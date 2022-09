Oikeusjutun takana on Texasin aborttikieltoa puuhannut juristi. Tuomari puolestaan on aiemmin yrittänyt kaataa Obaman suuren terveydenhuoltouudistuksen.

Texasin osavaltiossa toimiva liittovaltion tuomari on antanut päätöksen, jonka mukaan Yhdysvaltain terveydenhuoltolakiin kirjattu vaatimus tarjota hiv-tartuntoja ehkäisevää lääkitystä osana työntekijöiden terveysvakuutuksia hyökkää uskonnonvapautta vastaan.

Asianomistajina keskiviikkona päätetyssä jutussa oli kristityiksi itseään nimittäviä yritysten omistajia, joiden mukaan prep-lyhenteellä tunnetut estolääkkeet sotivat heidän uskonnollista vakaumustaan vastaan ja pakottavat heidät osallisiksi omien arvojensa vastaiseen toimintaan.

Yksi asianomistaja perusteli näkemystään kertomalla, että hiv-tartuntoja ehkäisevien lääkkeiden korvaaminen ”kannustaa homoseksuaaliseen käytökseen, suonensisäisten huumeiden käyttöön sekä yhden miehen ja yhden naisen välisen avioliiton ulkopuoliseen seksuaaliseen kanssakäymiseen”.

Yhdysvaltain tautienhallintaviraston CDC:n mukaan prep-lääkkeiden (pre-exposure prophylaxis) käyttö riskiryhmään kuuluvien ihmisten keskuudessa vähentää hiv-tartunnan riskiä noin 99 prosentilla, kun kyseessä on seksuaalinen kanssakäyminen.

Suonensisäisten huumeiden käyttäjillä prep-lääkkeet laskevat hiv-tartuntariskiä ainakin 74 prosentilla. Suomessa prep-lääkityksestä tuli maksutonta viime vuoden heinäkuussa.

Liittovaltion tuomari Reed O'Connor.

Texasilaistuomarin päätös ja ryhmäkanteen taustajoukot alleviivaavat sitä, kuinka kiivaista ideologisista kiistoista on tullut arkea ja politiikanteon välineitä Yhdysvaltain oikeusistuimissa.

Päätöksen tehnyt konservatiivinen tuomari Reed O’Connor linjasi esimerkiksi vuoden 2018 päätöksessään, että entisen demokraattipresidentti Barack Obaman suurhanke terveydenhuollon uudistamiseksi eli niin sanottu Obamacare oli perustuslain vastainen. O’Connorin päätös kaatui myöhemmin Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa, Vox-sivusto kertoo.

Texasin osavaltion entinen vetoomuslakimies Jonathan Mitchell.

Keskiviikkona päätöksen saanut juttu hiv-lääkityksestä oli ryhmäkanne, jonka takana oli Texasin osavaltion entinen vetoomuslakimies Jonathan Mitchell. Hänet tunnetaan aiemmin ”Texasin sydämenlyöntilain” keskeisenä puuhamiehenä.

Kyseinen laki kieltää abortit noin kuuden viikon raskauden jälkeen myös niissä tapauksissa, joissa raskaus saa alkunsa raiskauksen tai insestin seurauksena. Ainoa poikkeus on se, jos raskaaksi tulleen naisen henki on raskauden vuoksi vaarassa. Sikiön sydäntoiminto alkaa noin kuuden raskausviikon jälkeen.

Lain todellinen erikoisuus on, että se perustuu ilmiantoihin, joissa aborttiin millään lailla liittymättömät ihmiset voivat saada 10 000 dollarin korvaukset esimerkiksi aborttilääkärin vetämisestä oikeuteen. Tämä erikoisuus on Mitchellin keksintö, The Washington Post -lehti on kertonut.

Konservatiivien ja liberaalien väliset oikeuskiistat ja niitä ympäröivä politiikka roihahtivat uusille kierroksille viime kesäkuussa, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi aborttioikeutta suojanneen Roe v. Wade -päätöksen vuodelta 1973. Päätös palautti aborttioikeudesta päättämisen osavaltioille.

Aborttikiistojen on arveltu vaikuttavan marraskuussa pidettäviin kongressivaaleihin, mahdollisesti demokraattipuoluetta hyödyntävästi. Pew-tutkimuslaitoksen elokuussa julkaisemassa kyselyssä 56 prosenttia amerikkalaisista sanoi, että aborttikysymys on heille tärkeä vaaleissa.

Demokraattien äänestäjistä 71 prosenttia piti aborttia tärkeänä vaaliteemana, kun viime maaliskuussa niin ajatteli 46 prosenttia demokraattiäänestäjistä.

Republikaaneista aborttia piti tärkeänä vaalikysymyksenä ”vain” noin 40 prosenttia. Monille heistä korkeimman oikeuden kesäkuinen päätös oli vuosikymmeniä kestäneen työn täyttymys.