Moskovan aluevaltuustoilla on vain vähän valtaa. Silti Jabloko-puolueen ehdokas, kaupunginosa-aktivisti Anna Šatunovskaja-Bjurno evättiin vaaleista torstaina aivan viime hetkellä.

Moskova

Moskovassa alkoivat perjantaina aluevaalit. Moskovalaiset valitsevat edustajat kaupunginosien aluevaltuustoihin, joita on 125.

Venäjällä järjestetään samaan aikaan myös muita vaaleja. Muun muassa Karjalassa, Novgorodissa ja Saratovissa äänestetään uudesta alueen päämiehestä, Kurskin kaupungissa pormestarista ja Kaliningradissa kuvernööristä.

Äänestäminen kestää kolme päivää perjantaista sunnuntaihin, niin sanottuun ”yhtenäiseen vaalipäivään” asti.

Moskovan aluevaaleissa toimii tänä vuonna vangitun oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin tiimin kehittämä järjestelmä ”älykäs äänestäminen”. Se ohjaa moskovalaisia äänestämään ehdokkaita, jotka eivät ole ilmaisseet kannattavansa sotaa Ukrainassa.

HS testasi menetelmän, vaikka kirjeenvaihtaja ei ulkomaalaisena voikaan äänestää asuinkaupunkinsa aluevaaleissa.

Sen toiminta on yksinkertainen. ”Älykkään äänestämisen” verkkosivulle tai kännykkäsovellukseen kirjoitetaan oma osoite, minkä jälkeen ruudulle ilmestyy muutaman ehdokkaan nimi, joita järjestelmä kehottaa äänestämään.

HS:lle se suositteli asuinalueeltaan Jakimankasta neljää demokraattisen Jabloko-puolueen ehdokasta. Heistä kaksi oli naisia.

Juristi Anna Šatunovskaja-Bjurno on kaupunginosa-aktivisti, joka on noussut naapurustossaan tunnetuksi Facebookin avulla. Siellä hän on vaatinut asuinalueelleen muun muassa lisää kouluja sekä lastensairaalaa.

Aluevaltuustoilla on vain hyvin vähän valtaa. Šatunovskaja-Bjurnon mukaan pihalle ei voi istuttaa edes puuta ilman Moskovan kaupunginhallituksen osaston lupaa. Siitä huolimatta hän on kampanjoinut vaaleissa aktiivisesti.

Šatunovskaja-Bjurnon mielestä aluevaalien merkitys on siinä, että samanmieliset asukkaat löytävät toisena ja osallistuvat alueelliseen päätöksentekoon. Hänestä alueelliset kysymykset tulisi ratkaista paikallistasolla, eikä esimerkiksi kirjelmöidä niistä presidentille.

”Vaalit eivät ole vapaat, eikä niissä ole kilpailua. Eurooppalaisten standardien mukaan nämä eivät ole vaalit ollenkaan. Tästä huolimatta jokainen vaalikampanja on mahdollisuus säilyttää kansalaisyhteiskunta, säilyttää yhteisö.”

Sergei Podposinov markkinoi vapaaehtoisena Novye ljudi eli Uudet ihmiset -puoluetta Jakimankan kaupunginosassa torstaina. Hän sanoi pitävänsä puolueesta, koska se on uusi, eikä ole vielä ryvettynyt skandaaleissa.

Jablokon ehdokkaiden kampanjointia näissä vaaleissa on vaikeuttanut se, että Facebookin käyttö on estetty Venäjällä. Facebookiin oli ehtinyt muodostua aktiivinen 10 000 asukkaan yhteisö, mikä on paljon lähes 28 000 asukkaan kaupunginosassa.

”Ihmiset ovat alkaneet vähitellen lähteä sosiaalisesta mediasta, eivätkä kaikki osaa ohittaa estoa. Jotkut ovat peloissaan, sillä Facebookin katsotaan olevan virallisesti kielletty. Ihmisille on kerrottu, että heitä ei rangaista Facebookin käytöstä, mutta ymmärtäähän sen: tänään ei rangaista, mutta kuka tietää huomisesta.”

