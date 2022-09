Sodassa voi käydä mitä vain, mutta info­sodassa Ukraina on nyt voitolla

Venäjä valjasti aseeksi vihapuheen. Ukraina pani sodan leikiksi, kirjoittaa HS:n Ville Similä.

Panssarivaunut jyristävät halki Harkovan peltojen. Ihmiset vilkuttavat. Rokki soi.

Ukrainan vastahyökkäys Harkovan seudulle on vasta alkanut, mutta Ukrainan puolustusministeriö jakoi jo perjantaina videota Harkovan seudun ”vapauttamisesta”. ”Tavoitteemme on voitto”, videon teksti kertoo.

Venäjän sotajoukot ovat suoriutuneet hyökkäyksestään Ukrainassa paljon odotettua heikommin. Sama pätee Venäjän infosotajoukkoihin.

Venäjän trolliarmeija on haamu entisestään. Länsimaissa opittiin tuskallisesti toimimaan Venäjän taktiikoita vastaan. Tilan ovat vallanneet Ukrainan meemiarmeijat.

Viime vuosikymmenellä Venäjän infosotajoukot vedättivät koko maailmaa.

Kirkkaimpana kruununa olivat Yhdysvaltain presidentinvaalit 2016. Venäjän sotilas­tiedustelun trolliosasto vaikutti merkittävästi – kenties ratkaisevasti – siihen, että Donald Trumpista tuli presidentti.

Venäjä oli harjoitellut Ukrainassa.

Ensimmäisen Ukrainan-hyökkäyksensä aikaan 2014 Venäjä ymmärsi, miten sosiaalista mediaa saattoi käyttää hyväksi. Se usutti ihmisjoukot toisiaan vastaan ja käytti hyväkseen kaaosta. Vihapuheella ja valeuutisilla Venäjä sai revittyä rikki Ukrainan ja lännen yhtenäisyyttä.

” ”Kun sota alkoi, Ukrainan sosiaalisessa mediassa näkyi hyvin vähän kovaa vihaa Venäjää kohtaan.”

Ukrainan strategia on nyt päinvastainen, sanoo sosiologi Arseniy Svynarenko. Hän työskentelee Nuoriso­tutkimus­seurassa ja opettaa Helsingin yliopistossa Ukraina-opintokokonaisuudessa.

Svynarenkon mukaan ukrainalaisessa sosiaalisessa mediassa vihapuhe on marginaalinen ilmiö.

”Kun sota alkoi, Ukrainan sosiaalisessa mediassa näkyi hyvin vähän ääri-ilmiöitä eli kovaa vihaa Venäjää kohtaan”, Svynarenko sanoo.

”Venäjän puolella sekä perinteisessä mediassa että somessa puhutaan vihakielellä, mutta Ukrainassa en ole nähnyt paljon sellaista. Totta kai on joitain yksittäisiä twiittejä, mutta perinteisessä mediassa sitä ei näy.”

Arseniy Svynarenko

Yllättävää on sekin, että Ukrainassa sotaan suhtaudutaan myös huumorilla.Venäjän hyökkäyksessä on kuollut ehkä kymmeniätuhansia ukrainalaisia ja yli seitsemän miljoonaa ihmistä on lähtenyt pakoon.

Silti Ukrainan sosiaalinen media täyttyy vitseistä ja meemeistä.

”Se on ilmiö, jota en näe missään muualla”, Svynarenko sanoo.

”Esimerkkejä on paljon. Kun olimme nähneet venäläisten varastamat jääkaapit ja pesukoneet, niistä tehtiin paljon meemejä ja vitsejä. Kun venäläisten lippulaiva Moskva oli upotettu, meemejä tehtiin paljon silloinkin.”

Vitsitalkoisiin osallistuu koko kansa.

”Viranomaiset tulevat tähän mukaan. Ukrainan kokemukset ovat valtavan dramaattisia ja traumaattisia, ja huumori auttaa yhdistämään ja selviämään vaikeissa oloissa.”

