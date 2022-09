Suurlähettiläs Siukosaari: Päällimmäinen tunne on valtava suru ja menetyksen tunne koko kansakunnalla

Suomen Lontoon-suurlähettiläs Jukka Siukosaari uskoo, että kuningattaren kuolemaa tullaan pitämään merkittävänä tapahtumana Britannian historiassa

Suomen Lontoon-suurlähettiläs Jukka Siukosaari kertoo, että Britannian kansakunnan on vallannut valtava suru ja menetyksen tunne.

”Kuningatar oli pidetty, arvostettu ja kunnioitettu. Sen takia suru ja menetyksen tunne ovat päällimmäisinä”, Siukosaari kertoo.

Siukosaari uskoo, että vielä on liian aikaista sanoa, miten kuningatar Elisabet II:n kuolema tulee vaikuttamaan Britanniaan ja kansanyhteisön maihin.

Hän kuitenkin painottaa, että tätä muutosta on osattu odottaa Britanniassa, eikä hän usko, että luvassa olisi mittavia muutoksia.

”Varmasti paljon riippuu siitä, miten Charles III ottaa vastaan uuden asemansa ja tehtävänsä. Nähdäkseni hänellä on hyvät mahdollisuudet jatkaa tätä pitkää kuningashuoneen perinnettä ja tulla arvostetuksi sekä kunnioitetuksi valtion päämieheksi.”

Suurlähettiläs Jukka Siukosaari

Siukosaari näkee, että kuningattaren perintö tullaan muistamaan siitä, miten hän vaali Britannian yhtenäisyyttä ja elinvoimaa.

”Yhtenäisyyden ja brittiläisen perinteen vaaliminen ja sen säilyttäminen olivat hänelle tärkeitä asioita”, Siukosaari kertoo.

Kuningattaren kuoleman myötä Britanniaan julistettiin suruaika. Siukosaari kertoo, että suruajan lisäksi jo huomenna aloitetaan uuden kuninkaan valtaan astumiseen liittyvät seremoniat.

”Jää nähtäväksi, miten laaja suruaika lopulta on. Uskoisin, että useat valtion virastot ja toimijat sekä yksityiset yritykset saattavat pitää jo huomenna vapaapäiviä. Kansa myös varmasti kerääntyy kuninkaallisten kiinteistöjen ympärille osoittamaan kunnioitustaan.”

Siukosaari uskoo, että kuningattaren kuolemaa tullaan pitämään merkittävänä tapahtumana Britannian historiassa, sillä kuningattaren valtakausi kesti seitsemän vuosikymmentä.

”Tämä muutos on eräänlainen merkkipaalu Britannian historiassa. Toki pitkäikäisiä monarkkeja on ollut Britanniassa aikaisemminkin, mutta ottaen huomioon, miten syvälle hänen vaikutuksensa ja arvovaltansa ulottui, se on tietyllä tavalla ainutlaatuista.”

Kuningatar Elisabeth II kuoli aikana, jolloin Euroopassa käydään hyökkäyssotaa, joka on aiheuttanut energiakriisin ja merkittäviä taloudellisia haasteita maailmanlaajuisesti. Siukosaari kuitenkin uskoo, että Britannia tulee selviämään kuningattarensa kuolemasta haasteista huolimatta.

”Haasteet ovat suuria, mutta tällä maalla ja kansalla on näyttöä ja kykyä selvitä erilaisista kriiseistä. En olisi siinä mielessä erityisen huolissaan.”

Siukosaari kertoo, että Suomen suurlähetystössä on jo liput puolitangossa ja huomenna suurlähetystössä tullaan pitämään hiljainen hetki kuningattaren muistolle. Hän lisää, että alkanut suruaika sekä uuden hallitsijan valtaan astuminen aiheuttaa suurlähetystölle tiettyjä toimenpiteitä.

”Työskentelemme huomenna normaalisti mutta asianmukaisella kunnioituksella ja arvokkuudella”, Siukosaari sanoo.