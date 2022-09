Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoo keskeyttäneensä Lockheed Martin F-35-hävittäjien toimitukset valmistajan kerrottua, että hävittäjän osasta oli löytynyt Kiinassa valmistettua metalliseosta. Suomeen ensimmäiset F-35-koneet on tarkoitus toimittaa vuonna 2026.

Yhdysvallat on keskeyttänyt F-35-hävittäjien toimitukset koneesta löytyneen kiinalaisen metalliseoksen vuoksi.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kertoo keskeyttäneensä väliaikaisesti Lockheed Martin F-35-hävittäjien toimitukset sen jälkeen kun se sai valmistajalta tietää, että hävittäjän osassa oli käytetty Kiinassa valmistettua metalliseosta. Tämä rikkoo Yhdysvaltain puolustushankintoja koskevia sääntöjä. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen CNN.

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan löytö ei aiheuta turvallisuusuhkia, ja käytössä olevien F-35-hävittäjien toiminta jatkuu normaalisti.

Pentagonin mukaan hävittäjien valmistaja Lockheed Martin on löytänyt seokselle jo vaihtoehtoisen lähteen tulevia toimituksia varten. Yhtiö ilmoitti asiasta oma-aloitteisesti ja tutkii nyt, kuinka kiinalainen metalliseos on päätynyt koneen osaan.

Pentagon ei ole kertonut, kuinka monen hävittäjän toimitukset myöhästyvät asian vuoksi tai kuinka monesta hävittäjästä kiinalaista metalliseosta on löytynyt. Yhtiön on määrä toimittaa tänä vuonna jopa 153 F-35-hävittäjää. Tähän mennessä se on toimittanut 88.

Suomi päätti viime vuonna ostaa F-35 -hävittäjiä, joilla korvataan Hornet-kalusto. Ensimmäiset F-35-koneet toimitetaan Suomeen vuonna 2026 ja ne on tarkoitus sijoittaa Lapin lennostoon.