Šatunovskaja-Bjurno kertoo kampanjoinnin olleen vaikeaa. Hänet ja kaksi muuta Jablokon ehdokasta pidätettiin elokuun lopussa. Asuinalueen ilmoitustauluille kiinnitetyt esitteet ja tarrat ovat kadonneet nopeasti.

”Yhtenäinen Venäjä ja sen palveluksessa olevat julkiset laitokset, kuten talonmiehet ja siivoojat ovat taistelleet vastaan ankarasti. Ilmoitustaululle kiinnitetty juliste on kadonnut viidessä minuutissa. Pitää liimata jatkuvasti, jos haluaa olla jotenkin esillä.”

Jakimankan alueen Jablokon ehdokkaat ovat keskittyneet kampanjassaan kiertämään ovelta ovelle.

” ”Jokainen vaalikampanja on mahdollisuus säilyttää kansalaisyhteiskunta, säilyttää yhteisö.”

” –Anna Šatunovskaja-Bjurno

Šatunovskaja-Bjurno ei ilahdu kuullessaan, että on valikoitunut haastateltavaksi ”älykkään äänestämisen” suositusten perusteella. Hän ei kannata järjestelmää, sillä pitää sitä umpimähkäisenä ja liian teknisenä.

”Täytyy valita konkreettinen ihminen, sillä valitettavasti duumanvaaleissa pääsi älykkään äänestämisen antamien tulosten perusteella läpi paljon ehdokkaita, jotka myöhemmin äänestivät sen puolesta, mitä on nyt meneillään Ukrainassa.”

Älykkään äänestämisen tavoitteena on, että vaaleissa tulisi valituksi mahdollisimman vähän hallitsevan Yhtenäisen Venäjän ehdokkaita. Niin sanottuun systeemioppositioon kuuluva Jabloko on ainoa Venäjän sallituista puoleista, joka on ilmoittanut vastustavansa sotaa.

Šatunovskaja-Bjurno vastustaa myös kolmipäiväisiä vaaleja sekä äänestämistä internetissä. Kaupunkilaisia houkutellaan äänestämään verkossa mainostamalla mahdollisuuksia voittaa palkintoja, kuten lahjakortteja ja autoja.

Sekä Jabloko että ”älykäs äänestäminen” kehottavat äänestämään paikan päällä vasta sunnuntaina, jotta mahdollisuudet väärinkäytöksiin vähenisivät.

Yhtenäisen Venäjän vaalimainos bussipysäkillä Jakimankan alueella Moskovan keskustassa.

Haastattelussa käy ilmi, että Šatunovskaja-Bjurno on elokuun lopussa pidätyksensä jälkeen tuomittu ”ekstremististen symbolien” esittelemisestä. Puhelin soi jatkuvasti, sillä haastattelun jälkeen oikeudessa on määrä käsitellä hänen valitustaan tuomiosta.

Šatunovskaja-Bjurnon mukaan kansalainen oli tehnyt ilmiannon hänen viime vuoden huhtikuussa kirjoittamastaan ja jo poistetusta Facebook-päivityksestä. Siinä hän oli Navalnyin oikeudenkäyntien jälkeen kiittänyt pappi Aleksei Uminskia, joka oli julkisesti muun muassa pyytänyt, että Navalnyin luo päästettäisiin lääkäri.

Päivityksen alla oli ollut pieni kuvake, josta oli johtanut linkki Navalnyin tiimiin. Saman vuoden kesäkuussa Navalnyin liike julistettiin ekstremistiseksi ja kiellettiin Venäjällä.

Haastattelun jälkeen torstaina iltapäivällä moskovalainen tuomioistuin päätti pitää Šatunovskaja-Bjurnon tuomion voimassa. Sen jälkeen vaalilautakunta peruutti hänen ehdokkuutensa aluevaaleissa.