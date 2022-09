Asiantuntijat arvioivat Ukrainan vasta­hyökkäystä: ”Vaikuttaa siltä, että nopea eteneminen on yllättänyt myös Ukrainan”

Ukraina puhui pitkään vastahyökkäyksestä etelässä Hersonin alueella, mutta eteneekin nyt vauhdilla koillisessa Harkovan alueella.

Ukrainassa taistelut jumittuivat kesän mittaa asemasodaksi, jossa kumpikaan osapuoli ei saanut nopeita voittoja. Keskiviikkona ja torstaina Ukrainan joukot vaikuttavat kuitenkin edenneen jopa kymmeniä kilometrejä vastahyökkäyksessään Harkovan kaakkoispuolella.

Ukrainan etenemisvauhtia Harkovassa voi liioittelematta kutsua poikkeukselliseksi, arvioi strategian opettaja, kapteeni Antti Pihlajamaa Maanpuolustuskorkeakoulusta.

”Mutta on oltava varovainen tulkinnoissa. Tilanne on tuore ja tiedot monin osin puutteellisia”, hän sanoo. ”Vaikuttaa siltä, että paitsi Venäjä, myös Ukraina itse on tullut yllätetyksi siitä, kuinka nopeaa eteneminen Harkovan suunnalla on ollut.”

Nopeassa etenemisessä on myös vaaransa. Ukrainan hyökkäyskiila on kapea, jolloin Venäjälle voi muodostua mahdollisuus kuroa umpeen Ukrainan joukkojen taakse jäävä kapea maasoiro.

”Silloin Ukrainan etenevä hyökkäyskärki jäisi mottiin”, Pihlajamaa sanoo.

”Sen puolesta olisi loogista, että Ukraina hidastaisi vielä tahtiaan hyökkäyskiilan laajentamiseksi sivusuuntiin joukkojen turvaamiseksi.”

Ukrainan Harkovan alueella valtaama alue voi osoittautua pinta-alaansa merkittävämmäksi, jos Ukraina pystyy pitämään sen hallussaan.

”On mahdollista, että Ukraina pystyisi jatkossa iskemään sieltä kaukovaikutteisilla aseilla Venäjän huoltoyhteyksiin idässä Donbasin suunnassa.”

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

Hyökkäysoperaatioiden riskit kasvavat sitä mukaa, kun joukot etenevät, huoltolinjat venyvät ja sivustot aukeavat, toteaa myös v pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

”Ukrainan hyökkääjät ovat aika lailla jalkaväkeä, jolloin eteneminen on riskaabelia”, Toveri sanoo. ”Mutta ukrainalaiset näyttävät olevan aika taitavia sotahommissaan. Aloite sodassa on nyt Ukrainalla ja se on niskan päällä.”

Harkovan alueella hyökkääminen on hankalaa, sillä alueella on jokia ja vastassa lopulta Venäjän raja. Rajan läheisyys takaa Venäjälle hyvät huoltoyhteydet ja lopulta mahdollisuuden ampua tykistötulta omalta puoleltaan.

Harkovan alueen takaisin valtaaminen olisi Ukrainalle silti sekä psykologisesti, sotilaallisesti että kansantaloudellisesti tärkeää, Toveri arvioi. Nyt Venäjän joukot ovat niin lähellä Harkovan kaupunkia, että voivat ampua Ukrainan toisiksi väkirikkaimpaan kaupunkiin jatkuvaa tykistötulta.

Maantieteeltään Harkovaa helpompi valloitettava Ukrainalle olisi Hersonin alue, jonne sen vastahyökkäys on alun perin keskittynyt. Herson on selkeästi jokeen rajautuva alue ja Ukraina on onnistunut siellä tuhoamaan Venäjän huoltovarmuuden kannalta oleelliset sillat.

Huoltolinjojen ollessa poikki ei Venäjällä ole puolellaan valtavaa tykistöetua.

Hersonin alueella Ukrainan vastahyökkäyksen eteneminen on kuitenkin ollut tahmeaa, sillä venäläisjoukot ovat varautuneet vastahyökkäykseen siellä jo pitkään ja rakentaneet puolustuslinjoja.

”Monen tarkkailijan mielestä Ukrainan hyökkäyksen paras mahdollisuus Hersonissa meni jo”, sanoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö.

Harkovassa Ukrainan etuna olikin nyt jotain, mitä Hersonissa puuttui: mahdollisuus yllättää vastustaja.

Ukrainan joukkojen jatkaessa etenemistään tulevina päivinä ja viikkoina, yllätyksen tarjoama etu kuitenkin hiipuu. Samalla on pidettävä mielessä, että Ukraina tulee nyt kohtaamaan monia niistä ongelmista, joiden kanssa Venäjä kamppaili sodan alkuvaiheessa.

Venäläisjoukot ovat menettäneet hyökkäyksien aikana esimerkiksi jokien ylityksissä välillä jopa kokonaisia pataljoonia.

”Roolit ovat nyt muuttuneet”, Käihkö toteaa.

Ukrainan kovat puheet vastahyökkäyksestä Hersonin alueella ja sen jälkeinen nopea eteneminen koillisessa Harkovan alueella herättävät kysymyksen siitä, onko huomion kääntäminen Hersoniin ollut tarkoituksellista. Maanpuolustuskorkeakoulun Pihlajamaan mukaan tätä vaihtoehtoa ei voida sulkea pois: eri suunnilla tapahtuvat vastahyökkäykset ovat vähintään ajatuksellisesti yhteydessä toisiinsa ja osa strategiaa, jossa Ukraina pyrkii heikentämään Venäjän kokonaisvoimaa.

”Mutta yhtä mahdollista on, että Ukraina on löytänyt heikon kohdan ja vain päättänyt tarttua tilaisuuteen”, Pihlajamaa sanoo. ”Sodankäynti harvoin tottelee suunnitelmia. Myös joustavuus on sotilaallinen hyve.”

Vielä on liian aikaista arvioida, kuinka hyvin onnistunut Ukrainan operaatio Harkovan alueella on. Asia valottunee kuitenkin lähipäivinä tai -viikkoina, sanoo Pekka Toveri.

”Yleensä viimeistään viikon parin aikana selviää, mihin vastahyökkääjä kykenee.”