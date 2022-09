Ukraina harkitsee Zaporižžjan ydinvoimalan sulkemista – IAEA:n raportti osoitti, että turvallisuusongelmia on kaikilla mahdollisilla osa-alueilla

Kansainvälinen atomienergiajärjestö vaati raportissaan turvavyöhykkeen perustamista Zaporižžjan voimalaitoksen ympärille. Stukin asiantuntija kiittelee raporttia, mutta turvavyöhykkeen perustaminen vaatisi käytännössä myös Venäjän halukkuutta vetäytyä miehittämältään alueelta.

Ukraina harkitsee Zaporižžjan ydinvoimalan sulkemista turvallisuussyistä, kertoi maan korkein ydinturvallisuusasiantuntija keskiviikkona. Asiasta uutisoi muun muassa uutistoimisto Reuters.

Zaporižžjan ydinvoimala on joutunut sodan aikana kiivaiden taisteluiden keskelle ja irronnut tuhojen seurauksena Ukrainan sähköverkosta. Vaikka Venäjä on miehittänyt Zaporižžjan ydinvoimala-alueen, laitos on tuottanut ukrainalaisille sähköä ukrainalaistyöntekijöiden voimin.

Ukrainalaisasiantuntija on huolissaan voimalaitoksen varageneraattoreissa käytettävistä dieselvarannoista.

Vasta tiistaina YK:n alainen kansainvälinen atomienergia­järjestö IAEA julkaisi raporttinsa Zaporižžjan voimalaitoksen turvallisuudesta. Raportti totesi laitoksen olosuhteet kestämättömiksi ja vaati turvavyöhykkeen perustamista laitoksen alueelle.

Käytännössä turvavyöhyke perustuisi sodan molempien osapuolten tahtoon, sanoo Säteilyturvakeskuksen (Stuk) johtava asiantuntija Jukka Kupila.

Samalla edellytyksenä on, että Venäjän sotajoukot poistuvat vapaaehtoisesti miehittämältään turvalaitoksen alueelta.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi ilmoitti heti tiistaisessa iltapuheessaan maan olevan valmis tukemaan turvavyöhykkeen perustamista, jos se tarkoittaa Zaporižžjan ydinvoimalan alueen demilitarisointia.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov totesi puolestaan uutistoimisto Interfaxille antamassaan haastattelussa, että IAEA:n raportissa on monia lisähuomioita vaativia kohtia. Venäjä oli jo aiemmin ennättänyt valittaa siitä, ettei raportissa kommentoitu suoraan ydinvoimalaan kohdistuvien tulitusten lähdettä. Sekä Ukraina että Venäjä syyttävät niistä toisiaan.

Kuusi IAEA:n asiantuntijaa matkusti viime viikolla Zaporižžjan ydinvoimalaan tarkastamaan ja korjaamaan laitoksen turvajärjestelmiä. Kaksi tarkkailijaa jäi voimalaan jatkamaan sen tilan tarkkailua myös turvallisuusraportin julkaisun jälkeen.

Säteilyturvakeskuksen Kupilan mukaan IAEA:n asiantuntijoiden läsnäolo Zaporižžjan voimalaitoksen alueella on tärkeää.

”Olkoon vaikka kuinka pieni askel, on kyse askeleesta eteenpäin.”

Kupila katsoo, että raportti lunasti myös kokonaisuudessaan siihen kohdistuneet odotukset ja kokosi monipuolisesti yhteen Zaporižžjan voimalaitoksen turvallisuusuhat.

”IAEA on toiminut kaiken kaikkiaan hyvin ennakkoluulottomasti ja osoittanut sellaista johtajuutta, että on täyttänyt kansainvälisen yhteisön odotukset tässä asiassa.”

Samalla raportti heijastaa Kupilan mielestä hyvin kansainvälistä mielipidettä.

”Sotajoukkojen liikkuminen ydinvoimalan alueella ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää ja Venäjä kantaa tästä vastuun koko kansainvälisen yhteisön silmissä.”

IAEA on seurannut Ukrainan ydinvoimaloiden turvallisuutta sodan alusta asti, ja määrittänyt seitsemän turvallisuuspilaria ydinvoimaloiden turvallisuudelle sota-aikana. Tuore raportti on jatkoa tälle seurannalle, ja todiste siitä, Zaporižžjan voimalaitoksen turvallisuusongelmat yltävät kaikille seitsemälle osa-alueelle.

”Se kokoaa hyvin yhteen tapahtuneet asiat ja ongelmat, joita laitospaikan suhteen on”, Kupila sanoo.

Kupila kiittelee raporttia myös monipuolisuudesta, sillä ydinturvallisuus on suuri kokonaisuus, joka edellyttää laitospaikan turvallisuuden lisäksi muun maussa henkilöstön hyvinvoinnista, viestintäyhteyksistä ja varaosien saatavuudesta huolehtimista.