Silloinkin, kun Ukraina esittää Venäjälle uhkauksia, se verhoaa ne usein huumoriin. Ukrainan puolustusministeriö esimerkiksi twiittasi loppuviikosta, että venäläisten pitää kohta paeta Krimiltä uiden.

”Säätiedotus ennustaa Krimille kovia helteitä. Venäläisten hyökkääjien on aika opetella uimaan. Kysyy paljon voimia uida Sotšiin tai Jeiskiin. Guinnessin ennätystenkirja muuten saattaa hyväksyä uuden maailmanennätyksen pisimmästä avovesiuinnista.”

Sää- ja liikennetiedotukset olivat muotia elokuussa, kun Ukraina onnistui kahdessa näyttävässä iskussa Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle.

Ukrainalaistaustaisen kanadalaistoimittajan Christian Borysin perustama nettisivu myy jopa ”ennakkolippuja” Crimean Beach Party -juhliin elokuussa 2023. Vitsi viittaa siihen, että Venäjä olisi ajettu niemimaalta tuohon mennessä pois. Yhden ja kuuden dollarin hintaiset ”ennakkoliput” ovat toki vain lahjoituksia Ukrainan hyväksi, mikä sivuilla auliisti kerrotaan.

” Viestintä ulkomaille on Ukrainalle elintärkeää.

Borys kertoi sanomalehti The New York Timesille huhtikuussa, että oli kerännyt ukrainalaismeemeistä tehtailemillaan t-paidoilla ja tarroillaan vain runsaassa kuukaudessa 1,5 miljoonaa dollaria Ukrainan hyväksi.

Vitsailua voi pitää mauttomana, kun ihmisiä kuolee molemmin puolin rintamaa. Se myös etäännyttää sodan kauheuksista.

Hirsipuuhuumori kuitenkin viestii, ettei hautajaistunnelma ole vallannut Ukrainaa. Tosiasia on sekin, että ihmisten mielenkiinto sotaan hiipuu nopeasti. Meemeillä saa pidettyä lyhytjännitteisen someseuraajan mielenkiintoa yllä.

Informaatiosodassakin voi erottaa monta ”rintamaa”. Ukrainan johto twiittaa ahkerasti myös englanniksi. Huumori kukkii myös siellä.

Viestintä ulkomaille on Ukrainalle elintärkeää. Ukraina on riippuvainen länsimaiden aseavusta ja poliittisesta tuesta, jota Venäjä parhaansa mukaan pyrkii heikentämään.

Näyttelijäpresidentti Volodymyr Zelenskyin esiintymistaito on tietenkin omaa luokkaansa. Zelenskyi esiintyy yleensä vakavampana, ja vitsailu on ulkoistettu neuvonantajille.

Kaikki ei toki ole tarkkaan koordinoitua. Zelenskyi ärähti elokuussa viranomaisille, jotka vihjailivat haastatteluissa Ukrainan osallisuuteen Krimin iskuista.

Sodankäynti edellyttää hiljaisuutta operaatioista, mutta sosiaalisen median aikakautena täydellinen sotasensuuri on mahdotonta.

Heti sodan alussa Ukrainan johto vetosi kansalaisiin, ettei sosiaalisessa mediassa julkaistaisi yksityiskohtaisia kuvia, Svynarenko kertoo.

Vetoomusta levitettiin tehokkaasti esimerkiksi taloyhtiöiden, kylien ja kaupunginosien omissa Whatsapp-ryhmissä. Svynarenkon mukaan itsekuri on pitänyt melko hyvin.

Tosin tietoa tihkuu aina sen verran, että lukuisat avoimen datan tutkijat saavat varsin hyvin kursittua kokoon kokonaiskuvan esimerkiksi taisteluiden kulusta. Venäjän tiedustelu pystynee helposti samaan.

